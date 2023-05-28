Председатель польской правящей партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский, будучи с визитом в Подляском воеводстве, инициировал очередной скандал. Выступая на фоне забора, построенного на польско-белорусской границе, Качиньский атаковал журналиста телеканала TVN24.

Иван Шилов ИА REGNUM Ярослав Качиньский

Репортер спросил лидера правящей партии, как он относится к требованию оппозиции отправить в отставку министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака. И хотя на тот момент пресс-конференция уже закончилась, Качиньский все же ответил.

«В данный момент, к сожалению, я вынужден, это не личное замечание в ваш адрес, относиться к вам как к представителю Кремля. Потому что только Кремль хочет, чтобы Блащак перестал быть министром национальной обороны», — заявил он.

TVN24 в ответ проинформировал, что «в связи с заявлением Ярослава Качиньского мы предпримем соответствующие юридические шаги для защиты наших журналистов и нашего доброго имени». Ирония здесь в том, что, во-первых, этот телеканал принадлежит американской медиакорпорации Warner Bros. Discovery.

Когда в марте сего года телеканал выпустил сюжет, в котором утверждалось, что папа Римский Иоанн Павел II в бытность архиепископом Краковским не только знал о сексуальном насилии над детьми со стороны подчиненных ему священников, но и пытался скрыть это, МИД Польши вызвал для разговора о TVN24 именно представителя посольства США в Польше.

Так что Качиньский либо обвинил американцев в потворстве «представителям Кремля», либо намекнул, что это сам Вашингтон заинтересован в отставке Блащака.

Во-вторых, за отставку министра выступают многие польские отставные военные, а также общественное мнение. Опрос, проведенный в мае фирмой United Surveys по заказу портала Wirtualna Polska, показал, что за уход Блащака выступают 44% респондентов, против — 37,5%. Записывать их всех в «представителей Кремля» было бы опрометчиво даже для Качиньского.

Однако глава «Права и Справедливости» действует в логике предвыборной борьбы. Немногим ранее в интервью Gazeta Polska он сообщил, что ждет «российских провокаций» в ходе избирательной кампании по выборам в Сейм Польши, которые пройдут осенью этого года.

«Практически наверняка Россия предпримет провокации, — заявил Качиньский. — Я говорил несколько месяцев назад, что наши политические оппоненты хотят устроить провокации. Россияне тоже. Им для этого не обязательно сотрудничать, хотя они могут и сотрудничать. Один будет использовать другого».

Конечно, Запад не в первый раз обвиняет Москву в попытках повлиять на выборы. Но в Польше до сих пор дальше словесных голословных заявлений и журналистских публикаций дело не шло. В отличие от США, где аналогичная ложь привела к расследованию ФБР о якобы «российской помощи» президенту Дональду Трампу и преследованиям сотрудников его избирательного штаба.

Сейчас Польша стоит на грани того, чтобы повторить этот печальный американский опыт. PiS смогла в Сейме преодолеть вето Сената на законопроект о создании государственной комиссии по расследованию российского влияния на внутреннюю безопасность Польши в 2007–2022 годах. Если польский президент Анджей Дуда придаст ему силу закона, это откроет в стране сезон политических репрессий.

Государственная комиссия, состоящая из девяти членов, назначаемых и увольняемых Сеймом, получит право вызывать и допрашивать политиков и чиновников. Любому, кого она сочтет виновным, запретят занимать в течение десяти лет государственные посты, связанные с распределением средств.

Оппозиция не без оснований утверждает, что этот орган направлен исключительно против председателя партии «Гражданская платформа» и бывшего премьер-министра Дональда Туска. Ведь он и его политическая сила считаются главными оппонентами PiS.

Tomasz Wiktor/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press Дональд Туск

Впрочем, хотя оппозиция и называет законопроект планом «конституционного переворота», далеко не факт, что она — если комиссия будет создана — не воспользуется ею в случае победы на предстоящих выборах. Потому что противники «Права и Справедливости» с не меньшим усердием обвиняют своих оппонентов в том, что те принадлежат к «пророссийским кругам, которые сегодня правят Польшей».

На днях эту тему в очередной раз разогрела оппозиционная Gazeta Wyborcza, взявшая интервью у бывшего начальника Службы военной контрразведки генерала Януша Носека.

«Качиньский хочет править Польшей так же, как Владимир Путин правит Россией, только, может быть, без ведения войны на суше, — заявил Носек. — Хотя я разделяю мнение экс-министра иностранных дел Радослава Сикорского о том, что у PiS был момент колебания. Планировал ли Качиньский занять нейтральную позицию в конфликте России с Украиной или у него в глубине души теплились воспоминания о польском Львове?»

Очевидно, что взаимные обвинения польскими политиками друг друга и выяснения, кто из них большая «русская портянка» и «предатель из новой Тарговицы», будут продолжаться и после осеннего голосования. В этой ситуации Москве совершенно не нужно как-то вмешиваться в парламентские выборы в Польше.

Варшавский салон сам успешно расколется и набьет синяки, пока уставшие от «разоблачений» поляки не сделают выбор в пользу третьей силы, которая объявит о желании иметь с Россией прагматичные отношения.