Один из лидеров террористической группировки «Хайят Тахрир аль-Шам»* (ХТШ*), удерживающей сирийский Идлиб, Абу Марии аль-Кахтани заявил, что ХТШ* намерена сосредоточится на противостоянии с Ираном, а значит, и Россией, которые выступают в качестве союзников сирийского правительства. Об этом стало известно 24 мая, когда был опубликован перевод статьи аль-Кахтани.

Иван Шилов ИА REGNUM Боевики

Групировка «Хайят Тахрир аль-Шам»* фактически возникла в 2012 году как группировка «Джабхат ан-Нусра»*, которая являлась филиалом террористической организации Исламское государство Ирака*. После того как в 2013 году ИГИ* провозгласило себя Исламским государством Ирака и Леванта* (ИГИЛ*), «Джабхат ан-Нусра»* отказалась ему присягать и перешла под эгиду «Аль-Каиды»*. В 2017 году был создан «Хайят Тахрир аль-Шам»*, который объявил о разрыве всех связей с «Аль-Каидой» и стал конкурирующей с ней группировкой во главе с Абу Мухаммадом аль-Джулани.

Призыв отойти от курса борьбы с США и перейти к противостоянию с Ираном, озвученный лидерами «Хайят Тахрир аль-Шам»* сделан, по всей видимости, под влиянием из Вашингтона. Соединенные Штаты давно уже посылают сигналы ХТШ* в виде публикаций признанных экспертов и мозговых центров по поводу возможного исключения этой террористической организации из соответствующих списков в случае выполнения ею ряда условий.

Очевидно, что в Вашингтоне ждут от ХТШ* отказа от враждебности к США и переориентации на борьбу с противниками Соединённых Штатов, а заодно и включения в этот процесс филиалов «Аль-Каиды»* — их ХТШ* должны будут повести за собой. Таким образом, американцы не только могут устранить угрозу от неуправляемой «Аль-Каиды»*, которая должна быть распущена, но и направить ее отделения на подрывную деятельность против соперников Соединённых Штатов, таких как Иран и Россия.

В частности, Абу Марии аль-Кахтани критикует назначение Сейфа аль-Адля новым главой «Аль-Каиды»* вместо убитого Аймана аз-Завахири. Он указывает, что он аль-Адль находится в Иране, и поэтому ему непонятно, как тот будет руководить организацией, будучи под контролем тамошних властей и КСИР. Поэтому Абу Мария призывает все филиалы и отделения «Аль-Каиды»* к выходу из этой организации, а саму «Аль-Каиду»* — к роспуску, с тем чтобы «единым фронтом» выступить против Ирана.

Hamid Mir Айман аз-Завахири

Фактически ХТШ* намерен возглавить фронт джихадистских группировок против Ирана и России, заменив в этой роли «центральный аппарат» «Аль-Каиды»* в качестве главного координационного органа.

«Дорожная карта» легализации террористов

Еще в 2021 году Международная кризисная группа, финансируемая фондом Сороса, подготовила доклад, в котором были сформулированы предложения для администрации Байдена по поводу отношений Вашингтона к ХТШ*. В частности, подчеркивалась необходимость работы Соединенных Штатов с европейскими союзниками и Турцией, чтобы «подтолкнуть ХТШ* к дальнейшим действиям, направленным на решение ключевых местных и международных проблем, и определить четкие ориентиры, которые, если они будут выполнены, могут позволить ХТШ* снять с себя ярлык «террориста»», — отмечалось в документе.

В связи с этим предлагалась «дорожная карта», которая содержала предложения по поводу того, что необходимо сделать ХТШ*, чтобы страны НАТО в конечном итоге перестали относиться к ней как к террористической организации. В дальнейшем предполагалось поддержать аналогичные изменения статуса ХТШ* в ООН, где также с нее должны быть сняты «террористические метки».

В итоге, по задумке американцев, ХТШ* должна обрести легальный статус и именно с ней следует вести переговоры о будущем сирийского региона Идлиб.

Западные страны уже сейчас готовы увеличить стабилизационную поддержку «критически важных служб» в Идлибе при условии, что ХТШ* расширит пространство для работы западных НПО, будет поддерживает деятельность организаций гражданского общества и «демонстрировать четкую приверженность политическому и религиозному плюрализму».

В свою очередь, последние события, связанные с восстановлением членства Сирии в ЛАГ и готовность Анкары к нормализации отношений с Дамаском, могут заставить Вашингтон активизировать усилия по легализации ХТШ*. США по-прежнему выступают противниками выхода Сирии из режима международной изоляции и, возможно, будут стремиться более активно поддерживать любых противников Башара Асада, в помощи которым ранее отказывалось.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

Наиболее мощной и организованной антиправительственной группировке в САР является ХТШ*. Взяв группировку под опеку, Соединенные Штаты могут воспрепятствовать решению проблемы Идлиба путем сирийско-турецкого компромисса. Такой компромисс подразумевает установление контроля над регионом со стороны сирийского правительства при определенных уступках в отношении оппозиции.

Также Вашингтон может использовать ХТШ* и для давления на Турцию.

В последнее время растет напряжение за контроль над ресурсами между протурецкими группировками из Сирийской национальной армии и ХТШ*. Эта группировка стремится стать единственной значимой оппозиционной силой, замкнувшей на себе всю внешнюю поддержку для оставшихся на плаву сирийских повстанцев, которых бы хотела присоединить к собственным силам вместе с подконтрольными им территориями.

Кроме того, регион Идлиба, контролируемый ХТШ*, уже используется для вербовки иностранных боевиков с целью привлечения их к участию в боевых действиях на Украине на стороне киевского режима. В частности, из Идлиба на Украину уже прибыли связанные с ХТШ* боевики группировки «Аджнад аль-Кавказ»*, состоящей преимущественно из чеченцев, и т. н. «албанской группы».

KARAM AL-MASRI/EPA/TASS г. Идлиб. Сирия

Также своей информационно-пропагандистской деятельностью аффилированные с ХТШ* ресурсы, в том числе многочисленные Telegram-каналы, стали открыто поддерживать Соединенные Штаты и страны Запада, а также Украину в конфликте с Россией. Прямая поддержка этих государств еще несколько лет назад со стороны подобных джихадистских структур казалась немыслимой.

Террористы ИГИЛ* также в фокусе внимания США

Кроме ХТШ* Соединенные Штаты будут по-прежнему использовать боевиков другой террористической организации ИГИЛ* (или ИГ*) для дестабилизации обстановки в Сирии.

В январе 2022 г. из тюрьмы в Эль-Хасаке, расположенной на территории северо-востока Сирии, удерживаемой американскими военными и курдскими леворадикальными формированиям SDF, произошел массовый побег боевиков ИГИЛ*. Среди беглецов оказались в том числе высокопоставленные командиры группировки. Благодаря этому удалось существенно повысить боеспособность этой террористической организации. Особенно с учётом того, что многие из бежавших добрались до баз ИГИЛ* в центральной Сирии.

Однако и после этого побега поток как новобранцев, так и ветеранов ИГИЛ*, тайно вывозимых из курдских тюрем под американским контролем на северо-востоке Сирии, продолжился.

Показательно, что в этих тюрьмах содержатся как уже опытные боевики, так и молодежь, и дети. Они как минимум продолжают получать соответствующую идеологическую накачку со стороны «старших товарищей»; их обучают и навыкам ведения боевых действий, и проведению терактов.

Возросшая за последние месяцы активность ИГИЛ* в Сирии привела к тяжёлым боям этой весной, в апреле и мае, в районе сирийского города Эль-Каум. Тогда боевики ИГИЛ* смогли взять под контроль несколько населенных пунктов, а правительственным войскам лишь при поддержке российских ЧВК и авиации удалось выдавить их назад в пустыню.

Рост этой террористической активности связан с тем, что из лагерей и тюрем на удерживаемой американцами и курдскими боевиками территории время от времени производится целенаправленный «сброс» групп террористов ИГИЛ*, которые проникают на территории, подконтрольные правительству. Эти «выбросы», естественно, контролируются американскими военными и SDF, которые открывают для этого соответствующие коридоры.

Подобные акции американцев преследуют три цели.

Во-первых, снизить напряжение в самих лагерях через выход оттуда самых подготовленных и активных боевиков.

Во-вторых, через активизацию боевиков ИГИЛ* в сирийской пустыне открыть второй фронт против России, который будет заставлять отвлекать ее возможности на сирийский театр военных действий. При том, как показали бои за Эль-Каум, правительственные войска без российской поддержки по-прежнему малоэффективны в проведении контртеррористических операций.

В-третьих, активность ИГИЛ* будет служить поводом для того, чтобы не только сохранять, но и наращивать американское военное присутствие на сирийском северо-востоке. Его декларируемая цель: не допустить возрождения ИГИЛ*. Поэтому пока ИГИЛ* активна, у сторонников продолжения американской интервенции в Сирии всегда будет соответствующий аргумент для Конгресса.

При этом американцы будут поддерживать сохранение этой угрозы «возрождения ИГИЛ*» через задействование собственных каналов пополнения террористических ячеек исключительно в контролируемых правительством Сирии пустынных районах. Вместе с тем эти «сбросы» боевиков ИГИЛ* из тюрем и лагерей будут дозированными и позволят поддерживать нужный американцам уровень эскалации, а в случае необходимости потоки боевиков могут быть перекрыты.

*организация, деятельность которой запрещена в РФ