В Америке поднимается паника вокруг угрозы технического дефолта. По данным казначейства США, уже в начале июня у страны закончатся деньги, и дефолт из гипотетического сценария станет вполне возможным. Но чем дольше наблюдаешь за драмой с дефолтом, тем больше происходящее напоминает лишь тщательно срежиссированный политический спектакль, который в самый последний момент закончится, как любят в Голливуде, «хеппи-эндом».

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Ситуация вокруг дефолта обострилась из-за технической процедуры, которая называется потолком госдолга.

Его начали внедрять ещё в начале XX века для ограничения госрасходов бюджета США. Впрочем, добиться этого не удалось, долги американского правительства продолжали расти, и на протяжении долгого времени Конгресс дисциплинированно повышал потолок госдолга примерно каждые полтора года.

Впервые проблемы с потолком госдолга приключились в 2011 году.

Сразу после своей победы на выборах в Конгресс республиканцы поставили администрации Барака Обамы ультиматум. Либо они пойдут на сокращение правительственных расходов, либо законодатели не станут больше повышать потолок госдолга и доведут дело до дефолта.

После длительных дебатов республиканцам с демократами всё же удалось найти определённый компромисс. Но несколько недель страна пробыла в нервном состоянии, а агентство Standard & Poor’s даже понизило кредитный рейтинг США.

Сейчас, спустя 12 лет, история в чём-то повторяется.

Республиканцы снова выиграли на выборах в Конгресс — и они опять хотят понизить госрасходы. Начиная с января республиканское большинство в палате представителей отказывается повышать потолок госдолга, требуя от Белого дома значимых уступок.

Республиканцы обеспокоены вполне объективными проблемами с резким ростом американских госрасходов.

Сергей Мамонтов/РИА Новости Капитолий

В этом году дефицит госбюджета США может достичь рекордных 2 триллионов долларов. Вызвано это как повышением трат на оборонку, так и индексированием социальных выплат на размер инфляции, которая сейчас в США находится на высоком уровне в 5%.

Однако команда Джо Байдена наотрез отказывается идти на какие-либо компромиссы с республиканцами. Её вполне устраивает нынешний очень высокий уровень госрасходов в более чем 6 триллионов долларов. А республиканцев демократы обвиняют в желании отобрать социальные льготы и пособия у малоимущих американцев.

Первая встреча республиканского спикера Кевина Маккарти с Байденом состоялась в феврале. Затем они целых три месяца никак не контактировали. И вновь увиделись с глазу на глаз лишь в середине мая, когда приближающийся дедлайн с повышением потолка госдолга уже заставляет многих в Америке нервничать.

Республиканцы стремятся сократить расходы на «зелёные программы», один из приоритетов Демпартии, и на международную помощь другим странам, что также очень важно Белому дому. Общий размер сэкономленного может составить чуть более 100 миллиардов долларов в этом году, что в масштабах всего американского бюджета — лишь капля в море. Ведь основные направления трат — включая оборонку и социалку — никто в Вашингтоне трогать не хочет. Однако даже на такие небольшие сокращения трат Белый дом не готов идти.

CNP/AdMedia/Global Look Press Кевин Маккарти и Джо Байден

А тем временем часики тикают.

По самым алармистским прогнозам, в случае невозможности повысить потолок госдолга США будет грозить технический дефолт уже в первых числах июня.

Есть и другие предсказания, согласно которым американскому казначейству всё же хватит свободных средств до середины июня. А там придут новые налоговые поступления, которых должно хватить ещё на месяц-полтора.

Так и приходится жить правительству США — буквально от зарплаты к зарплате, не имея возможности брать в долг, пока не повысится потолок госдолга.

При этом никто толком не знает, что произойдёт в случае объявления дефолта — оценки последствий для США варьируются от вполне мягких до самых катастрофических.

Американские экономисты часто спорят о том, были ли в истории США дефолты.

Официальная версия гласит, что их не происходило. Хотя отдельные эпизоды в ходе конфликта 1812 года с Британией или Гражданской войны, когда были задержки с обслуживанием долга, могут трактоваться как дефолт. Последний же инцидент произошёл в 1979 году, когда из-за технического сбоя в течение короткого срока казначейство США не платило проценты по некоторым облигациям.

Однако сейчас ситуация гораздо серьёзнее.

За последние десятилетия мировая экономика стала глобализованной и гиперфинансиализированной.

Технический дефолт США, если он всё же произойдёт, вызовет настоящую шоковую терапию во всех уголках планеты. И в особенности у ближайших союзников США, будь то Япония, Соединённое Королевство и страны Евросоюза, имеющих на руках значимые вложения в американские казначейские облигации.

Zuma/TASS Здание министерства финансов США в Вашингтоне

Не зря сейчас кредитно-дефолтные свопы на казначейские бумаги США — своеобразная страховка от дефолта — выросли в цене в десятки раз. И по стоимости они уже обходят страховку от дефолта стран вроде Бразилии, Мексики и Греции, где традиционно много проблем в финансовой сфере. А агентство Moody’s повысило вероятность дефолта США до 10%.

И чем ближе дедлайн, тем выше шансы на понижение кредитного рейтинга Америки, что приведёт к ещё большей панике на фондовых биржах.

Технический дефолт США гарантированно приведёт к потере сотен тысяч или даже миллионов рабочих мест внутри страны. Он почти наверняка ввергнет Америку в новую рецессию, которая уже и так начинается на фоне нынешней экономической стагнации. Финансовые рынки по всему миру рухнут, обвалится и курс доллара. И, что самое главное, это станет грандиозным ударом по репутации США как надёжного заёмщика со стабильной экономикой и нормально работающей политической системой.

Окажется, что и экономика не стабильна, и политическая система не работает, раз две ветви власти — Конгресс и Белый дом — не способны принять решения о повышении потолка госдолга.

Другие страны начнут резко пересматривать свои взаимоотношения с США, как минимум отказываясь больше инвестировать в американские облигации.

В неясном положении окажется и вся военная машина США, с 700 базами в 130 странах мира и 12 авианосцами.

Ведь деньги на её обслуживание перестанут поступать, не на что станет закупать горючее для танков, истребителей или кораблей и выплачивать зарплаты военнослужащим.

Резко ускорятся процессы дедолларизации, ведь доверие к американской валюте будет окончательно подорвано.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

О дальнейшей поддержке Украины Западу на фоне таких финансовых неурядиц придётся просто забыть. Система глобального доминирования США, выстраиваемая десятилетиями, рискует рухнуть за считаные месяцы.

Однако, несмотря на весь драматизм ситуации, есть большие сомнения в том, что США прямо сейчас доведут дело до дефолта.

Конгресс и Белый дом на текущий момент участвуют в известной американской игре — кто из ковбоев первым моргнёт, тот и проиграл. Поэтому стоит ждать того, что интрига вокруг повышения потолка госдолга продлится вплоть до самого часа X. И в последний момент вдруг окажется, что противоречия между партиями разрешились, им всё же удалось договориться и избежать дефолта.

Но в таком случае в Вашингтоне лишь отложат в долгий ящик проблему с огромным дефицитом госбюджета и стремительно растущим госдолгом.

В этом году на выплату процентов по долговым обязательствам США могут потратить до полутора триллионов долларов, это почти 20% всего бюджета.

По прогнозам, к 2033 году американский госдолг вырастет с нынешних 30 триллионов долларов до 50 триллионов. В таком случае на его обслуживание придётся тратить до половины всего госбюджета. Это поставит США на уровень многих стран Латинской Америки, живущих от дефолта к дефолту.

Не зря экс-президент и ныне кандидат в президенты Дональд Трамп всерьёз предлагает Вашингтону прямо сейчас объявить дефолт, утрясти вопрос со своими долгами и перейти к сбалансированному бюджету. Трамп мыслит как настоящий бизнесмен, который не раз объявлял о банкротстве своих компаний, приносящих убытки.

(сс) The White House Дональд Трамп

В краткосрочной перспективе это приведёт к крупным потрясениям, но на длинной дистанции даже сыграло бы на руку США.

Но среди политического класса Вашингтона никто в долгую не думает — если на их век финансового пузыря госдолга хватит, то и нормально. Но своими действиями они лишь приближают обрушение долговой пирамиды США — и тогда Америке будет грозить совсем не технический, а уже вполне реальный дефолт.