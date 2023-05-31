Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 больше не являются «супероружием». С таким заявлением выступило издание Business Insider, проанализировав тактику применения дронов украинскими ВВС за время специальной военной операции. Как отмечает издание, украинское военное и политическое руководство делало особую ставку на беспилотники турецкого производства, планируя предстоящий военный конфликт.

Иван Шилов ИА REGNUM Bayraktar TB2

Спустя 15 месяцев российской спецоперации, продолжает Business Insider, можно констатировать, что ставка на дроны себя не оправдала. Почти все «Байрактары», имевшиеся в распоряжении ВСУ по состоянию на начало конфликта, были уничтожены. Оставшиеся не привлекаются для нанесения ударов и используются преимущественно в разведывательных целях.

Точное количество беспилотников Bayraktar TB2, находившихся на вооружении украинской армии, неизвестно. Первая партия дронов из шести штук была заказана в 2019 году. Позднее Киев заказал ещё 48 дронов, однако график поставок не публиковался в открытых источниках. По некоторым данным, в начале 2022 года ВСУ имели на вооружении от 20 до 50 беспилотников турецкого производства.

В конце июня 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников заявлял о том, что с начала конфликта Киев получил дополнительно 50 беспилотников. Часть была закуплена волонтёрами, как минимум три аппарата были переданы ВСУ фирмой Baykar Makina бесплатно.

Однако, несмотря на пиар-кампанию вокруг закупки беспилотников для ВСУ и громкие заявления украинского руководства о «чудо-оружии», вклад этих украинских дронов в ход боевых действий эксперты оценивают как минимальный.

«Примерно с сентября–ноября 2022 года турецкие беспилотники постепенно пропадают из пресс-релизов, в последние месяцы об их использовании ВСУ практически не сообщается», — рассказал в комментарии ИА Регнум военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский.

«В начале СВО Украина предпринимала попытки применять дроны для ударов по нашим колоннам, для разведки и корректировки артиллерийского огня. После того как львиная доля дронов была уничтожена или выведена из строя, ВСУ постепенно убрали оставшиеся в запас», — добавил эксперт.

По оценке сервиса LostArmour, который анализирует потери военной техники в ходе вооружённых конфликтов на основании данных из открытых источников, в ходе СВО были сбиты 22 беспилотника Bayraktar TB2. В действительности это число выше, поскольку далеко не все потери фиксируются на фото или видео.

Украинские ВВС пытались использовать дроны для нанесения ударов в глубине России. Однако после того, как минимум четыре аппарата были сбиты над Курской и Белгородской областями в апреле и июле 2022 года, от этой тактики было решено отказаться.

Весной 2023 года дроны Bayraktar TB2 фигурировали в СМИ лишь один раз, когда один из беспилотников этой модели был сбит 9 мая в небе над Киевом украинской ПВО.

Вблизи линии фронта дроны практически не появляются, и на это, по словам экспертов, есть несколько причин.

«Оценивая беспилотник TB2, можно заключить, что он хорошо выполняет задачи при отсутствии мощной системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Будучи относительно медленным и низколетящим БПЛА, он может стать целью для целого ряда хорошо организованных систем ПВО. Мы могли видеть это в Ливии и в Нагорном Карабахе», — рассказал Business Insider аналитик и эксперт по беспилотным и роботизированным военным системам в Центре военно-морского анализа Сэмюэл Бендетт.

Однако, как отмечает Александр Михайловский, проблема беспилотников турецкого производства не столько в существовании системы ПВО, сколько в стратегии её применения.

«Возьмём предыдущие военные конфликты, где применялись эти беспилотники. Это Сирия, Карабах и Ливия — 2019–2020 годы. Во всех этих конфликтах добычей «Байрактаров» постоянно становились комплексы ПВО всех типов. Те же «Панцири», экспортная версия которых применялась в Ливии, С-300 — в Карабахе, «Оса» и «Бук» — в Сирии. Так что машина это на самом деле очень серьёзная.

Почему же на Украине «Байрактар», что называется, «не взлетел»? Потому что опыт предыдущих конфликтов был изучен и проанализирован. Выяснилось, что дроны действуют в «лазейке» между зоной ответственности ПВО большой дальности — условно С-300 и тактической ПВО — того же «Панциря», «Стрелы-10», «Осы», «Шилки», «Тунгуски» и так далее. Появляется некоторый зазор, который никто не прикрывает.

Соответственно, были приняты меры по развёртыванию нашей системы ПВО таким образом, чтобы отдельные её сегменты прикрывали друг друга. Чтобы комплексы ПВО действовали в тесной связке с установками радиоэлектронной борьбы, создавая комбинированную защиту. При такой стратегии дроны вроде «Байрактара» становятся уязвимыми, а у ПВО появляется шанс выводить их из строя», — заявил эксперт.

Согласно официальным данным, за время проведения специальной военной операции российские силы ПВО сбили более 100 беспилотников Bayraktar. Такую цифру называл заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин.

Для сравнения можно сказать, что за время конфликта в Карабахе осенью 2020 года было подтверждено уничтожение трёх таких беспилотников. По оценке Lostarmour, в небе над Сирией в феврале–марте 2020 года были сбиты 4 аппарата этой модели, ещё 15 были уничтожены в Ливии.

Как утверждает Александр Михайловский, проблемы беспилотников Bayraktar вызваны не только активностью российской ПВО, но и их собственными конструктивными недостатками.

«Почему вообще такие большие потери этих дронов в ходе СВО и относительно небольшие — в других конфликтах? Одно время Bayraktar TB2 были своего рода ноу-хау. Никто до Турции не применял тактические ударные беспилотники в таких количествах.

Однако потом вскрылись некоторые проблемы этого «чудо-оружия». Первое — низкая скорость, в районе 150-200 км/ч, второе — небольшой радиус действия, всего 150 километров. Для примера: у американских MQ-9 она в районе 1500-2000 км.

Из-за низкой скорости и при внушительных габаритах дроны становятся добычей истребительной авиации, которой они ничего не могут сделать в ответ. И это как раз причина того, почему в том же Карабахе их сбили на порядок меньше, даже имея систему ПВО — там истребители вообще не работали.

Небольшая дальность применения делает уязвимыми не только сами дроны, но и пункты управления. Если БПЛА в воздухе, можно перехватить сигнал, найти, где расположена станция управления, и нанести по ней удар. Что, я думаю, неоднократно исполнялось нашими бомбардировщиками, штурмовиками, артиллерией и другими средствами поражения», — отметил эксперт.

В то же время списывать Bayraktar со счетов пока что не стоит. Несмотря на то, что беспилотники этой модели оказались крайне уязвимыми, ВСУ всё ещё могут рассчитывать на их использование. Например, для поддержки с воздуха разрекламированного контрнаступления.

Однако можно с уверенностью утверждать, что «звёздный час» турецких дронов уже миновал, а будущее их применение будет ограничено локальными военными конфликтами в странах третьего мира.