ВСУ всё чаще применяют против наших военных беспилотники, созданные при помощи технологий 3D-печати. По всей линии фронта «сейчас их несчётное количество», такие пластиковые конструкции летят со скоростью 80–90 км/ч, цитирует RT бойцов спецподразделения «Ахмат».

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА

По словам одного из командиров «Ахмата» с позывным Черкес (продемонстрировавшего один из «3D-дронов», сбитого в районе Кременной), комплектующие подобных аппаратов находятся в свободной продаже на гражданском рынке, позволяя противнику изготавливать беспилотники в больших количествах.

Присутствие в небе над фронтом большого количества дешёвых дронов в условиях отсутствия «антидроновых ружей» становится серьёзной проблемой для российских военных. Ещё одним преимуществом дронов, созданных на 3D-принтере, является простота в техническом обслуживании и ремонте, сказал ИА REGNUM специалист по беспилотной авиации, главный редактор портала UAV.ru Денис Федутинов.

Аддитивные технологии производства (то есть технологии, при которых формирование детали производится не удалением лишнего материала, а его добавлением) могут с успехом применяться в ряде задач, включая изготовление элементов конструкции беспилотников, заметил эксперт.

«Мотивами использования данных технологий является возможность приближения производства непосредственно к действующим войскам на фронте. К примеру, для того чтобы иметь возможность оперативно производить ремонт БЛА с заменой разрушенных частей», — пояснил Федутинов.

Помимо разведывательных целей, беспилотники, созданные при помощи 3D-принтеров, могут выполнять и иные задачи. В частности, технология 3D-печати может использоваться для дооснащения серийно выпускаемых беспилотников нештатным оборудованием, например устройствами сброса грузов или боеприпасов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа 3D-принтера

В России также ведут подобные разработки, постоянно совершенствуя беспилотники при помощи 3D-технологий, указал Федутинов.

«Россия была одной из первых стран, где были использованы аддитивные технологии при создании конструктивных элементов планера небольшого беспилотника, — заметил эксперт. — К сожалению, пока эта практика не получила широкого применения. А именно ее расширение в итоге способно обеспечить эффект в виде ощутимого снижения стоимости».

«Напечатанные дроны», отметим, могут использоваться в том числе для нанесения ударов на дальние дистанции. Нельзя сбрасывать со счетов, что в Киеве изучили успех российских дронов-камикадзе, таких как «Ланцет» и «Герань», и теперь планируют обзавестись собственными аналогичными аппаратами.

Пока что ВСУ используют в качестве дронов-камикадзе советские разведывательные беспилотники Ту-141 «Стриж» и китайские коммерческие дроны, в частности Migun 5. Но Киев рассчитывает и на западные поставки.

Иван Шилов ИА REGNUM Ту-141 «Стриж»

Как сообщила 15 мая лондонская The Daily Telegraph, Британия намеревается передать в распоряжение ВСУ беспилотники-камикадзе с дальностью действия до 200 км. Издание отмечает, что некоторые дроны будут изготовлены по особому заказу, «с учётом требований заказчика». И, заметим, для их производства будут использованы в том числе 3D-технологии. В частности, компания QinetiQ по заказу британского минобороны страны создала несколько проектов БПЛА, один из которых — дрон-камикадзе с крылом дельтовидной формы, корпус которого можно напечатать на 3D-принтере.

«Вполне допускаю, что британские компании могли оперативно создать несколько систем БЛА для их применения на украинском театре боевых действий, — отмечает Денис Федутинов. — Для них это шанс получить финансирование за счет бюджета своей страны, или же Украины, на который им в иных условиях было бы сложно претендовать — сами королевские Вооруженные силы Великобритании по части беспилотников в значительной степени опираются на решения зарубежных разработчиков».

Практика применения гражданских беспилотных аппаратов, переделанных в дроны-камикадзе, показывает, что они могут вполне оперировать и на больших удалениях от пунктов запуска, отметил эксперт. Так что, учитывая то, что беспилотник летит в «один конец», в обеспечении указанной дальности — 200 км— проблемы нет.

«Украинская сторона применяет беспилотники-камикадзе главным образом против российских военных и гражданских инфраструктурных объектов, стремясь снизить боевой потенциал войск, нарушить работу гражданской энергетической и транспортной инфраструктуры, а также оказать пропагандистский эффект», — перечислил Федутинов. Эксперт прогнозирует:

«С увеличением объемов барражирующих боеприпасов в ВСУ они, очевидно, расширят и их использование, в том числе с расширением перечня целей, а также с введением в практику новых тактических приёмов, включая групповое применение беспилотников».

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащий подразделений радиоэлектронной борьбы в зоне СВО

В числе методов борьбы с угрозой массовых дешёвых дронов эксперты называют дооснащение войск различными средствами борьбы с беспилотниками. В их числе системы точечного воздействия (в частности «антидроновыми ружьями») и средства радиоэлектронной борьбы, способные глушить сигнал управления беспилотником. Об этом ИА REGNUM на условиях анонимности рассказал боец — оператор беспилотника из 1-го Донецкого армейского корпуса.

«Мы можем отметить, что противник постоянно совершенствует свои технологии, — отметил собеседник. — Отсутствие у них «фабричных» беспилотников-камикадзе до недавнего времени было нашим серьёзным преимуществом. И если они добьются в этом отношении паритета, у нас могут возникнуть серьёзные проблемы. Потому что уже сейчас они пытаются дотянуться до уязвимых объектов в нашем тылу, но беспилотники часто или падают, или не долетают».

Использование 3D-технологий позволит выпускать дроны массово, вдобавок там будут применены британские технологии, заметил боец 1-го армейского корпуса. «Так что проблем у нас станет больше. Вывод: нужны средства антидроновой борьбы в соединениях, на чувствительных объектах и отдельно комплексы радиоэлектронной борьбы, действующие в составе соединений, которые занимаются противовоздушной обороной и защищают границы страны», — резюмировал источник ИА REGNUM.