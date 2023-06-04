Обеспечение европейской безопасности было одной из основных идей, которую президент Франции Эммануэль Макрон пытался продвигать на протяжении своего предыдущего срока. Однако в последнее время эта актуальная тема ставится в прямую зависимость исключительно от военной победы Украины и расширения НАТО. При этом Европа всё очевиднее выступает проигрывающей стороной в происходящих событиях.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

До осени 2022 г. Франция занимала, скорее, выжидательную позицию по отношению к украинскому конфликту. Страна не торопилась предоставлять наступательное вооружение, продолжала общение с российской стороной, заявляла о необходимости мирных переговоров.

По мере того как действия российских войск в рамках СВО стали принимать затяжной характер, а траты стран НАТО продолжали расти, руководство Альянса потребовало от всех стран-членов дополнительных усилий по обеспечению Украины. Донесение этой идеи стало главным результатом декабрьского визита Макрона в США в прошлом году.

Безопасность = НАТО?

За помпезным приёмом с пушечным салютом, фейерверками и танцами вплоть до трапа самолёта скрывалось короткое обращение американских властей к президенту Франции: перестать разглагольствовать и делать то, что от него требуют. После этого Франция начала поставки на украинский фронт танков, стала обучать пилотов истребителей, приняла резолюцию о «голодоморе» и т.д.

Эммануэль Макрон пытается отрицать свою зависимость от заокеанского партнёра, делая, в частности, заявления о том, что нельзя быть «вассалом США». Однако его выступление 31 марта на форуме по безопасности GLOBSEC в Братиславе свидетельствует об обратном.

Заводя разговор о необходимости укрепления европейской безопасности, президент назвал свой регион «европейским столпом НАТО». Тем самым он подтвердил, что границы «стратегической автономии» Европы обрисованы целями и задачами Альянса, лидером которого являются Соединённые Штаты. Расширение Евросоюза в этой логике будет подразумевать в первую очередь присоединение к НАТО.

Кадр из видео Эммануэль Макрон на форуме по безопасности GLOBSEC в Братиславе

В Братиславе Эммануэль Макрон также предложил предоставить Украине гарантии в области поставок вооружений и обмена разведданными, аналогичные тем, которые предоставляются Израилю. США размышляют, однако принять подобное решение не так просто, как кажется. А без поддержки Штатов все инициативы, в том числе и по установлению мира, которые иногда продолжает высказывать Франция, обречены на провал.

Конфликт = безопасность?

Сейчас в администрации французского президента обсуждается проведение парижской конференции по урегулированию конфликта. Впервые эта идея была предложена во время телефонного разговора Эммануэля Макрона с Владимиром Зеленским 15 апреля 2023 г.

Проблема в том, что доминирующей точкой зрения среди западных политиков сейчас является утверждение о том, что мир может быть достигнут только путём военной победы Украины и на её условиях. Эту же мысль озвучил Макрон 15 мая в эфире телеканала TF1.

Украина всячески эти мысли подогревает. Зеленский с апреля уверяет западных партнёров, что всё необходимое для контрнаступления уже есть. Не хватает только танков, истребителей, ракет большой дальности и т.п., иначе будет много жертв.

Франция декларирует, что не передаёт Украине вооружения и средства, способные позволить ей вести войну на территориях России и Белоруссии. Этим объясняется, в частности, её отказ предоставить карты спутникового наблюдения белорусской территории.

Поставки вооружения, а также вхождение в состав ЕС и НАТО — исполнение этих желаний называется Украиной в качестве условий, необходимых для установления мира и стабильности в Европе. При этом там понимают, что до окончания конфликта членства в НАТО не будет. Это недавно впервые публично признал и сам Зеленский в беседе с президентом Эстонии Аларом Карисом.

President Of Ukraine/Keystone Press Agency/GlobalLookPress Президент Украины Владимир Зеленский встречается с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве

Ну ещё, как всегда, Украина просит деньги на восстановление разрушенной инфраструктуры страны.

Европа уже потратила 65 млрд евро. Европейский банк реконструкции и развития объявил о предоставлении ещё 411 млрд, включая государственные и частные инвестиции. Они должны пойти на обеспечение жизни страны и реконструкцию городов. Включая Мариуполь и Артёмовск, которые европейское сообщество считает «временно находящимися» в составе России.

Будут новые проблемы

1 июня в Кишинёве состоялся саммит глав стран Европейского политического сообщества — ещё одна инициатива Франции. По мнению Эммануэля Макрона, имеющиеся международные площадки — ОБСЕ, Давосский форум, Совет Европы — дискредитированы отсутствием России. Расплодив новые форматы, президент Франции надеется преодолеть трудности, с которыми сталкивается Европа. А их немало и вскоре будет ещё больше.

30–31 мая в Брюссель прилетала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она напомнила Европарламенту, что ещё с 2008 г. её страна ждет хотя бы статус кандидата в члены ЕС и вполне достойна его получить.

Но каждая страна, которая просится в союз из страха быть завоёванной Россией, приносит с собой массу проблем, с которыми придётся разбираться Европе. Тем временем способы решения таких проблем будут лежать исключительно в рамках интересов и возможностей НАТО. То, насколько они эффективны, можно видеть сегодня на примере роста напряжения в Косово.

В итоге существующая логика внешней и внутренней политики Европы в целом и Франции в частности приводит к накоплению проблем. К отсутствию успехов Эммануэля Макрона во внешней политике добавляются серьёзные трудности внутри страны, вот уже несколько месяцев охваченной волнами протестов.

Причём протесты уже не просто фиксируют недовольство правительственными реформами, а свидетельствуют о несоответствии декретируемых принципов, на которых строятся отношения власти и общества. И этот вопрос невозможно будет урегулировать на украинских полях сражений.