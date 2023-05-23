В США очередная волна резонансных смертей афроамериканцев. Однако в этот раз страна не наблюдает никакой лавины протестов, уличных выступлений или погромов.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты в США

Ещё ярки в памяти события бурного лета 2020 года. И большинство американцев совсем не хотели бы туда возвращаться, с новыми грабежами, поджогами и убийствами. Но БЛМ всё же не стоит списывать со счетов. Вполне возможно, что к следующим президентским выборам актив движения за права чернокожих может снова устроить уличную войну в крупнейших американских мегаполисах.

В январе 2023 года большой резонанс вызвала гибель от рук полиции Лос-Анджелеса племянника основательницы одного из главных фондов БЛМ. Он устроил автомобильную аварию, однако не стал ждать правоохранителей и скрылся с места преступления. Когда его всё же обнаружили и начали арестовывать, он попытался было сопротивляться. Его шесть раз ударили электрошокером и пытались усмирить, используя стандартный для американской полиции удушающий захват.

Во время ареста он вёл себя чересчур активно и постоянно кричал, прося не превращать его в нового Джорджа Флойда. Однако после ареста ему стало плохо, и он скончался в госпитале. Как и у Флойда, у погибшего в крови обнаружили наркотики.

В память о погибшем в Лос-Анджелесе прошли пикеты сторонников БЛМ. Но никакой большой волны протестов не поднялось.

Следующий скандальный эпизод со смертью чернокожего приключился уже в Атланте.

Здесь полиция остановила случайного водителя за нарушение правил дорожного движения, очень жёстко его скрутила и стала избивать за то, что тот стал жаловаться на такое обращение. Полицейские 15 минут избивали его дубинками, использовали электрошокер и перцовый баллончик. В итоге водитель скончался от внутреннего кровотечения ещё до приезда скорой помощи.

Эта ситуация показательна ещё и тем, что все полицейские сами были чернокожими. Их отдали под суд за убийство по неосторожности.

Власти Джорджии предусмотрительно ввели в штате комендантский час, опасаясь волны погромов. Некоторые афроамериканцы действительно вышли на протесты — но их активность довольно быстро улеглась.

Наконец, последний случай смерти чернокожего случился в Нью-Йорке.

Здесь погибшим оказался бездомный городской сумасшедший, который пародировал Майкла Джексона. У него были явные проблемы с психикой, а также большая судебная история с 49 арестами, в том числе за попытку похищения ребёнка. Он ежедневно спускался в нью-йоркское метро, где живут очень много бездомных, и приставал к прохожим. В конечном итоге за такое поведение его скрутил отставной морпех, применивший приём удушения. Бездомному стало плохо, и вскоре он скончался.

(сс) Mike Shaheen Полиция США

Изначально полиция не обнаружила ничего предосудительного в действиях морпеха — он лишь пытался обезопасить посетителей метро от приставаний со стороны бездомного. Сами правоохранители этим практически не занимаются, учитывая, что на улицах Нью-Йорка нынче живёт целая армия бездомных. И если со всеми из них разбираться, то не хватит никаких тюрем.

Однако затем в дело вмешались правозащитники и активисты БЛМ.

Они начали проводить ежедневные акции на станции метро, где погиб бездомный. Протестующие выходили с плакатами, где писали последние слова умершего: «Мне нечего есть, мне нечего пить».

В итоге такая кампания уличного давления возымела успех. Прокуратура Нью-Йорка предъявила обвинения морпеху в непредумышленном убийстве и его арестовала.

За морпеха тут же вступили многие республиканцы.

Губернатор Флориды Рон Десантис, который бросает вызов Дональду Трампу на республиканских праймериз, так и вовсе назвал его своим героем. И предложил ему переехать во Флориду, как только суд вынесет ему оправдательный приговор. Подсудимый, очевидно, будет упирать на то, что он лишь защищал прохожих от городского сумасшедшего, который мог кого-то и скинуть с перрона на рельсы, под поезд.

Вполне возможно, что погибший также имел пристрастие к наркотикам. Во всяком случае документы судмедэкспертизы пока что скрываются от прессы и общественности.

Все эти случаи очень непохожи друг на друга. Некоторые представляют собой классический пример полицейского насилия, что для США не редкость. В других случаях всё гораздо менее однозначно. Однако всякий раз, когда в таких условиях погибает чернокожий, имеется попытка снова раскачать ситуацию — и вывести граждан на протесты. Но все они за последний год закончились провалом.

Отчасти такая вялая реакция общества объясняется тем, что на фоне нынешних проблем и невзгод протестная активность попросту сошла на нет. Ведь уже несколько лет американцам приходится выживать в условиях инфляционного кризиса — с невиданным за последние 40 лет ростом цен. Тут не до уличных протестов — нужно много работать, чтобы прокормить свои семьи.

К тому же простые американцы уже ощутили на себе все последствия волны погромов 2020 года.

В первую очередь к таким последствиям следует отнести взлёт уровня преступности, который в либеральных мегаполисах США стал просто зашкаливать. Например, число убийств за 2020 и 2021 годы в Америке подскочило на целых 40% — до рекордно высоких уровней середины 90-х.

Сказалась реформа правоохранительной системы во многих крупных городах, управляемых демократами. Там стали сокращать полицию и избирать очень прогрессивных прокуроров, отказывающихся бороться с преступностью.

Например, в столице США городе Вашингтоне местный прокурор просто не стал предъявлять обвинения против 60% всех арестованных за преступления в 2022 году. Неудивительно, что Вашингтон — как Нью-Йорк, Чикаго, Сент-Луис, Лос-Анджелес и многие другие крупные города — столкнулся с лавиной преступности.

Наконец, уличная протестная волна так и не поднялась вновь ещё и потому, что доверие к самому движению БЛМ за последние годы оказалось подорвано.

vhines200 BLM-протесты в Сан-Франциско

Сказались многочисленные коррупционные скандалы вокруг видных БЛМщиков. Взять к примеру, одну из основательниц движения Патрисс Каллорс. Она купила себе несколько дорогих домов на пожертвования в фонды БЛМ, включая роскошный особняк в районе Малибу.

Каллорс ещё и выдавала щедрые «гранты» в сотни тысяч долларов членам своей семьи за некие оказанные движению услуги. На то, чтобы помочь своей семьей вырваться из гетто, она спустила 37 миллионов долларов.

Когда разразился скандал, в руководстве БЛМ её сменил другой активист — Шаломия Бауэрс. Но и его уличили в воровстве — он первым делом перевёл 10 миллионов долларов из фонда БЛМ на счета своей консалтинговой компании.

Сами БЛМщики в ответ на все обвинения заявляют, будто бы они «деколонизируют» понятие благотворительности.

Но всем очевидно, что это типичное воровство и коррупция. И не зря число пожертвований движению за 2022 год рухнуло на 88% — с 77 миллионов долларов до 9 миллионов.

Однако всё это не означает, что движение БЛМ уже стоит окончательно списывать со счетов. В истории БЛМ уже были периоды взлёта и падения.

Оно поднялось на фоне скандалов со смертью чернокожих в эпоху Барака Обамы в 2013 году. Затем несколько лет БЛМ не было особенно активно — пока не грянула пандемия и не стартовала президентская гонка уже 2020 года, с попыткой демократов расшатать ситуацию в стране и не дать Трампу переизбраться на второй срок.

Вполне возможно, что повторение этого мы увидим уже в преддверии выборов 2024 года или же сразу после них, если, например, Трамп победит. Ведь уровень противоречий в американском обществе высок как никогда — и политический раскол США только усиливается. Поэтому попытки раскачать лодку точно будут происходить, и они вряд ли обойдутся без участия БЛМ.

Но для этого нужны особые условия — пламя само собой не поджигается. Так что рано или поздно на американских улицах точно будет снова жарко — и возможно, что до этого остался лишь один год.