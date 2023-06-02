Крымский футбольный клуб «Севастополь» получил аттестацию российской Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и сможет выступать в соревнованиях второй лиги в группе «Б». Это первый по-настоящему серьёзный признак интеграции крымского футбола в общероссийское спортивное сообщество. С 2014 года и до нынешнего момента клубы региона проводили сугубо внутренние первенства, а российские футбольные структуры отказывались принимать их в общероссийские чемпионаты.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

За девять сезонов участия в крымском первенстве «Севастополь» четырежды становился победителем соревнований, три раза побеждал в Суперкубке и один раз — в Кубке КФС. Ожидается, что команда будет играть свои домашние матчи на одноимённом стадионе, вмещающем 5703 зрителя. Гендиректор ФК «Севастополь» Валерий Чалый уже заявил, что после 14 июня 2023 года клуб официально покинет чемпионат Премьер-лиги Крымского футбольного союза.

«С нетерпением будем ждать старта ФК «Севастополь» в первенстве 2-й лиги дивизиона «Б» ФНЛ России, который запланирован на середину июля», — написал Чалый в соцсетях.

Глава медиадепартамента ФНЛ Виктор Кравченко в комментарии ИА Регнум сообщил, что ещё один крымский клуб — «Рубин» (Ялта) — на данный момент проходит аттестацию.

«ФНЛ предложила четырём клубам Крыма пройти аттестацию: это «Рубин» (Ялта), ФК «Севастополь», «Океан» (Керчь) и «Таврия» (Симферополь). Договор на прохождение аттестации подписали три из них: «Севастополь», «Рубин» и «Океан». Оплатили аттестацию «Рубин» и «Севастополь», — перечислил Кравченко.

Собеседник подтвердил, что со следующего сезона «Севастополь» получил право выступать в соревнованиях Второй лиги ФНЛ в группе «Б». При этом на вопрос о возможном включении остальных крымских клубов специалист ответил, что период аттестации заканчивается.

Российский футбольный тренер Александр Тарханов напомнил ИА Регнум о длительной истории участия крымских футбольных клубов в отечественных первенствах и назвал Вторую лигу ФНЛ хорошей стартовой площадкой для крымских команд.

«Крым в СССР всегда был представлен своими командами.

Та же «Таврия» играла и в украинской зоне, и в Первой лиге, и в Высшей лиге. Надо посмотреть, как крымские клубы будут играть. Им надо как раз начать со Второй лиги», — сказал Тарханов.

История интеграции крымского футбола в российские чемпионаты тянется уже много лет. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году сразу три региональных клуба — СКЧФ (Севастополь), «Жемчужина» (Ялта) и ТСК (Симферополь) — были заявлены для участия во Втором дивизионе России.

Однако 4 декабря 2014 года на заседании исполкома УЕФА было принято решение о запрете с 1 января 2015 года крымским клубам принимать участие в соревнованиях, организуемых Российским футбольным союзом. В результате российский футбольный орган пошёл на поводу у европейских функционеров, исключил крымские команды из соревнований, а их результаты аннулировал.

Летом 2015 года в Крыму начал проводиться внутренний футбольный турнир, но под эгидой УЕФА. Крымские команды играли сугубо между собой, и достижения клубов на турнире не выводили их в другие общероссийские первенства и дивизионы.

После начала спецоперации на Украине и последовавших санкций со стороны УЕФА и ФИФА российские футбольные чиновники активно заговорили о необходимости интеграции крымских клубов в российские первенства.

Российский тренер, лучший бомбардир в истории московского «Динамо» Олег Терёхин назвал такое решение по крымским клубам важным, поскольку для них важно развиваться, несмотря на санкции европейских футбольных функционеров.

«Я думаю, это важно, потому что Крым — это наша территория. Почему бы и не включить их в наши чемпионаты? Крымским клубам надо же где-то развиваться. Даже если и будут какие-то санкции со стороны УЕФА — какая разница? Одними санкциями меньше, одними больше. Клубы-то должны играть, пусть и во Второй лиге. Это наши люди», — сказал Терёхин.

При этом он призвал не делать далеко идущих выводов и посмотреть, как крымские клубы смогут показать себя и получится ли у них добраться до РПЛ: «Если у крымских клубов будут крупные спонсоры, как Газпром, — почему бы и нет? А без таких спонсоров никак».

Терёхин уверен, что реакция европейских футбольных органов не заставит себя ждать: «Я думаю, какая-то реакция со стороны УЕФА будет и сейчас. У них реакция одна: что Крым — не российский, что они не должны играть и так далее. Это реакция до сих пор идёт. Вы правильно сказали о перспективе развития крымского футбола — надо всё это развивать. Но на это нужно время. И российские клубы будут ездить в Крым, и молодые футболисты получат шанс. В той же Евпатории отличная футбольная школа, в неё многое вкладывается, и условия отличные. Почему футболисты должны страдать? Надо, чтобы и дети играли здесь, и турниры проводились».

Болельщики «Севастополя» в соцсетях выражают радость по поводу включения своего любимого клуба в состав Второй лиги ФНЛ, однако осторожно замечают, что результаты футболистов ещё придётся оценить, поскольку общероссийский турнир по классу гораздо сильнее внутрикрымского.

У новоиспечённого участника российских чемпионатов обнаружилась и неожиданная проблема. По словам гендиректора «Севастополя» Валерия Чалого, в составе команды есть несколько футболистов, которые по тем или иным причинам не успели получить российское гражданство. Он подчеркнул, что в ближайшее время этот вопрос будет решаться, поскольку легионеры не могут выступать в ФНЛ-2, а украинские футболисты имеют в России именно такой статус.

На сегодняшний день участие во Второй лиге группы «Б» подтвердили «Биолог-Прогресс» (Новокубанск), СКА (Ростов-на-Дону), «Дружба» (Майкоп), «Спартак-Нальчик», «Динамо Ставрополь», «Машук-КМВ» (Пятигорск), «Алания-2» (Владикавказ), ФК «Севастополь», «Динамо-2» (Махачкала), «Победа» (Хасавюрт) и ФК «Астрахань». Ещё два клуба — «Рубин» (Ялта) и «Легион» (Махачкала) — находятся в процессе получения аттестации.