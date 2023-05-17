На Украине открыли новое дело в отношении структур олигарха Дмитрия Фирташа. Преследуя свои корыстные интересы, украинская власть во главе с Владимиром Зеленским пытается потрафить Соединённым Штатам Америки. И создаёт для Австрии ещё одну проблему.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Фирташ

«Присвоение денег простых украинцев»

В понедельник, 15 мая, Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности провели обыски в структурах украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Сначала об этом сообщили украинские СМИ, а затем последовало и официальное сообщение от спецслужб.

«Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила масштабную схему хищения голубого топлива из газотранспортной системы Украины. К организации сделки причастны подсанкционный олигарх Дмитрий Фирташ и топ-менеджмент подконтрольных ему компаний», — отмечала пресс-служба СБУ.

В заявлении отмечалось, что контролируемая олигархом «Региональная газовая компания» (РГК) фактически управляет двумя десятками городских и областных газовых предприятий, что составляет 70% всех газораспределительных сетей Украины

Ущерб от их действий СБУ оценила более чем в 18 млрд грн ($485 млн).

По версии следствия, топ-менеджеры «разворовывали более 70% средств», которые предполагалось потратить на закупку газа.

«Фактически речь идёт о присвоении денег обычных украинцев, оплачивавших коммунальные платежи», — подчеркнули в СБУ.

Стрингер/РИА Новости Участники акции «Фирташ заплатит за всё» у здания Верховного суда Украины в Киеве

Спецслужба обвинила фирташевских топ-менеджеров в том, что они покупали топливо у подконтрольных олигарху структур, но в действительности получали менее 30% от оплаченного газа, а дефицит покрывали за счет топлива, которое находилось в госсобственности.

Как утверждалось в пресс-релизе СБУ, по данным судебно-экономической экспертизы, только в течение 2021 года незаконная деятельность фигурантов дела нанесла государству ущерб более чем в 4,2 млрд грн ($113 млн).

«При этом государству за это почти не платили, ссылаясь на отсутствие средств. По имеющимся данным, облгазы Фирташа уплатили государственному оператору украинской ГТС в среднем 30% от общей стоимости отобранного газа», — сообщила пресс-служба СБУ.

Но у тех, кто наблюдает за украинской политикой довольно давно, есть вполне обоснованные сомнения в том, что в деле Фирташа СБУ и БЭБ борются за «благо народа».

Уверен в этом и сам олигарх.

«Меня и Беню хотят чикнуть»

Помимо заявления о «вине» топ-менеджеров из структур Фирташа, СБУ опубликовала и запись разговоров олигарха. В одном из них тот прямо заявляет: его хотят убрать с политической арены. И не только его одного.

«В чём вопрос? Говорят, что вроде меня и Беню (олигарха Игоря Коломойского. — Ред.) хотят чикнуть. Понимаешь, да?» — отмечал Фирташ в разговоре с руководителем «РГК» Алексеем Тютюнником.

РИА Новости Дмитрий Фирташ

Фирташ — один из архитекторов политической системы Украины. И речь идёт не только о домайданном, но и о постмайданном периоде истории этого государства.

В марте 2014 года Фирташ был задержан в Вене по запросу ФБР. К этому моменту главный политический актив олигарха — президент Украины Виктор Янукович — уже находился в изгнании. Но всё это не стало преградой для вложений в новый актив.

Спустя неделю после ареста Фирташа в Вене состоялась судьбоносная для urbi et orbi — Киева и всей страны — встреча, на которой был создан своеобразный «триумвират».

Фирташ выступил в поддержку Петра Порошенко на президентских и Виталия Кличко на городских выборах. Кличко, со своей стороны, отказался от президентских амбиций. Но его политсила получила ряд «вкусных» должностей в правительстве. Порошенко же, кроме президентского кресла, получил совместное участие для своей только что созданной политсилы вместе с уже довольно узнаваемой и популярной партией Кличко «Удар» в местных и парламентских выборах.

Ну а Фирташ поддержал «двух приятелей» в подконтрольных СМИ.

В состав его медиамашины входил самый популярный телеканал страны «Интер» (что особенно важно, популярен канал был в первую очередь у тех, кто скептически относился к Майдану). Взамен Фирташ, очевидно, хотел безопасности и для своих активов, и для своих людей, самым ярким и самым близким к Фирташу из которых был один из архитекторов Евромайдана и по совместительству экс-глава администрации Януковича Сергей Лёвочкин.

Несмотря на своё «региональское» прошлое и связи с Януковичем, на постмайданной Украине Лёвочкин преуспел: он стал замглавы фракции «Оппозиционного блока», а в 2015 году даже встречался с помощником госсекретаря США Викторией Нуланд.

Впрочем, самому Фирташу это помогло мало: Штаты всё так же продолжали добиваться его экстрадиции из Австрии. И всё из-за того, что он якобы дал крупную взятку в обмен на лицензии на разработку месторождений титана в Индии в далёком 2005 году. Нужно ли говорить, что за лицензию в Индии со структурами Фирташа сражались американцы.

«Последние носители суверенитета»

При этом в самой Австрии в 2015 году отказали в экстрадиции олигарха в США. Как постановил тогда судья Кристоф Бауэер, он усматривает в американских обвинениях против Фирташа политический мотив.

Судья напомнил о нежелании США видеть поддерживаемого Фирташем Кличко в роли президента Украины, а также выразил сомнение в том, что свидетели по делу Фирташа, на которых ссылались американские власти, вообще существуют.

В октябре 2015 года защита Фирташа получила на руки постановление, разрешающее олигарху покинуть страну. Но в ноябре того же года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предупредил: как только Фирташ вернётся на родину, его арестуют.

А в 2017 году Штаты подключили к преследованию Испанию. Фирташа снова взяли под стражу. И теперь его защита добивается хотя бы невысылки олигарха в США.

То, что в телефоном разговоре Фирташ упоминал, что «чикнуть» хотят не только его но и «Беню» Коломойского, неудивительно. Ведь у двух этих олигархов в чём-то схожая судьба.

Коломойский также играл значительную роль в истории и домайданной, и постмайданной Украины.

Правда, что в 2013 году, что после Фирташ и Коломойский поддерживали диаметрально противоположные стороны.

Так, в разгар Майдана канал Коломойского «1+1» агитировал за противостояние с властью. А вот канал Фирташа, сначала помогший Майдану разгореться, всё же вернулся к поддержке власти. Пока на «Плюсах» сравнивали майдановцев с пиратами Карибского моря, на «Интере» — крутили «Собачье сердце» Бортко, ясно намекая, кто тут Шариков.

Евгений Котенко/РИА Новости События на Майдане

После Майдана Фирташ «разложил яйца» по разным корзинам: он поддержал «Оппоблок», «Удар» и, в меньшей мере и ситуативно, политсилу Порошенко.

А вот Коломойский поддержал «Народный фронт», лидера которого Арсения Яценюка Нуланд хотела видеть главой украинского правительства. Ещё народофронтовцем был и всесильный глава МВД Аваков.

При этом поддержка американских протеже Коломойского, как и Фирташа, не спасла. Штаты не смилостивились и добиваются их ареста и выдачи. Формальные причины всё те же — коррупция.

Так почему же олигархов хотят «чикнуть»?

Пропавший после начала спецоперации украинский политолог Дмитрий Джангиров называл олигархов Украины «последними носителями суверенитета».

Коррумпированные, жадные, в конце концов, просто порочные украинские олигархи парадоксальным образом хранили независимость страны. Ведь в своей стране они распоряжались по-своему, без оглядки на «многоуважаемых западных партнёров». Последних это раздражало.

Преследование Фирташа бьёт и по Кличко — заклятому противнику Владимира Зеленского на местном уровне.

Президент Украины ещё до СВО не единожды пытался отстранить Кличко от управления столицей: на связанных с мэром людей и структуры открывали уголовные дела, применяли методы времён Януковича (лишения мэра поста главы Киевской городской государственной администрации) и т.д. и т.п.

При этом, решая свои корыстные вопросы, Зеленский помогает и США. Но в то же время бьёт и по из последних сил старающейся удерживать нейтралитет Австрии.

Ukraine Presidency/Global Look Press Владимир Зеленский

Австрийская печаль

Австрия — не чужая многим украинским политикам и олигархам страна.

И дело не только в том, что в конце 2014 года это государство поднялось на пятое место среди всех стран мира по объему инвестиций в экономику Украины ($2,7 млрд, или 5,5% от общих инвестиций), а за два года до этого австрийские банки достигли 15% в банковском секторе Украины.

Именно в Австрии украинские СМИ «селили» людей из окружения Януковича — от премьер-министра Николая Азарова и его сына, до того же Лёвочкина. Именно в Австрию от преследований на Украине скрылся главред оппозиционного издания «Страна» Игорь Гужва.

Уже после начала СВО журналист Михаил Ткач выпустил два расследования под названием «Батальон Вена», в которых он рассказывал, как в столице Австрии прописались: бывший глава КСУ Александр Тупицкий, «слуга народа» Андрей Холодов, жена Евгения Мураева — одного из лидеров украинской оппозиции до начала СВО, сын Виктора Коржа — бывшего главы минспорта и советника Авакова, бывший глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко, зять Юлии Тимошенко Артур Чечёткин, глава правления «Киевгорстроя» Игорь Кушнир, бывший соратник второго президента Украины Леонида Кучмы Александр Волков, сын экс-спикера Верховной рады Иван Литвин, который женат на дочке обвиняемого на Украине в госизмене народного депутата Андрея Деркача.

В общем, Австрия — родной дом для многих украинских политиков и толстосумов. Но если украинской власти удастся продавить Австрию по поводу экстрадиции Фирташа на Украину (а это значит и в США), то многим другим богатым украинцам Австрии придётся искать себе другое место для того, чтобы спокойно встретить старость. А самой Австрии — терять деньги.