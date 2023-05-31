По инициативе нового президента Перу Дины Болуарте конгресс страны одобрил ввод в страну американского военного контингента. Официальная цель присутствия — обучение и тренировки военнослужащих и полицейских, которые необходимо провести с начала июня по конец декабря 2023 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Перу

У местного населения и представителей элит и раньше было много вопросов к Болуарте, но теперь появился очередной повод, заставляющий общественность выискивать у президента диктаторские замашки. Кое-кто даже заговорил о том, что, отчаявшись подавить народное недовольство, Болуарте попросила Вашингтон о помощи в подавлении протестов.

Что делают американцы на «заднем дворе»

700 американских военнослужащих будут присутствовать в 11 регионах Перу, пять из которых уже отметились крупными антиправительственными протестами и нападениями на федеральных чиновников.

Кроме того, солдаты США также получили разрешение на визиты в приграничье, где сошлись чуть ли не все основные проблемы страны. Именно здесь располагаются основные каналы поставок местных контрабандистов — в первую очередь речь о наркотиках — и царит миграционный кризис.

По словам министра обороны и отдельных перуанских парламентариев, речь об угрозах национальному правительству и создании в Перу американской военной базы, конечно же, не идет. И вообще подобные подразделения в настоящий момент в стране отсутствуют. При этом американский военный персонал уже долгие годы активно посещает тренировочные мероприятия на территории Перу, а также граничащих с ней стран.

Alex Proimos Представители правоохранительных органов в Перу

Часть перуанских парламентариев, недовольных появлением в стране военных США, заговорили о том, что «империалисты продолжают свои попытки держать задний двор под контролем». При этом кое-кто не постеснялся упомянуть, что военное присутствие США в этой южноамериканской стране фактически является постоянным. Конгресс США регулярно продлевает право на нахождение в стране некоторых представителей военного персонала США, получивших его почти 20 лет назад.

Аргументы о том, что американцы помогают перуанской армии бороться с наркоторговлей, устраивают далеко не всех, так как в последние несколько лет производство кокаина растет практически в непрерывном режиме.

Также были высказаны версии о том, что на самом деле американские военные будут контролировать процесс добычи полезных ископаемых. Справедливости ради нужно сказать, что добыча часто совершается или нелегально, или встречает активное противодействие со стороны коренного населения.

В связи с этим на территории Перу уже давно находятся представители нескольких ЧВК, оказывающих охранные услуги корпорациям, желающим обеспечить безопасность персонала и техники на месторождениях.

«Подлинно народный избранник»

Слухи об американском вторжении витают на фоне долговременного политического кризиса в Перу. Если не углубляться совсем уже далеко, то можно сказать, что начался он с избрания в 2021 г. президентом Педро Кастильо.

Кастильо шел на выборы от левой партии «Свободное Перу». Отдельные политики и эксперты называют его «подлинно народным избранником» и даже «социалистом». Однако в первую очередь Кастильо выделялся из числа перуанских президентов тем, что ни он, ни его супруга не имели никаких родственных связей с представителями местной элиты из числа потомков испанских конкистадоров.

Кроме того, Кастильо имел связи с террористической организацией маоистского толка «Сендеро Луминосо», что выступало темным пятном на его и без того не лучшей репутации.

Как управленец Кастильо проявил себя специфическим образом. Чуть больше чем за год на 18 министерских должностях сменился по меньшей мере 71 человек. Каждая такая отставка и новое назначение министра влекли за собой смену всех подчиненных руководителей и сотрудников аппарата. Деятельность правительства была фактически парализована и не раз становилась причиной народных манифестаций.

Gob.pe Педро Кастильо

При этом за время правления в отношении Кастильо были открыты шесть расследований по обвинению в коррупции и преступных махинациях. Перуанский парламент трижды обсуждал попытки привлечения Кастильо к импичменту. 7 декабря 2022 года Педро Кастильо решил не дожидаться очередной попытки отстранения от власти и распустил конгресс. Были объявлены внеочередные выборы и введен комендантский час.

В тот же день парламент объявил импичмент Кастильо, который вскоре после этого был арестован. Генеральная прокуратура заявила о составлении иска против бывшего президента с обвинениями в «мятеже, злоупотреблении властью и серьезном нарушении общественного спокойствия».

Днем 7 декабря в должность президента Перу вступила вице-президент Дина Болуарте. После этого в стране начался новый виток народных протестов, которые фактически не прекращались с 2016 года.

Ситуацию подогрел не только государственный переворот, но и голод в горных провинциях, сформировавшийся на фоне антироссийских санкций — поставки необходимых удобрений в регион, отличающийся сложной для земледелия почвой, были заблокированы. Также свою роль сыграло неудачное применение COVID-ограничений на фоне пандемии и неготовность местной медицины к испытаниям такого рода.

Миллионы на борьбу с наркотиками

Новость о появлении в Перу семисот американских военных, откровенно говоря, блекнет, когда узнаешь о том, что еще в конце зимы группа демократов из палаты представителей Конгресса США направила письменный призыв Джо Байдену приостановить любую помощь Перу в области безопасности. В числе подписантов была и небезызвестная лево-либеральная конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес.

Таким образом данные господа решили отреагировать на подавление протестов в Лиме и других перуанских городах. Помощь предлагалось не оказывать до тех пор, пока не появится подтверждений того, что репрессии против народа прекратились, а виновные чиновники понесли наказание.

Происходило это как раз во время визита в Вашингтон главы МИД Перу из команды Дины Болуарте.

Именно тогда общественность и выяснила, что США ежегодно выделяют Перу более 40 миллионов долларов на помощь в области безопасности. Подавляющее большинство этих средств направлялось на борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

(сс) Ministerio de Defensa del Perú Дина Болуарте

Также на фоне беспорядков посол США в Перу объявила о выделении дополнительных восьми миллионов долларов на поддержку уничтожения коки в отдаленной провинции Хуаллага. Предварительно посол встретилась с министром обороны Перу и несколькими другими чиновниками для обсуждения данного вопроса.

Учитывая, что встреча проводилась на фоне скорого ухода американского посла в отставку, по мнению представителей Демократической партии, это создавало «определенную двусмысленность» ситуации.

История с беседами американского посла в кабинетах Лимы, а также баснословных суммах, ежегодно проходящих через перуанскую казну, во многом подтверждает тот факт, что военное присутствие США как в стране, так и Андском регионе в целом, существует уже давно. И даже правление «народного избранника» Педро Кастильо (президент Перу, избранный в 2021 г. и отстраненный от власти в 2022 г. — Прим. ред.), при котором нога американского солдата якобы никогда бы не ступила на землю Перу, исключением в данном случае не было.

Таким образом, говорить о «вторжении» уже несколько поздновато. Но останется ли американский военный контингент не у дел?

Кого поддержит американский контингент?

В апреле протестная обстановка в Перу начала покидать новостные ленты, и уже 26-го числа появился президентский указ о введении чрезвычайного положения в регионах, граничащих с Чили, Боливией, Эквадором, Бразилией и Колумбией, с целью контроля над «иностранными гражданами».

В качестве причины для подобных действий Дина Болуарте назвала резкий рост преступности, причем связала его напрямую с мигрантами из Венесуэлы и Гаити.

Венесуэльцы и впрямь знатно «бодрят» народ даже в Лиме, лишая туристов ценных вещиц чуть ли не в лобби отелей. Другой вопрос, что продолжается это в течение последних нескольких лет, а в приграничье сюрпризов хватает и без мигрантов.

Однако режим ЧП дал повод устроить «облаву» на нелегальных золотоискателей на границе с Эквадором (явно работающих там с позволения кого-то из местных элит). Также он, по сути, легализовал охоту на региональных активистов, организующих протесты и поднимающих народ в откровенно голодающих удаленных селениях.

Протестующие, в свою очередь, ухитрились частично парализовать туристическую сферу, логистику, а также работу горнодобывающей промышленности, например, медные рудники. В частности, с ограничениями работы столкнулась китайская компания MMG, а также международный трейдер Glencore. Впоследствии это вызвало колебания цен на медь на Лондонской бирже металлов. Кроме того, частично пострадала добыча золота и серебра.

Горнодобывающие и иные международные компании сталкивались здесь с такими проблемами часто — члены индейских общин регулярно блокировали их работу. Однако в 2023 году дело приняло более масштабный оборот и давление на добывающие компании усилилось. Конечно, далеко не все они столкнулись с проблемам, но некоторые понесли значительный ущерб и будут вынуждены покинуть рынок.

При этом нынешнее правительство, даже при условии видимой лояльности со стороны Вашингтона, продолжает окружать себя чередой скандалов. Это и убийства протестующих правительственными войсками, и фактический отказ признать законность правления Дины Болуарте со стороны Мексики и Колумбии, и заявления о возможном ограничении права на протест со стороны чиновников из команды нового президента.

Все эти факторы, в особенности умноженные на усиление голода в горных провинциях, укреплению власти Болуарте не слишком-то способствуют. Зато они открывают перспективы для ее конкурентов, представляющих местный олигархат и — с высокой долей вероятности — имеющих самостоятельные контакты как с лидерами протестов, так и с Вашингтоном.

И вот здесь американский военный контингент вполне может оказать поддержку той или иной политической группировке, причем вовсе не в виде осуществления госпереворота. Это может быть вытеснение лишних людей из сферы добычи полезных ископаемых, зачистка того или иного поселения от чересчур активных протестующих, перехват канала поставки кокаина или нелегального месторождения и многое, многое другое.