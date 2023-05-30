Против министра обороны Польши Мариуша Блащака, который в последнее время переживает трудные времена, открылся новый фронт. Теперь уже и в самом военном ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Мариуш Блащак

Гражданские служащие министерства обороны, а их насчитывается около 45 тысяч человек, вышли на акцию протеста. Профсоюзные лидеры и активисты требуют внесения изменений в коллективный трудовой договор, введения новой шкалы оплаты труда и увеличения фонда заработной платы гражданских специалистов до 8% от бюджета министерства обороны.

Активисты говорят, что для армии они стали «дешевой рабочей силой, которую хотят заставить трудиться за миску риса», хотя зачастую они же являются более высокообразованными профессионалами, чем люди в погонах. Гражданские специалисты отвечают за обслуживание информационных систем, логистику, питание, IT-сферу, военкоматы, пожарную охрану и охрану военных объектов, военные университеты, библиотеки, госпитали и бухгалтерию.

Однако им сильно не доплачивают. Хотя министерство обороны заявляет, что средняя зарплата гражданского служащего в армии в 2022 году составила 5773 злотых, профсоюзные активисты говорят, что реальные заработки ниже. А обещанное повышение зарплат не покрывает даже половины уровня инфляции.

Блащак в ответ на требования протестующих предложил им надеть форму. Служащий, согласный на это, может быть зачислен в армию после прохождения подготовки или же ему предложат вступить в Войска территориальной обороны.

Министр преследует тем самым и скрытую цель. Ранее он объявил о намерении нарастить численность армии до 300 тысяч человек. Но поляки неохотно вербуются на военную службу. Перевод гражданских служащих в солдаты мог бы помочь Блащаку реализовать обещанное.

Однако «предложение гражданским служащим надеть форму звучит нелепо», считает газета Rzeczpospolita. А портал Onet, ссылаясь на свои источники, пишет, что «министерство обороны нервничает по поводу протеста гражданских служащих, тем более что имидж Блащака уже сильно пострадал от российской ракеты, обнаруженной в конце апреля под Быдгощем».

Действительно, гражданский министр обороны, которого одно время прочили то в премьер-министры вместо нынешнего главы правительства Матеуша Моравецкого, то в преемники председателя правящей партии «Право и Справедливость» Ярослава Качиньского, начиная с мая сего года, стал получать сильнейшие политические удары.

Находка в конце апреля в лесу под Быдгощем обломков «неизвестного летательного аппарата», который свалился туда еще в декабре прошлого года, обернулась скандалом, после того как Моравецкий сообщил, что узнал о падении «русской ракеты» чуть ли не из газет.

Блащака обвинили в попытках скрыть этот инцидент и некачественном проведении поисковых работ. В ответ министр стал сваливать ответственность на военных. Он сделал заявление, из которого следовало, что во всем виноват глава оперативного командования Вооруженных сил Польши генерал Томаш Петровский, который якобы своевременно не проинформировал министра и спустя несколько дней приказал свернуть поиски «аппарата».

Attila Husejnow/Global Look Press Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак

Но слова Блащака дезавуировал действующий начальник генерального штаба Польши генерал Раймунд Анджейчак. Отвечая на вопрос радиостанции RMF FM, когда он сообщил о происшествии, генерал сказал: «Когда оно произошло». Оппозиция, средства массовой информации и общественное мнение в этой ситуации оказались не на стороне министра. Более того, высокопоставленных польских военных негласно поддержал и президент Польши Анджей Дуда.

Заступиться за Блащака решил Качиньский, но сделал это довольно неуклюже. Он обозвал репортера телеканала TVN24, задавшего вопрос об отставке министра, «представителем Кремля», потому что «только Кремль хочет, чтобы Блащак перестал быть министром обороны».

Однако проблема видится в другом. Судя по всему, руководство «Права и Справедливости» опасается «заговора генералов», которых не устраивает некомпетентность гражданского руководителя военного ведомства.

Возможно, в PiS еще сильнее укрепились в этом мнении, после того как бывший главнокомандующий Вооруженными силами Польши генерал Мирослав Ружаньский, сотрудничающий с оппозицией, заявил: «Не хотелось бы призывать генералов поднимать бунт, но это нельзя оставлять в таком виде».

Политики правящей партии в этой ситуации могут опасаться не только того, что военные начнут навязывать им свое видение кадровых вопросов в министерстве обороны, но и выступят с требованиями изменить внешнеполитический курс.

Поэтому в действиях, которые ослабляют Блащака, «Право и Справедливость» видит «руку Кремля», не желая признать очевидного: министр не справляется со своими обязанностями, что показывает акция протеста гражданских служащих. Ведь последние два года они вели переговоры с военным ведомством, желая мирно решить проблему повышения зарплат. И не понимают, почему правительство с легкостью находит миллиарды злотых на грандиозные закупки импортного оружия, но не хочет улучшить условия их труда.

Блащак с каждым днем становится все более и более «токсичным» политиком для правящей партии. Не исключено, что таковым он начинает представать и в глазах «американских партнеров» Варшавы, а также НАТО. Однако принимать решение об отставке министра обороны Качиньский будет исходя из логики предвыборной кампании. И пока лидер «Права и Справедливости» не хочет выглядеть «слабаком» в глазах избирателей.