После того как Пекин объявил, что одной из точек европейского турне спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя станет Варшава, некоторые польские эксперты почувствовали воодушевление. Ведь это, по их мнению, означало, что Китай — в отличие от Европы, США и России — признал Польшу важным геополитическим игроком.

Иван Шилов ИА REGNUM Ли Хуэй

Вместе с тем польские власти в отношении Ли Хуэя решили проявить осторожность, видимо, опасаясь возможности негативной реакции «американского союзника». Если в Киеве китайского спецпредставителя встретили на высшем уровне, то в Варшаве его собеседником стал лишь заместитель министра иностранных дел Войцех Гервель.

В опубликованном МИД Польши по итогам встречи коммюнике содержатся традиционные для Варшавы антироссийские выпады. В частности, говорится, что «Польша с обеспокоенностью отмечает заявления Пекина о его неуклонном стремлении укреплять двусторонние отношения с Россией, государством-агрессором».

Однако вряд ли Пекин интересует польское мнение о развитии китайско-российского диалога. Этого не могут не понимать в Варшаве, поэтому «крепкие выражения» в публичном заявлении МИД Польши выглядят «дымовой завесой», прикрывающей что-то другое.

Вряд ли речь идет только об украинском направлении. Польша сегодня начала что-то «подозревать» относительно своего киевского партнёра. Её недовольство проявилось в перепалке о Волынской резне, спровоцированной «неожиданной» просьбой представителя МИД Польши Лукаша Ясины к президенту Украины Владимиру Зеленскому принести извинения за геноцид поляков во время Второй мировой войны.

Жертвы Волынской резни, преступления украинских националистов и пособников Гитлера

В ответ последовала резкая реакция посла Украины в Польше Василия Зварыча. «Любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что мы должны относительно общего прошлого, неприемлемы и прискорбны», — заявил украинский дипломат. И хотя впоследствии он удалил сообщение, где содержалась эта фраза, слово вылетело и было услышано поляками.

Но почему Ясина именно сейчас поднял тему Волынской резни, которую правящая польская коалиция во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) после начала специальной военной операции на Украине старалась затушевывать?

Экс-посол Польши в Латвии и Армении Ежи Марек Новаковский считает, что это «могло быть попыткой отреагировать на то, что президент Украины сейчас путешествует по столицам западных стран, что, возможно, по мнению польского правительства, Зеленский недостаточно оценивает роль Польши и слишком мало консультируется по различным вопросам».

С Новаковским согласен и бывший польский дипломат Витольд Юраш. Он отметил, что Зеленский в ходе своего недавнего европейского турне посетил Рим, Берлин, Париж и Лондон, при этом «почти традиционно избежав Варшаву». Украинский президент тем самым дезавуировал утверждения «создателей польской восточной политики», что Франция и Германия якобы оказались «скомпрометированы» в глазах Киева «своим отношением к России и отсутствием или чисто символической поддержкой Украины в начале войны».

В контексте урегулирования украинского конфликта оттого не вызывает удивление намерение китайского спецпредставителя посетить Киев, Берлин, Париж и Москву. Что касается Варшавы, то её включение Пекином видится в другой перспективе.

«Китай придаёт большое значение важной роли Польши в региональных делах и готов поддерживать связь с ней по политическому решению вопроса, сказал Ли Хуэй, отметив, что Пекин поддерживает создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности, обеспечивающей прочные гарантии мира в Европе», — пишет китайское издание Global Times.

По мнению портала Wirtualna Polska, китайские власти доносят определенный месседж польским коллегам: наступление мира на Украине сделает Польшу «главной веткой нового Шелкового пути, и вы будете на этом зарабатывать». Поэтому одновременно с европейским турне спецпосланника Пекин организовал встречу лидеров республик Средней Азии, в ходе которой было подписано семь двусторонних и многосторонних соглашений.

Иван Шилов ИА REGNUM ШЁлковый путь

Евразийская политика Китая предполагает дыхание двумя легкими: евразийским и азиатским. Польше предлагается принять участие в выстраивании будущей архитектуры евразийской безопасности и экономики.

Проблема для Варшавы здесь в том, что ей тогда, во-первых, придется отказаться от американского видения ситуации и работать в кооперации с ведущими европейскими столицами. Во-вторых, отказаться от агрессивной антироссийской политики и начать налаживать контакты с Москвой.

На то, чего в противном случае может лишиться Польша, намекнул председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. По его словам, в понедельник, 22 мая, Совет Госдумы рассмотрит введение запрета проезда польских фур по российской земле.

«Издержки Польши в этом случае могут составить порядка 8,5 млрд евро, — сообщил Володин. — По оценкам экспертов, в результате этого пострадают или обанкротятся около двух тысяч польских транспортных компаний, в штате которых работают более 20 тысяч водителей».

Таким образом, Варшаве предложено задуматься, во что ей обойдутся следование в американо-британском фарватере и политическая русофобия. В итоге Польше вполне могут перекрыть доступ к Средней Азии и Китаю.