Карьера украинского дипломата Андрея Мельника продолжает удивлять не самыми скучными сюжетными поворотами. Еще не забылась история о том, как Мельник, будучи послом Незалежной в Германии, обозвал канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».

Иван Шилов ИА REGNUM Андрей Мельник

После этого он успел побывать заместителем главы украинского министерства иностранных дел. И уже 11 мая стало известно, что в правительстве Бразилии дали согласие на занятие Мельником должности посла Украины в этой латиноамериканской стране.

Кому-то могло показаться, что скандального дипломата решили отправить подальше с глаз долой — но не тут-то было. Учитывая не самую однозначную позицию бразильских властей по российско-украинскому конфликту, а также достаточно активных проукраинских активистов в регионе, данное назначение случайным совсем не выглядит.

Инициатор скандалов

До начала специальной военной операции простой обыватель об Андрее Мельнике практически ничего не знал. А тот между тем состоит на дипломатической службе уже более 20 лет, успел пройти стажировку в Гарвардском университете и занять ряд должностей во внутренних и внешнеполитических ведомствах Украины. По большей части это были должности в германоязычных странах — Австрии и Германии.

Будучи послом в Германии, Андрей Мельник — как уже упоминалось ранее — запомнился, оскорбив канцлера Олафа Шольца, однако это отнюдь не единственный его «подвиг». С февраля 2022 года Мельник дал множество интервью местным СМИ и выступал в немецких ток-шоу почаще многих знаменитостей, нередко при этом нарушая дипломатические протоколы.

Так, в развязывании украинского конфликта посол успел обвинить также экс-канцлера Ангелу Меркель и президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, к тому же ухитрился при этом попререкаться с Меркель, отвергнувшей все обвинения подобного рода. Кстати, извиняться за «обиженную ливерную колбасу» Мельник засобирался только через полтора месяца после высказывания, признав его «дипломатически неуместным».

CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС Олаф Шольц

В остальное время Мельник «бодрил» немецких политиков, требуя выдавать Киеву как можно больше вооружений и «пересмотреть» отношение к украинским беженцам, которым в Германии «не рады».

Карьеру посла в Германии Андрей Мельник в итоге закончил в своем стиле, спровоцировав международный скандал. Во время выступления в телепрограмме немецкого журналиста Тило Юнга он сделал заявление в защиту украинского националиста Степана Бандеры.

В частности, заявил, что нет никаких доказательств, что он и его сторонники повинны в смерти сотен тысяч евреев. А все нарративы подобного свойства якобы продвигают русские, и они находят поддержку в Германии, Польше и Израиле.

Высказывание вызвало бурю обсуждений (и возмущение) в западном информационном пространстве, свой негатив выразили также польские и израильские дипломаты. МИД Украины и вовсе дистанцировался от ситуации, назвав сказанное личным мнением посла.

Вскоре после этого Мельник, занимавший должность в течение семи лет, отправился обратно на родину. За повышением.

Впрочем, при всем этом в немецких общественных кругах посол приобрел репутацию «незаурядного, хоть и скандального, человека». А на первом канале немецкого телевидения и вовсе было как-то заявлено о том, что «без его усилий, без его присутствия в СМИ и общественного давления, к примеру, осуществлять поставки оружия из Германии было бы еще сложнее».

«Новые горизонты» в сфере влияния США

Незадолго до назначения в Бразилию — в апреле — имя Мельника уже мелькнуло в связи с деятельностью Украины в странах Западного полушария — традиционной сфере влияния США.

Будучи заместителем главы украинского МИД, он получил поручение от Владимира Зеленского «углублять отношения» со странами данного региона.

Вскоре по этому поводу состоялось онлайн-совещание с помощником госсекретаря США по делам Западного полушария Брайаном Николсом. По итогам было заявлено, что стороны обсуждали выработку общих подходов к сотрудничеству Украины и США, целью которых является активизация связей со странами Латинской Америки и Карибского бассейна.

CNP/AdMedia/Global Look Press Брайан Николс

Андрей Мельник познакомил Николса с новыми подходами Украины к работе в Латинской Америке и сообщил, что для Владимира Зеленского очень важно перезагрузить отношения с этим «стратегически важным регионом».

Брайан Николс, со своей стороны, пообещал, что будет «всячески содействовать» украинским властям в практических контактах со странами Латинской Америки.

Мечты о поддержке

Латинская Америка уже второй год остается регионом, достаточно трудным для втягивания в когорту «украинских союзников».

Да, за антироссийские резолюции в международных организациях многие страны голосуют вполне исправно, однако реальная поддержка в виде, например, поставок вооружений идет с большим скрипом. Некоторые государства и вовсе прямо отказались участвовать в подобном.

Правда, это не помешало отдельным лидерам использовать ситуацию на Украине для политического пиара и попыток возвращения влияния на международной арене (здесь, в частности, речь о новом президенте Бразилии Луле да Силве, уже успевшем выступить с рядом «миротворческих» предложений).

Между тем, Владимир Зеленский, судя по всему, не оставляет попыток все же получить от Западного полушария дополнительную поддержку.

Помимо обсуждения активизации связей с Латинской Америкой и Карибским бассейном, уже около полугода витают сообщения о намерении украинского президента провести саммит «Украина — Латинская Америка». Причем в качестве вариантов мест для проведения мероприятия рассматриваются два государства — США и Бразилия.

И 11 мая — как раз в день появления новости о назначении Андрея Мельника — появились вести о том, что Владимир Зеленский провел очную встречу со специальным советником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом, на которой обсуждалась возможность проведения такого саммита.

В настоящий момент Зеленский ожидает продолжения диалога с Лулой да Силвой и «был бы рад» приветствовать его на Украине.

Roberto Casimiro/imago stock&people/Global Look Press Селсу Аморим

Благодатная почва

В контексте украинских событий не только бразильские власти, но и общественность не раз демонстрировали неоднозначность своих взглядов. В частности, уже в первые дни конфликта стало известно о том, что вербовка добровольцев в ряды иностранных наемников для Украины шла в Бразилии достаточно успешно.

Более того, бразильские наемники активно ездили участвовать в боевых действиях в Донбассе как минимум с 2017 года. Эти факты в свое время даже мелькали на полях американской прессы, но должного внимания от англоязычной общественности так и не получили.

Другое дело, что такой «персонал» по большей части оказывался слабо подготовленным и даже трусливым, больше привыкшим к участию в преступных разборках. А они, несмотря на свою жестокость, все же сильно отличаются от реальных боевых действий.

Однако интересно, что еще с 2016 года в среде бразильских ультраправых активистов появились лица, вдохновившиеся украинским сценарием 2014 года и истолковавшие его как «свержение антинародного государственного строя во благо родины».

По большей части они принадлежали к числу сторонников бывшего бразильского президента Жаира Болсонару. Отдельные активисты и вовсе выходили на улицы, призывая «украинизировать Бразилию» и активно при этом общались с местными представителями «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в РФ).

Таким образом, черно-красные флаги и тризубы некоторым бразильцам вполне знакомы, однако о реальных последствиях «украинизации» они или не слышали, или предпочитают не задумываться.

Lorando Labbe/Keystone Press Agency/Global Look Press Сторонники Жаира Болсонару на акции протеста против результатов выборов

Вместе с тем, события 2022 года позволили явить миру целый сонм вербовщиков и прочих активистов, весьма лояльных украинской власти, а также желающих с помощью «мелькания в повестке» тем или иным образом заявить о себе.

Ведь там, где Украина, открыты каналы связи с США, Канадой и Великобританией, которые вполне могут оказать поддержку «дарованиям» от мира политического активизма. И поддержку не только моральную.

И вот здесь кандидатура Андрея Мельника, собаку съевшего на скандалах и активизации украинской диаспоры (которая и в Бразилии, и в соседней Аргентине весьма внушительна и не лишена влияния), придется как нельзя кстати.

Учитывая, что здешняя публика не так щепетильна к темам, которые в Старом Свете все еще сходят за скандальные, кампании нового посла вполне могут продемонстрировать некие успехи на новой земле.

Кроме того, и немецкая специализация Мельника тоже совершенно не кажется случайной на фоне активизации Германии в Бразилии, Аргентине и Чили, а также живущей там немаленькой немецкой диаспоре.

Таким образом, игнорировать усилия Украины на латиноамериканском направлении крайне не рекомендуется. Учитывая, что команда Зеленского фактически получила гарантии помощи при взаимодействии с регионом от чиновников Государственного департамента США, последствия подобного подхода могут оказаться вполне серьезными.