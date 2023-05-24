Когда сперва президент Польши Анджей Дуда, а вслед за ним президент Украины Владимир Зеленский провозгласили наступление времён, когда между этими странами не будет границ, самыми внимательными слушателями двух лидеров оказались украинские преступные группировки. Они восприняли эти пожелания как руководство к действию.

Иван Шилов ИА REGNUM Контрабанда оружия

Газета Rzeczpospolita сообщает: Варшава ведет переговоры с Киевом о внесении изменений в соглашение о борьбе с организованной преступностью, подписанное в 1999 году.

Ситуация в этой сфере ухудшилась после февраля 2022 года, когда польские власти стали активно поддерживать киевский режим, с Украины в Польшу активизировался приток беженцев, а с Польши на Украину пошли поставки оружия и боеприпасов.

По словам заместителя министра внутренних дел Польши Мачея Вонсика, в Польше «наблюдается заметный рост преступлений, связанных в основном с нелегальной миграцией и подделками документов». В страну уже въехали 12 миллионов украинских граждан. Согласно специальному закону, они получили право остаться в Польше до июня 2024 года. Это предоставляет беженцам полную свободу выезда в страны — члены Европейского союза, чем и пользуются украинские преступные группировки.

В организации и содействии незаконному пересечению границы «ведущими являются граждане Украины», добавляет Вонсик. Они выступают в качестве водителей или курьеров, а также организаторов маршрутов. Действуя на территории Польши, украинские мафиози транспортируют людей по так называемому восточноевропейскому маршруту через Белоруссию и по балканскому маршруту из Южной Европы.

Но главная опасность в другом.

Если раньше преступные группировки с Украины занимались преимущественно нелегальной переправкой подакцизных товаров и нарушали правила валютного контроля, то за последний год, по данным МВД Польши, резко выросла контрабанда боеприпасов, оружия, наркотиков и транспортных средств.

Данные пограничной стражи Польши показывают, что незаконные поставки увеличились с 1438 единиц оружия и боеприпасов в 2021 году до 8382 в 2022 году.

Стрингер/РИА Новости Автомобили на международном пункте пропуска Краковец — Корчева (Украина — Польша) в Львовской области

«Украинцы на протяжении многих лет лидируют в статистике отказов во въезде в Польшу, — пишет издание. — В прошлом году более 21 тысячи граждан Украины было отказано во въезде, в том числе более 2800 — в связи с угрозой безопасности нашей стране. После начала вооруженного конфликта на восточной границе Польши пограничная служба создала так называемую третью линию пограничного контроля, которая занималась лицами, подозреваемыми в террористической угрозе».

А ведь еще год назад Варшава отрицала наличие проблемы.

Пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Станислав Жарынь утверждал, что приток беженцев с Украины не вызвал в Польше значительного роста преступности, «направленной как против поляков, так и против украинцев». В этом году было признано, что украинцы лидируют среди иностранцев по числу задержаний, но им приписывались незначительные правонарушения — вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, кражи и хранение наркотиков.

Подтверждение министерством внутренних дел Польши роста поставок в страну оружия и боеприпасов украинскими преступными группировками создает новую реальность. Фактически Варшава начинает уже сегодня расплачиваться за транзит как иностранного вооружения на Украину, так и своего, польского.

В начале мая сего года командир Центрального бюро расследований полиции (CBŚP) Павел Пултожицкий в интервью порталу InfoSecurity24. pl заявил, что приоритетом его ведомства является подготовка к урегулированию украинского конфликта, «поскольку мы предполагаем, что тогда нам, возможно, придется иметь дело с возросшим притоком огнестрельного оружия в Польшу».

Однако основной риск заключается не в контрабанде огнестрельного оружия.

Польша активно поставляла киевскому режиму переносные зенитно-ракетные комплексы «Перун». По словам президента Польской группы вооружений (PGZ) Себастиана Хвалека, с «украинского фронта» холдинг получает сведения о «достижениях» ПЗРК.

«Перун» был разработан для уничтожения медленно летящих целей, таких как вертолеты, или летящих на малой высоте, есть подтвержденные случаи сбивания боевых самолетов и даже крылатой ракеты, — отметил на днях Хвалек. — Мы получаем все больше и больше запросов на это оружие».

Forsvarsmateriell Польский ПЗРК «Перун»

Как быстро украинские преступные группировки наладят «реэкспорт» польских ПЗРК в саму Польшу?

Известный американский журналист Сеймур Херш в апреле сего года обвинял украинцев в том, что они продают поставляемое Западом оружие контрабандистам в Польше, Румынии и других странах.

По словам Херша, которые цитирует портал First Post, «в прошлом году на Западе опасались, что некоторые виды оружия, поставляемые Украине, например, переносные Stinger, могут быть использованы для того, чтобы сбивать самолеты».

Польский «Перун» вполне может использоваться преступными группировками в криминальных целях, не говоря уже о террористах. Переключение внимания украинской мафии на контрабанду оружия в Польшу представляет на этом фоне серьезную угрозу этой стране и польскому обществу. Но Варшава сама открыла свои границы перед оружейными контрабандистами.