Государственная комиссия Литвы по языку отклонила предложение депутатов Сейма Вилюса Семешки и Пауле Кузмицкене об официальном переименовании Калининграда в Караляучюс. Ход по меньшей мере удивительный, поскольку Литва ранее сама явственно обозначала свои претензии на этот российский город, который многие там иначе чем Караляучюс и не называют. Это решение может показаться неожиданным, но своя логика в нем несомненно есть.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

«Королевская гора»

«Караляучюс» в переводе с литовского означает «Королевская гора». Так российский Калининград предпочитают называть литовские националисты, считающие, что у их государства есть «исторические права» на город и окружающий его край. Они утверждают, что в Средневековье именно литовцы являлись основным этническим элементом Восточной Пруссии, территории которой впоследствии составили Калининградскую область. Саму российскую область адепты этой идеи называют «Малой Литвой».

Еще на излете советской эпохи в националистических кругах Литвы появилась карта, на которой все населённые пункты Калининградской области оказались обозначены литовскими названиями. Но эти названия бесполезно искать в исторических источниках, так как они в большинстве своем были «сгенерированы» путем простого прибавления к прусско-немецким топонимам литовских окончаний.

Уже более 30 лет в Литве действует неправительственная организация «Совет по делам малой Литвы» (СДМЛ) — зонтичная структура, координирующая более мелкие НКО. С момента своего основания в 1989 году Совет занимается выпуском печатных материалов об «исторической принадлежности» Калининграда литовскому государству: карт, книг, брошюр, листовок, плакатов.

В 1994-м представители СДМЛ и литовской общины США самовольно установили в посёлке Междуречье Черняховского района Калининградской области монумент «Разрубленный уж», посвященный Генриху Монте, возглавившему в XIII веке восстание пруссов против Тевтонского ордена. В Литве этого исторического персонажа называют вымышленным именем Геркус Мантас, пытаясь приписать ему литовское происхождение.

Снос незаконно установленной скульптуры вызывал истерическую реакцию в «малолитовской» среде.

В том же 1994 году СДМЛ организовал ввоз в Калининград плакатов «Пятьдесят лет геноцида Малой Литвы». Тогда же был обнародован так называемый «Меморандум», требующий, ни больше, ни меньше, подготовки демилитаризации «Караляучюсского края» и его «возвращение» как «исторической земли балтов» Литовской Республике.

В октябре 2001 года в Вильнюсе под руководством главы СДМЛ Витаутаса Шиласа прошла конференция «Нерешенные проблемы Караляучюсского края». Обсуждавшиеся в ее ходе вопросы звучали следующим образом: «Советский геноцид коренных мирных жителей Караляучюсского края», «Колонизация Кенигсберга как попытка отрицания прошлого», «Является ли будущее Караляучюсского края делом только лишь этого региона?», «Юридическая оценка пребывания России в Караляучюсском крае», «Караляучюсский край — реликт мировой войны», «Можно ли игнорировать мнение коренного населения о будущем края?».

В марте 2015 года в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была создана группа «Калининград — литовский город». Ее создатели указывали: «Караляучюс — исконно литовский город, жемчужина Малой Литвы. Сейчас, когда Калининград уже не является частью Советского Союза, а Литва независима и входит в НАТО и ЕС, эти земли должны быть возвращены Литве!».

Сепаратистская пропаганда

Сторонники «Малой Литвы» пытались вести активную деятельность и на территории самого российского эксклава, устраивая в Калининграде и его окрестностях разные «культурные мероприятия», призванные ненавязчиво подчеркнуть «настоящую принадлежность» этого региона.

В 2018 году это обернулось скандальной ситуацией. Тогда российские власти выдворили главу литовского консульства в городе Советске Бронюса Макаускаса.

«Он активно продвигал доктрину «Малой Литвы» и ее «геноцида» Советами. По сравнению с этим разговоры с местной интеллигенцией и публичные выступления в «Тильзит-театре», по ходу которых Макаускас подчеркнуто использовал литовские названия калининградских городов, можно считать детской шалостью», — свидетельствует член общественной палаты Калининградской области политолог Александр Носович.

По иронии судьбы поводом к выдворению Бронюса Макаускаса стала не его деятельность в Советске, а тот факт, что его поймали пьяным за рулем. Однако, по словам Носовича, и после изгнания Макаускаса дипучреждения Литвы в Калининградской области продолжили действовать в прежнем духе.

В докладе «Малая Литва». Кто и зачем пытается оторвать Калининградскую область от России?», подготовленном в 2021 году коллективом местного аналитического портала RuBaltic.ru, отмечалось, что интерес к данной теме поддерживается системно и на государственном уровне.

В Литве регулярно выходят брошюры об этом, издаются специализированные периодические издания, публикуются статьи в официозной прессе.

«Периодика, оспаривающая статус Калининграда, завозится на территорию Калининградской области и нелегально распространяется среди ее жителей, в том числе в школах», — гласит доклад.

Ввозить в регион сепаратистскую литературу удавалось на машинах литовских консульств в Калининграде и Советске. «Дипломатические номера избавляют их от досмотра, и в багажнике консульского автомобиля можно перевезти тысячу экземпляров сепаратистской газеты за раз. <…> Эта литература не регистрируется в Роскомнадзоре и распространяется в обход всех прочих правоохранительных органов», — отмечается в докладе RuBaltic.ru.

В прошлом году Россия закрыла литовское консульство в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичные действия Литвы по отношению к консульству РФ в Клайпеде. Однако консульское присутствие Литвы в Калининградской области сохранилось — оно необходимо для обслуживания транзита в регион, ведущегося через литовскую территорию.

Казалось бы, нынешняя эпоха геополитического обострения — наиболее подходящее время для Вильнюса, чтобы официально выдвинуть свои претензии на «Малую Литву». Тем более что один из идеологов отъёма у России Калининградской области, политик Лауринас Касчюнас, ныне возглавляет парламентский комитет по национальной безопасности и является влиятельным представителем правящего в стране объединения «Союз отечества — Христианские демократы Литвы».

Польский почин

12 мая в литовскую государственную комиссию по языку обратились парламентарии Вилюс Семешка и Пауле Кузмицкене. Они предложили закрепить норму, предусматривающую, что в литовских государственных документах Калининград должен именоваться только Караляучюсом — и никак иначе. Нетрудно разобраться, откуда «растут ноги» этой инициативы.

Незадолго до того польская комиссия по стандартизации географических названий предложила вместо Калининграда официально использовать топоним Крулевец. Так этот город назывался в Польше в те времена, когда он был Кенигсбергом.

Данный почин поддержали и в Латвии, где разгорелся спор о том, какое слово лучше использовать: Кёнигсберг или Караляучи? Латвийский министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, явно желая сделать приятное соседям-литовцам, посоветовал выбрать второй вариант.

Однако в самой Литве госкомиссия, ко всеобщему удивлению, отказалась от радикальных решений, постановив, что допустимо употребление как Караляучюса, так и Калининграда.

По этому поводу Вилюс Семешка негодующе написал в соцсети: «Не хватило смелости решиться хотя бы в Литве полностью отказаться от советского, чуждого наименования «Калининград».

Но почему комиссия поступила именно таким образом? Комментируя ситуацию, Александр Носович признается: он далек от предположений, что в Вильнюсе заинтересованы в добрососедских отношениях с Россией.

«Более адекватное объяснение — Литве не хочется тащиться в фарватере внешней политики Польши. Литовская нация ведь когда-то «выпилилась» из польской культуры, и страх нового поглощения и растворения в литовцах подспудно тлеет», — напоминает политолог.

Действительно, еще недавно взаимные отношения Вильнюса и Варшавы были весьма натянутыми.

Стороны обвиняли друг друга в нарушении прав национальных меньшинств — поляков в Литве и литовцев в Польше, припоминали разные взаимные исторические обиды (например, в Польше до сих пор многие мечтают вернуть Вильнюс, подаренный Литве Сталиным в 1939 году).

В последние годы обе страны объединила конфронтация с Россией, но по большому счету шероховатости в их отношениях никуда не делись, они просто ушли «вглубь». Носович предполагает, что если бы идея об официальном «переименовании» Калининграда являлась чисто литовской инициативой, то ее могли бы и утвердить. Подхватывать же польский почин Вильнюсу показалось неправильным.

«Мы ведь помним, что первым от моря до моря было Великое княжество Литовское, а Речь Посполитая — потом. Что из этого следует? То, что Литва рано или поздно опять вылезет с какой-нибудь пакостью, если почувствует, что в этом вопросе она — заводила. Как-то было прошлым летом с блокадой транзита в Калининградскую область», — считает Носович.

Действительно, в прошлом году Вильнюс причинил Калининграду немало неприятностей, пытаясь заблокировать идущий через литовскую территорию сухопутный транзит. Литовцы несколько сдали назад лишь после окрика из Брюсселя, испугавшегося, что из-за их самоуправства в состоянии войны с Россией окажется весь Евросоюз.

Сейчас в Литве тоже пытаются вредить транзиту, но более осторожно, выборочно. Стараются подольше задержать поезда и грузовики в пунктах досмотра, усложняют получение транзитных документов, вводят неудобные системы квотирования на пропуск разных номенклатур грузов. Но от более резких враждебных шагов, таких как артикуляция территориальных претензий, пока воздерживаются.