Вечером в пятницу, 19 мая, популярный украинский журналист Дмитрий Комаров опубликовал четвёртый выпуск своего спецпроекта «Год. За кадром». Этот проект объединяет интервью Комарова с высшим военно-политическим руководством Украины, которые делались для его проекта «Год», посвящённого годовщине с начала спецоперации. Героем четвёртого выпуска стал начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов.

Иван Шилов ИА REGNUM Кирилл Буданов

Именно благодаря этому интервью появилось видео, в котором Буданов якобы обещает убивать население Крыма. На деле разошедшийся по Telegram-каналам отрывок — нарезка из интервью Буданова Комарову. Отрывок о Крыме и судьбе населения там, а также в Донбассе и Северной Таврии в случае возврата Украиной контроля над этими территории относится к концу интервью.

«В Севастополь [поеду после победы Украины]. Однозначно это будет Севастополь. Я родился в Киеве, но всё детство моё прошло там», — поделился Буданов с Комаровым.

Комаров не мог не спросить о «нелояльных людях».

«Это не «не очень лояльные» — это люди с видоизменённой психикой, даже не идеологией — психикой. [Что с ними делать?] Тех, кого можно, перевоспитывать. Всем, и кнутом, и пряником — одно без другого не работает», — отметил Буданов, а далее начал отвечать на вопрос Комарова о модели правления на Украине в будущем, оговорившись, что в освобождённых регионах должно быть правление «жёсткой руки, но не диктатуры».

На разошедшемся в сети видео после вопроса Комарова «И что с ними делать?» идёт врезка с самого начала интервью, где Буданов рассуждает о тех, кого он считает военными преступниками, в частности, ответственными за гибель людей в Буче.

«Очень просто: привлечение к справедливой ответственности. Справедливая ответственность, в нашем понимании, определённых людей за их поступки может быть только физическое уничтожение», — отметил Буданов.

Если же верить распространившейся в сети нарезке, Буданов чуть ли не анонсировал массовые расправы в Крыму.

Почему же в эти слова начальника ГУР МОУ поверили? У этого есть две причины. Первая — Буданов уже позволял себе подобные высказывания.

«Не продолжайте эту тему. Всё, что я прокомментирую, это то, что мы убивали русских и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины», — отмечал он в опубликованном 6 мая интервью американскому порталу Yahoo. News.

В оригинале интервью использовалось слово Russians — этноним (название народа, этноса) и одновременно политоним (название граждан государства). За эти слова Буданову позже пришлось оправдываться.

«Объясняю вам: это порезанная версия. Из неё вырезали самое главное: русских/россиян, которые являются военными преступниками <…> можно сказать, это о них шла речь», — заявил он в обнародованном 16 мая интервью бывшему прокурору из Луганска, автору издевательской версии о «взорвавшемся кондиционере» на здании Луганской ОГА в 2014 году Сергею Иванову.

«Есть доказанные факты — человек является преступником. Он должен быть наказан. Есть бабушка, которая слушает эту пропаганду, живёт в ней, — это абсолютно другое дело», — отметил Буданов.

Но есть и вторая причина, почему в фейк с Будановым легко поверили. Это не только высказывания, но и действия ГУР МОУ.

Так, в интервью Yahoo. News Буданов, говоря об убийстве русских/россиян по всему миру, отвечал на вопрос об убийстве Дарьи Дугиной — молодого философа и политолога, которая ни в каких военных преступлениях не то что не была замечена — не подозревалась. И если её отца западные СМИ и называли «кремлёвским идеологом», то сказать то же о Дарье Дугиной нельзя было даже с большой натяжкой.

Цитата из видео «Дарья Дугина взорвана в своем джипе, дочь Александра Дугина» Взрыв автомобиля Дарьи Дугиной

Убийство Максима Фомина, более известного как Владлен Татарский, тоже не подпадает под категорию «ликвидация военного преступника». Более того, совершено оно было таким способом, который мог повлечь гибель просто пришедших на встречу с военкором из любопытства.

В теракте на Крымском мосту, в организации которого подозревают ведомство Буданова, вообще погибли максимально далёкие от спецоперации люди — водитель грузовика, использованный втёмную, и те, кому просто не повезло оказаться поблизости.

Иван Шилов ИА REGNUM Теракт на Крымском мосту

Психопат со связями

В вышеупомянутых интервью показательно изменение позиции Буданова и по поводу того, считает ли глава ГУР МОУ себя террористом.

«Меня пытаются обвинить в терроризме с 2016 года, но я хочу начать с того, что то, что они называют терроризмом, мы называем освобождением», — отвечал на этот вопрос глава украинской военной разведки американским журналистам.

А вот своему соотечественнику Комарову он рассказал нечто другое. «Это хорошо. Мне это нравится», — заявлял Буданов, узнав, что в российских СМИ его называют террористом.

Он также признался, что ему нравится, когда на его жизнь покушаются. «Это значит, что я не зря получаю свои деньги», — усмехался Буданов в интервью Комарову, отметив, что границ самосохранения для него нет.

При этом для своего проекта Комаров, по его словам, использовал материалы, оставшиеся от фильма «Год», который вышел на экраны 24 февраля. А вот опубликованное 6 мая интервью Yahoo. News бралось 24 апреля.

К тому времени в украинских СМИ уже неоднократно появлялась информация о личном участии Буданова в операциях украинского спецназа: в контрнаступлении ВСУ в Харьковской области осенью 2022 года и в боях в Артёмовске зимой 2023 года.

При этом те, кто знали Буданова давно, отмечали, что он сильно изменился.

«Кирюшу щемили капец как жёстко. Чтобы вы понимали, будущий начальник ГУРа жрал печенье из берец <…> У него природное кислое лицо, он вечно как будто бы кислый, он обиженный то ли на мир, то ли на себя — у него вечно повешенный нос — вот таким вот его запомнил», — рассказывал однокурсник Буданова по Одесскому институту сухопутных войск, а позже — сослуживец по ГУР Иван Руденко в августе 2020 года.

Если верить Руденко, в ГУР Буданов попал «по блату». «Не знаю, кто за ним стоит, но тот факт, что его набор личных качеств явно не позволял перевести данного офицера в спецназ ГУРа — это моя субъективная точка зрения <…> Тогда Кирюша Буданов находился психологически в красной зоне, в зоне риска», — рассказывал его бывший сослуживец и однокашник Руденко.

Правда, в другом своём видео Руденко заявил, что тогда, в 2020 году, ему работавшие в ГУР сообщили, что Буданов изменился к лучшему.

Но кроме Руденко были и другие «гуровцы» критиковавшие Буданова.

«То, что он использует войну для пиара собственного, — это для меня прискорбно и неприемлемо. Они, я знаю это точно, они вместо того, чтобы положить в фундамент планирования успешной операции и реализации её обычную целесообразность, возможности свои оценить и вероятность достижения успеха, они всё это отклоняют и ищут пиар. В результате гибнут парни, операции не проводятся, они преимущественно проваливаются. Я знаю, много есть провалов», — заявил в обнародованном 25 апреля интервью бывший сотрудник ГУР МОУ Роман Червинский.

В этот же день его арестовали из-за провала операции по выманиванию российских лётчиков на Украину. При этом ранее Червинский критиковал Буданова за провал операции с «вагнеровцами» в Белоруссии.

Собственно, скандал с «вагнеровцами» и привёл Буданова в кресло начальника ГУР. Возглавлявший тогда это ведомство Василий Бурба жёстко раскритиковал власть, заявив, что украинский парламент должен создать следственную комиссию по причастности президента Владимира Зеленского и его ближайшего окружения к утечке информации.

Бурба настаивал на проверке на полиграфе главы офиса президента Андрея Ермака и первого замсекретаря СНБО Руслана Демченко. Это начальнику ГУР МОУ не простили: Зеленский уволил Бурбу своим указом.

Адміністрація Президента України Андрей Ермак

И на его место назначили Буданова, который был замглавы Службы внешней разведки, а до этого — служил в структурах ГУР и был одним из участников диверсии в Крыму в 2016 году. Диверсии, из-за которой возглавлявшему тогда Украину Петру Порошенко звонил тогда вице-президент США Джо Байден с жёстким выговором.

Возвышение Буданова также связывают с его друзьями. А точнее — с Александром Гогилашвили — экс-замминстра внутренних дел. Как сообщили в 2021 году украинские журналисты, именно с Гогилашвили Буданов совместно проживал в доме, принадлежащем «обнальщику» Вячеславу Стрелковскому. При этом жена Гогилашвили — Марина Левченко — была помощницей Зеленского.

В принципе, всё вышеуказанное в иное время заставило бы украинцев по меньшей мере насторожиться: а не управляет ли одним из самых секретных силовых ведомств самый натуральный психопат, нарцисс, который мстит за обиды молодости? Психопат со связями.

«Должны покинуть страну»

Показать изменения в массовом сознании граждан Украины можно и на другом интервью — не с Будановым, и даже не с кем-либо из силовиков. Интервью особо актуально в эти дни. 18 мая в Крыму отмечали 79-ю годовщину начала депортации крымских татар. Чуть менее чем за год до этого вышло интервью главреда издания «Украинская правда» Севгиль Мусаевой с другой журналисткой — уроженкой Запорожья Яниной Соколовой.

«Я им [людям Донбасса] не прощу, что они сделали <…> Более того, когда мы эти территории вернём, я хочу, чтобы прошло очень много времени, чтобы мы дали им право голосовать. Я сейчас говорю не о всех, я говорю о тех, кто поддерживал этот режим и жил на оккупированных территориях», — заявляла Соколова. На вопрос Мусаевой, а что сделать с теми, кто «не понял», Соколова ответила не задумываясь: «Дать им время понять. А если они не поймут, они должны покинуть территорию нашей страны». Мусаева не прервала свою собеседницу, а лишь кивнула.

В этом и содержится ответ на вопрос, почему СМИ на Украине спокойно относятся к словам и действиям главы ГУР МОУ и таких, как он: для многих украинских журналистов русские/россияне — не люди. Ну или, по крайней мере, не совсем люди.