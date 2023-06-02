2 июня в Луганске почтили память людей, погибших девять лет назад, когда по скверу у Луганской областной госадминистрации украинский штурмовик Су-25 нанес удар неуправляемыми авиационными ракетами.

Рисунки детей Донбасса 9 лет, Луганск

Погибли восемь человек, 28 были ранены осколками. Их память почтили возложением цветов. В 2015-м, спустя год после трагедии, в центре города был открыт памятник, а в 2018-м напротив Дома правительства ЛНР появился небольшой памятный знак.

Родственники погибших традиционно приносят их фотографии. Среди жертв украинских ракет тогда оказались министр здравоохранения ЛНР Наталья Архипова и Александр Гизай, руководитель военно-патриотического объединения «Каскад», ветеран-афганец, один из старейших поисковиков Украины.

ИА REGNUM

«Сразу не было понятно точное количество пострадавших. Люди умирали в машинах скорой помощи, а некоторых не сразу смогли обнаружить из-за разорванных тел. В тот день мне, двенадцатилетней девочке, было страшно осознавать, что это не сон, а наша реальность. В Краматорске к тому времени довольно часто низко летали истребители, пытаясь нас запугать. Но казалось, что авианалёт может быть только в фильмах про Великую Отечественную войну», — вспоминает журналист Элеонора Гавришенко.

Но если боль об утрате близких людей или нанесенные увечья касались немногих, то для тысяч луганчан главной травмой стала реакция со стороны украинских чиновников и «активистов». Именно тот июнь люди называют точкой перелома, когда стало очевидно: никакого мира, никаких разумных переговоров быть не может, и стало понятно, что это война.

В официальном сообщении Минобороны Украины, опубликованном в тот же день, утверждалось: по окраинам Луганска «работала армейская авиация ВВС Украины», самолеты уничтожили два блокпоста «и удачно выполнили боевую задачу». Практически сразу после трагедии пресс-офицер «антитеррористической операции» ВСУ Алексей Дмитрашковский заявил, что взрыв произошел внутри здания, причиной чего стало «неосторожное и неумелое обращение со стрелковым оружием и взрывчатыми веществами». А никакого обстрела снаружи, мол, не было.

ИА REGNUM Памятная доска погибшим гражданам ЛНР. Россия

На следующий день на брифинге первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша сообщил, что «во время неудачной попытки выстрелить в самолет Вооруженных Сил Украины сами сепаратисты попали в здание областной государственной администрации».

Однако наиболее широко разошлось утверждение, что упомянутая ракета из ПЗРК «навелась на работающий кондиционер на ОГА, выделяющий тепло». Хотя по многочисленным фото и видео было очевидно, что кондиционеры на здании отсутствуют. Автором этого «мема» стал один самых омерзительных украинских пропагандистов, уроженец Луганска Сергей Иванов, сын депутата-регионала и заместителя губернатора Владимира Иванова.

Этот образ широко разлетелся по Укранету в разнообразных издевательских вариантах; «взорвавшийся кондиционер» в украинских СМИ стал таким же обиходным термином, как и «самообстрелы».

Официальное сообщение мониторинговой миссии ОБСЕ, где аккуратно сообщалось про попадание ракет с самолета, просто замяли. А после публикации отчета официальный сайт был подвергнут DDoS-атаке, в связи с чем имел проблемы с доступом.

«После этого мы, конечно же, поняли — нас собираются убивать.

Никто вообще не хочет думать о мире, потому что всё-таки для любого цивилизованного сообщества применение боевой авиации по мирным жителям — это не просто военное преступление. Понимаете? Это умышленное преступление против собственного народа», — говорит советник главы ЛНР Анна Сорока.

В январе 2015 года советник главы МВД Антон Геращенко сделал публичное признание на этот счет. В ходе ток-шоу «Свобода слова» на канале ICTV он рассказал, что пилот украинского самолета «зашел на боевой курс, по нему началась стрельба из установок ЗУ-23-2. И он сделал одно легкое движение рукой, чтобы уйти от пуль, которые летели в него, и нажал на кнопку. Это привело к негативным последствиям — не хочу здесь давать повод для пропаганды». По словам Геращенко, никаких поводов для наказания пилота он не видит, поскольку задачей его было «уничтожение штаба террористов», а если кто и «виноват» — так это президент России.

Впоследствии исследователи-любители пришли к выводу, что тем пилотом мог быть полковник Александр Оксанченко, служивший в Крыму, а в 2014 году выбравший Украину. 25 февраля 2022 года Оксанченко был сбит над Киевом, по одной из версий — собственной ПВО, перепутавшей самолеты. Официальная формулировка обстоятельств гибели — «отвлекая на себя вражескую авиацию».

Но это уже не имело большого значения.

Смех и издевательства над погибшими, публичное отрицание гражданских прав жителей Донбасса, нежелание признать свою вину и быть честными перед людьми, которых цинично называли «своими гражданами», утвердили луганчан в необходимости защищать свои дома и близких. Это преступление вошло в единую цепь эпизодов, начиная с массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года, которая многих мотивировала вступать в ополчение.

Именно из-за таких «кондиционеров», из-за открытого издевательства над людьми с другими взглядами война в Донбассе приняла необратимый характер. Здесь же и ответ на популярный теперь среди украинцев вопрос: «А нас за что?».