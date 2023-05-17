Одной из новостей, широко разошедшихся в последнее время по страницам мировой прессы, стало известие о разводе бывшего премьер-министра Финляндии Санны Марин. Судя по всему, разлад с мужчиной, с которым она прожила девятнадцать лет, начался у Марин летом прошлого года. Тогда достоянием общественности стали видеозаписи чересчур жарких вечеринок, в которых участвовала глава правительства Суоми.

Иван Шилов ИА REGNUM Санна Марин

От продавщицы до премьер-министра

Минувшим летом супруги, видимо, договорились не выносить сор из избы, дабы не повредить политической карьере Марин. Но весной в стране состоялись парламентские выборы, по итогам которых женщина потеряла пост премьера. После этого необходимость в скрытности отпала и появилась возможность спокойно оформить развод.

Тем не менее, невзирая на неприятное для имиджа Марин событие, эксперты предрекают ей безоблачное политическое будущее. Чтобы понять, почему это так, следует углубиться в историю политической карьеры «финской Белоснежки».

Тридцатисемилетняя Марин появилась на свет в неблагополучной семье. В ранней молодости, параллельно с получением высшего образования, она работала в пекарне и кассиром в универмаге.

Своей стремительной карьерой она обязана влиятельной в Финляндии Социал-демократической партии, в ряды которой вступила в двадцать лет. Сначала работала в муниципалитете города Тампере, потом избралась в парламент, в июне 2019-го была назначена министром транспорта.

IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press Санна Марин

А спустя менее чем полгода Марин пришла на смену своему коллеге по партии Антти Ринне, подавшему в отставку, и стала премьер-министром.

Это известие вызвало интерес всего мира больший, чем при обычной смене премьеров маленькой северной страны. Всё благодаря яркой внешности Санны Марин, которая с виду больше походит на кинозвезду, чем на политика.

И сама Марин, и сформированный ею из представителей пяти партий новый финский кабмин стали иконами феминизма — из девятнадцати его членов двенадцать являлись женщинами. Тогда прозвучало много восторженных панегириков в адрес «двенадцати храбрых женщин, взваливших на свои плечи целое государство».

Восхищались, кстати, не все.

Министр внутренних дел соседней Эстонии, убежденный праворадикал Март Хельме пробурчал в прямом эфире: «Я вспомнил слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выражался. Вот мы и видим, как продавщица поднялась до премьера — так же, как некоторые уличные активисты и необразованные люди стали членами правительства».

IMAGO/Eero VabamÃ¤gi/Global Look Press Март Хельме

Но Хельме возмущенно зашикали, а президент Эстонии Керсти Кальюлайд извинялась за его слова перед своим финским коллегой Саули Ниинистё.

На плечи кабинета Марин вскоре действительно легли серьезные испытания — началась пандемия COVID-19. Однако многих удивил тот факт, что даже в разгар пандемии правительство взяло курс на милитаризацию страны.

В октябре 2020-го стало известно, что Соединенные Штаты планируют поставить Финляндии боевые самолеты, а также боеприпасы к ним на общую сумму 27,2 млрд долларов. По этому поводу публицист левого толка Александр Коммари, проживающий в Финляндии, писал, что Марин является «левой» чисто номинально — а на самом деле эта «умница и красавица» в первую очередь заботится отнюдь не об интересах простых финнов.

Коммари зло отмечал: «Правительство пусечки и няшки … собирается вбухать 12 миллиардов евро в приобретение американских военных самолетов. Финны уже приобретают 70 американских ракет, достреливающих весьма глубоко по русской территории. При том, что никаких проблем и угроз в русско-финских отношениях с 1944 года не имеется вообще».

Коммари добавлял, что в стране наблюдается явный кризис здравоохранения. Поэтому деньги, которые уходят на оружие, могли бы быть потрачены с куда большей для простых финнов пользой — например, на подготовку необходимого количества медперсонала.

«Продолжай танцевать»

Если и имеется в Финляндии такая категория населения, об интересах которой пеклась Марин, так это секс-меньшинства. Летом 2021 года, когда страна еще была скована карантином, в Хельсинки прошла «прайд-неделя», состоявшаяся под личным контролем премьер-министра.

IMAGO/Saara Peltola/Global Look Press Санна Марин участвует в марше Helsinki Pride

Личная причастность главы правительства не случайна.

Экс-премьер не устает с гордостью подчеркивать, что выросла в однополой семье, в рамках которой её мать сожительствовала с другой женщиной. Как жалуется Марин, в 80-90-х еще не было обыкновения выставлять подобные отношения напоказ и поэтому ей в школе приходилось хранить молчание о своей семье.

Сама Марин, правда, придерживается традиционного семейного формата. Она вышла замуж за мужчину, бывшего футболиста Маркуса Ряйккёнена, ныне работающего в сфере коммуникаций.

Но при этом бывший премьер-министр не уставала подчеркивать: «Прайд многое значит лично для меня — из-за моего происхождения. Я выросла в «радужной семье». Для меня равенство людей и соблюдение прав человека — это вопросы, из-за которых я когда-то пришла в политику».

Легко понять, что «права человека» Марин понимает в первую очередь как «права геев».

IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press Санна Марин со своим бывшим мужем Маркусом Ряйккёненом

В прошлом году Финляндия под руководством Марин совершила исторический шаг. Суоми вышла из статуса нейтрального государства, в котором пребывала свыше семидесяти лет, и взяла курс на членство в НАТО, на разрыв экономических и политических связей с Россией.

Российские политологи назвали этот процесс «прибалтизацией» Финляндии. По примеру стран Балтии Хельсинки тоже начал действовать в ущерб собственной экономике, весьма зависимой от сотрудничества с Россией. Все эти связи Марин безжалостно оборвала — за что удостоилась многочисленных похвал из Брюсселя и Вашингтона.

Но вскоре положение премьера пошатнул скандал, когда её уличили в пристрастии к чрезмерно весёлому времяпрепровождению.

Сначала в сеть утекли видео с частной вечеринки, на которой политик бурно отдыхает в компании друзей, танцует и пьёт алкоголь. При этом пользователи интернета обратили внимание на то, что участники вечеринки говорят о некоем «порошке». В связи с этим Марин заподозрили в употреблении наркотиков, ей пришлось сдать тест на запрещённые вещества.

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Она оправдывалась: «У меня есть семья, у меня есть работа, и у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями. Я хочу показать, что на этих должностях работают обычные люди, которые живут обычной жизнью».

А чуть позже всеобщим достоянием стало фото, на котором две женщины целуются в официальной резиденции премьера, прикрывая свои обнажённые груди табличкой с надписью «Финляндия». Премьеру пришлось публично извиняться и за этот инцидент. Она призналась, что устроила вечеринку в правительственном помещении во время своего отпуска.

В финском обществе всерьёз засомневались в том, что Санна Марин соответствует своей высокой должности. На то, чтобы «отмазать» руководителя правительства, были затрачены большие усилия.

Был оперативно организован флешмоб, в ходе которого сотни женщин из Финляндии и Дании выложили в сеть видео, на которых они тоже танцуют, пьют алкоголь и веселятся с друзьями.

В поддержку Марин выступил ряд женщин-политиков, в том числе Хиллари Клинтон, обратившаяся к финскому премьеру в соцсети: «Продолжай танцевать».

(сс) Gage Skidmore Хиллари Клинтон

Тем не менее Марин это уже не помогло. Скандал изрядно подмочил репутацию руководимой ею Социал-демократической партии. И по итогам состоявшихся 2 апреля 2023 года парламентских выборов Марин пришлось передать пост премьер-министра представителю Национальной коалиционной партии Петтери Орпо.

«Молодая тётенька» с перспективами

А вскоре после отставки Санна Марин сообщила о разводе. Со своим мужем Маркусом Ряйккёненом, отцом ее дочери Эммы, она поддерживала отношения с 2004 года, хотя пара заключила официальный брак лишь в 2020-м. Точная причина развода неизвестна, но можно предположить, что охлаждение между супругами началось именно после слитых минувшим летом роликов.

На одном из них, кстати, она танцует с музыкантом Олави Уусивиртой — в какой-то момент тот прижимается к шее замужней Марин.

Очевидцы рассказали изданию Seiska, что в ту ночь явно нетрезвая премьер-министр «интимно танцевала» с несколькими мужчинами и как минимум у двоих сидела на коленях — в общем, вела себя отнюдь не как замужняя женщина. «Премьер-министр держала за руку мужчину рядом с ней, а другой мужчина нежно держал Санну за руку», — сообщает свидетель этого зрелища.

В общем, у мужа Марин должно было накопиться достаточно поводов для недовольства, и сообщение о разводе никого особенно не удивило.

Александр Коммари свидетельствует, что финны внимательно отслеживают, как новость о разводе Марин разлетелась по мировым СМИ.

«Потому что одна из особенностей финского менталитета — это потрясающий интерес финнов к тому, что про них говорят за границей. Попадание новости о молодой премьерке в международную прессу вызвало самые положительные комментарии в ведущих финских медиа: про нас знают, нами восхищаются!» — отмечает публицист.

По его словам, причины того, что Санна Марин стала мировой звездой, просты: и молода, и смазлива, и разделяет все правильные западные ценности, и не побоялась затеять конфронтацию с восточным соседом.

Публицист добавляет, что сегодняшнее человечество живет в эпоху визуальных образов. И в этом мире красивая финка Марин имеет несомненное преимущество перед толпой мужчин-политиков с заурядной внешностью. «Даже если совсем беспристрастно смотреть — наследство Санна Марин оставляет после себя очень сомнительное. Но, что поразительно, никого это не волнует. Зато смазливая молодая тётенька-политик теперь снова одинока и в поисках новых любовей — это новость мирового уровня», — заключает Коммари.

И еще одна новость — HBO выпустит трехсерийный документальный фильм о правительстве Санны Марин «Пятеро избранных». Премьера этого фильма, который в хвалебном тоне расскажет о самой Марин и о её четырёх коллегах, состоится в начале июня. Санну Марин целенаправленно делают героиней в глазах обывателя, так что всё у неё сложится хорошо.