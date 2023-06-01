Армия США разрабатывает современные вооружения, предназначенные для уничтожения российских и китайских спутников. Как сообщает Guardian, об этом заявил представитель Командования космических сил армии США (US Space Command) бригадный генерал Джесси Морхауз на брифинге для СМИ, который проходил в посольстве США в Лондоне.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как отметил генерал, военное противостояние в космосе может начаться в ближайшие годы из-за стремления Китая стать доминирующей космической державой к середине XXI века. Стратегия Китая, а также «агрессивные действия России», по слова Морхауза, не оставляют США иного выбора, кроме как готовиться к войне.

«Соединенные Штаты Америки готовы хоть сегодня вечером воевать в космосе, если нам придется. Если кто-то будет угрожать Соединенным Штатам Америки или каким-либо нашим интересам, включая интересы наших союзников и партнеров, с которыми у нас есть договоры о взаимной оборонной поддержке, мы готовы сражаться сегодня вечером», — заявил Джесси Морхауз.

Генерал также заявил, что разработка средств противоспутниковой борьбы ведётся «не потому, что мы хотим сражаться сегодня, а потому, что это лучший способ предотвратить конфликт завтра».

При этом Морхауз не стал конкретизировать, какие именно средства имеются в распоряжении армии США. По оценке экспертов, там может одновременно проводиться разработка нескольких видов вооружений для противоспутниковой борьбы. Условно их можно разделить на «стационарные», расположенные на поверхности Земли, и «мобильные» — по сути, спутники, созданные для охоты за другими спутниками.

Как рассказал в комментарии ИА Регнум военный эксперт Юрий Лямин, программы по разработке и производству таких вооружений держатся в секрете. Однако ряд стран периодически проводят испытания ракет, предназначенных для уничтожения спутников.

«Достаточно хорошо известны, в первую очередь, те средства борьбы со спутниками, что труднее всего скрыть. А это противоспутниковые ракеты, которые так или иначе надо испытывать. Насколько известно, пока четыре страны имеют реально испытанные ракеты, способные поражать спутники, — США, Россия, Китай и Индия. Причём зачастую это побочный результат создания комплексов противоракетной обороны. Из того, что имеется в арсеналах армии США, спутники может сбивать модифицированный вариант ракеты SM-3, разработанной для военно-морских сил», — отмечает эксперт.

По словам Юрия Лямина, в случае, если США решатся на уничтожение спутниковой группировки вероятного противника, Россия и Китай смогут ответить применением своих ракет. Китай располагает ракетами SC-19, которые также могут использоваться против баллистических ракет или спутников. Последние учения по уничтожению объектов в космосе Китай провёл в 2007 г.

В последние годы КНР проводила испытание новой системы ПРО с ракетой DN-3, которая также может успешно применяться против спутников.

В России испытания ракеты, способной поражать космические объекты, прошли в 2021 году. В результате испытаний был уничтожен спутник «Целина-Д», который долгое время вращался на орбите в статусе космического мусора.

Борьба со спутниками приобретает решающее значение при планировании военных конфликтов, поскольку даже гражданские аппараты на земной орбите могут использоваться в военных целях.

Как показывает опыт спецоперации российских войск на Украине, системы спутниковой связи Starlink, активно применяемые ВСУ, серьёзно упрощают сообщение между отдельными соединениями и центральным командованием. Также спутники используются для GPS-навигации дронов-камикадзе и беспилотников разведки. Это не говоря про разведку местности, отслеживание перемещения войск и так далее. В случае открытого военного конфликта уничтожение спутников должно выйти на первый план, в связи с чем ряд стран, планируя будущие битвы за орбиту Земли, разрабатывают новые вооружения.

Nasa. gov Навигационный спутник

«Наиболее перспективные способы борьбы — так называемые «спутники-инспекторы» и спутники, которые разрабатываются для уничтожения космического мусора», — отмечает Юрий Лямин. «Это одна из перспективных разработок, и никто не будет афишировать такие планы, но теоретически это вполне возможно», — подчеркивает специалист.

Также для выведения противоспутникового оружия могут использоваться многоразовые беспилотные космические корабли, такие как американский Boeing X-37. В последние годы Китай ведёт разработки по созданию аналогичного корабля, который проходит стадию испытаний. Информация о новой разработке настолько засекречена, что в открытом доступе до сих пор нет ни одной его фотографии.

Ещё одно направление по созданию средств уничтожения спутников — разработка лазеров, которые могут находиться как на поверхности Земли, так и на беспилотных космических аппаратах. Принцип работы такого вооружения прост: микроволновый луч наводится на спутник противника, вызывая короткое замыкание, что приводит к перегоранию схем и выходу агрегатов из строя.

«Есть информация о разработке наземных лазерных комплексов, предназначенных для «ослепления» разведывательных спутников. Однако и здесь информация строго засекречена», — говорит Юрий Лямин. «Так, у нас есть лазерный комплекс «Пересвет», который, по словам Юрия Борисова (в то время вице-премьера), «способен ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на высотах до 1500 км». Но это едва ли не единственные детали, которые появились в открытом доступе. В Китае, по западным данным, тоже есть наземные лазерные комплексы. Но китайцы об этом стараются вообще никакой информации не давать», — добавляет эксперт.

Итак, даже если США решатся на уничтожение спутниковой группировки России или Китая, они точно встретят отпор. Однако пока что такая возможность рассматривается лишь теоретически. Попытка уничтожить хотя бы один спутник может рассматриваться любой страной как casus belli, поэтому любое противостояние на земной орбите нельзя рассматривать в отрыве от военных действий непосредственно на Земле.

Между тем, именно от победы «в космосе» может зависеть исход возможного противостояния «на планете».

«Начало массированного уничтожения спутников противника на орбите будет, скорее всего, означать начало широкомасштабной войны и на Земле, так как спутники — это критически важный элемент современных систем разведки, связи и т.д. Кроме того, они выполняют задачи по предупреждению о запуске баллистических ракет» — отмечает Юрий Лямин.

Иными словами, если США смогут в результате серии успешных действий вывести из строя спутники России или Китая, Вашингтон получит возможность нанести ядерный удар, не опасаясь ответного пуска. Однако и ответные меры могут оставить Пентагон без «глаз» на земной орбите.

Впрочем, существующие вооружения пока что не позволяют одним ударом вывести из строя спутниковую группировку любой из ведущих стран мира. Развёртывание многотысячных спутниковых группировок, таких как Starlink, требует разработки принципиально новых систем борьбы. Но не исключено, что уже в ближайшем будущем именно на земной орбите будут решаться судьбы держав на Земле.