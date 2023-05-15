За минувшие выходные украинский президент Владимир Зеленский, отправившийся в европейское турне, проделал внушительный объём работы, нанеся визит в три ведущие страны ЕС — Италию, Германию и Францию.

Сергей Корсун ИА REGNUM Олаф Шольц

Везде лидер Украины, появлявшийся на публике в неизменном оливково-зелёном свитере — даже на приёме у папы Римского в полное нарушение всех канонов, традиций и этикета, — встречал самый радушный приём.

Ни социал-демократический лидер ФРГ Олаф Шольц, ни формально правоконсервативный премьер-министр Италии Джорджа Мелони, ни либерал Эммануэль Макрон не скупились в дифирамбах по адресу маленького человека, некогда бывшего неплохим комедийным актёром, а ныне взвалившего на себя непосильную ношу президентства страны, ведущей войну с сомнительными шансами на успех.

В преддверии визита украинского лидера многое было сказано о необходимости Европы, не жалея сил и средств (главным образом средств), отстаивать украинский суверенитет в борьбе с российским «агрессором». Но истинную цену украинской независимости продемонстрировал сам Зеленский, отправившийся из Рима в Берлин на немецком транспортном самолёте в сопровождении немецких же истребителей.

Данный шаг, прогнозируемо обусловленный «мерами безопасности» (русские шпионы и диверсанты не дремлют!), оставил весьма противоречивое впечатление. С одной стороны, почётный эскорт — признак статуса, но с другой, полёт на чужом транспортном средстве в сопровождении чужих ВВС до боли походил на конвой.

Из соображений безопасности украинский президент появился в немецкой столице в формате «тихого прибытия». Прилетев под покровом ночи, он отказался от государственных почестей в аэропорту и сразу же отправился на ночлег в одну из наиболее защищённых берлинских локаций — бункер немецкого министерства обороны.

Филип Зингер / Keystone Press. Президент Украины Владимир Зеленский (справа) и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (слева) покидают дворец Бельвю в Берлине, Германия, 14 мая 2023 года

С формальным главой государства — бундеспрезидентом Франк-Вальтером Штайнмайером — украинский президент встретился лишь наутро в его резиденции в замке Бельвю.

Фигура федерального президента в Германии не играет сколь-нибудь важной роли в государственном устройстве страны, о чём красноречиво свидетельствует немецкий анекдот: «Если вы чувствуете себя никчёмным и бесполезным, вспомните о том, что в Германии есть президент».

При этом сам факт приёма на высшем уровне Штайнмайером, демонстративно униженным Киевом в апреле 2022 года, лидер Украины вполне может занести себе в актив как безоговорочную победу.

Берлинцам о прибытии Зеленского возвестили рокот низко летящих вертолётов и ограниченное движение в центре столицы, к которому добавился общий запрет на полёты над Берлином в течение выходных.

Отметим, что подобные меры безопасности для Германии отнюдь не характерны и до сих пор подобный режим включался лишь во время прибытия в немецкую столицу американских президентов.

Однако немецкие обыватели почти убеждены местными мейнстримными медиа в реальности угрозы покушения на Зеленского со стороны «злых русских», несколько расстроенных из-за дерзкой атаки украинских дронов на Кремль на позапрошлой неделе. Поэтому данное неудобство было воспринято с пониманием и смирением, как неизбежное зло.

В общем-то, цели визита Зеленского ни для кого не были большой тайной: помимо формального повода — вручения премии имени Карла Великого в Аахене, украинский президент прибыл для того, чтобы выпросить у Германии в частности и Запада в целом современные боевые самолёты для обеспечения успешного «контрнаступа».

В преддверии визита своего президента украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в традиционно хамской манере уже объяснил европейскому обывателю суть вещей в интервью таблоиду Bild:

«Германии повезло, что F-16 — это не танки «Леопард» и это не немецкая технология. В отличие от «Леопарда», Германия не нажимает на «зелёную кнопку» одобрения поставок. Это делают Соединённые Штаты. Поэтому мы ожидаем от Германии, по крайней мере, активной роли в создании коалиции стран».

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

На пресс-конференции с бундесканцлером Олафом Шольцем украинский президент также много говорил о создании «авиакоалиции» из стран ЕС, способных выделить Украине современные истребители.

Канцлер Шольц старался отшучиваться и, как опытный политик, не брать на себя жёстких обязательств. Если судить по осторожным заявлениям немецкого бундесканцлера, Германия пока что не рассматривает отправку на Украину боевой авиации.

Однако мы помним, что ФРГ является страной с ограниченным суверенитетом и в вопросах внешней политики сильно зависит от мнения старших заокеанских партнёров. Поэтому на 100% исключать изменение позиции Германии по вопросу вхождения в пресловутую «коалицию» всё же не следует.

Впрочем, Украине, по-хорошему, грех жаловаться на недостаточное внимание со стороны Германии. В субботу немецкое правительство обнародовало план поставок разнообразных вооружений Украине на общую сумму €2,7 млрд — бронемашины, танки, средства ПВО и артиллерийские боеприпасы.

Учитывая, что как минимум половина населения страны, согласно опросам, не горит желанием спонсировать украинский режим за счёт немецких налогоплательщиков (а на востоке Германии на территории бывшей ГДР эта цифра вообще доходит до 62%), данное достижение Киев также вполне может занести себе в актив.

«Мы будем поддерживать вас до тех пор, пока это необходимо», — сказал канцлер Шольц на пресс-конференции, за что удостоился от Зеленского снисходительного «Спасибо, Олаф!»

Ну а гвоздём государственного визита Зеленского в ФРГ стало вручение украинскому президенту премии имени короля франков Карла Великого — «отца Европы», присуждающейся деятелям, работавшим на благо объединения Европы и мира во всем мире.

Офис президента Украины Президент Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен, федеральный канцлер Олаф Шольц. Премия Карла Великого 2023 года достается президенту Украины Зеленскому и украинскому народу. Международная премия имени Карла Великого города Аахена, вручение в мэрии Ахена 14 мая 2023 г. Официальный визит президента Украины в Германию

Даже падение премии (в прямом физическом смысле) во время торжественной речи украинского президента не омрачило одного из наиболее значительных событий в жизни бывшего актёра.

Однако, любопытная деталь: именем Карла Великого называлась дивизия СС, состоявшая из этнических французов — матёрых нацистов. Она обороняла немецкий Рейхстаг в мае 1945 года, когда даже большинство немцев уже осознало бессмысленность сопротивления советским войскам и предпочло сложить оружие.

Учитывая сей любопытный факт, хочется верить в то, что вручение премии Карла Великого — это просто красивый жест, а не намёк на то, что Зеленский должен продолжать сражаться в бесперспективной войне до последнего украинца.