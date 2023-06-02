«Взорвавшийся кондиционер». В этот день 9 лет назад в Луганск пришла война
2 июня в Луганске почтили память людей, погибших девять лет назад, когда по скверу у Луганской областной госадминистрации украинский штурмовик Су-25 нанес удар неуправляемыми авиационными ракетами.
Погибли восемь человек, 28 были ранены осколками. Их память почтили возложением цветов. В 2015-м, спустя год после трагедии, в центре города был открыт памятник, а в 2018-м напротив Дома правительства ЛНР появился небольшой памятный знак.
Родственники погибших традиционно приносят их фотографии. Среди жертв украинских ракет тогда оказались министр здравоохранения ЛНР Наталья Архипова и Александр Гизай, руководитель военно-патриотического объединения «Каскад», ветеран-афганец, один из старейших поисковиков Украины.
«Сразу не было понятно точное количество пострадавших. Люди умирали в машинах скорой помощи, а некоторых не сразу смогли обнаружить из-за разорванных тел. В тот день мне, двенадцатилетней девочке, было страшно осознавать, что это не сон, а наша реальность. В Краматорске к тому времени довольно часто низко летали истребители, пытаясь нас запугать. Но казалось, что авианалёт может быть только в фильмах про Великую Отечественную войну», — вспоминает журналист Элеонора Гавришенко.
Но если боль об утрате близких людей или нанесенные увечья касались немногих, то для тысяч луганчан главной травмой стала реакция со стороны украинских чиновников и «активистов». Именно тот июнь люди называют точкой перелома, когда стало очевидно: никакого мира, никаких разумных переговоров быть не может, и стало понятно, что это война.
В официальном сообщении Минобороны Украины, опубликованном в тот же день, утверждалось: по окраинам Луганска «работала армейская авиация ВВС Украины», самолеты уничтожили два блокпоста «и удачно выполнили боевую задачу». Практически сразу после трагедии пресс-офицер «антитеррористической операции» ВСУ Алексей Дмитрашковский заявил, что взрыв произошел внутри здания, причиной чего стало «неосторожное и неумелое обращение со стрелковым оружием и взрывчатыми веществами». А никакого обстрела снаружи, мол, не было.
На следующий день на брифинге первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша сообщил, что «во время неудачной попытки выстрелить в самолет Вооруженных Сил Украины сами сепаратисты попали в здание областной государственной администрации».
Однако наиболее широко разошлось утверждение, что упомянутая ракета из ПЗРК «навелась на работающий кондиционер на ОГА, выделяющий тепло». Хотя по многочисленным фото и видео было очевидно, что кондиционеры на здании отсутствуют. Автором этого «мема» стал один самых омерзительных украинских пропагандистов, уроженец Луганска Сергей Иванов, сын депутата-регионала и заместителя губернатора Владимира Иванова.
Этот образ широко разлетелся по Укранету в разнообразных издевательских вариантах; «взорвавшийся кондиционер» в украинских СМИ стал таким же обиходным термином, как и «самообстрелы».
Официальное сообщение мониторинговой миссии ОБСЕ, где аккуратно сообщалось про попадание ракет с самолета, просто замяли. А после публикации отчета официальный сайт был подвергнут DDoS-атаке, в связи с чем имел проблемы с доступом.
Никто вообще не хочет думать о мире, потому что всё-таки для любого цивилизованного сообщества применение боевой авиации по мирным жителям — это не просто военное преступление. Понимаете? Это умышленное преступление против собственного народа», — говорит советник главы ЛНР Анна Сорока.
В январе 2015 года советник главы МВД Антон Геращенко сделал публичное признание на этот счет. В ходе ток-шоу «Свобода слова» на канале ICTV он рассказал, что пилот украинского самолета «зашел на боевой курс, по нему началась стрельба из установок ЗУ-23-2. И он сделал одно легкое движение рукой, чтобы уйти от пуль, которые летели в него, и нажал на кнопку. Это привело к негативным последствиям — не хочу здесь давать повод для пропаганды». По словам Геращенко, никаких поводов для наказания пилота он не видит, поскольку задачей его было «уничтожение штаба террористов», а если кто и «виноват» — так это президент России.
Впоследствии исследователи-любители пришли к выводу, что тем пилотом мог быть полковник Александр Оксанченко, служивший в Крыму, а в 2014 году выбравший Украину. 25 февраля 2022 года Оксанченко был сбит над Киевом, по одной из версий — собственной ПВО, перепутавшей самолеты. Официальная формулировка обстоятельств гибели — «отвлекая на себя вражескую авиацию».
Но это уже не имело большого значения.
Смех и издевательства над погибшими, публичное отрицание гражданских прав жителей Донбасса, нежелание признать свою вину и быть честными перед людьми, которых цинично называли «своими гражданами», утвердили луганчан в необходимости защищать свои дома и близких. Это преступление вошло в единую цепь эпизодов, начиная с массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года, которая многих мотивировала вступать в ополчение.
Именно из-за таких «кондиционеров», из-за открытого издевательства над людьми с другими взглядами война в Донбассе приняла необратимый характер. Здесь же и ответ на популярный теперь среди украинцев вопрос: «А нас за что?».