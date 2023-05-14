Встреча президента Украины Владимира Зеленского с папой римским Франциском в Ватикане в субботу, 13 мая, могла стать для украинского лидера возможностью что-то сказать о мире. Вместо этого Зеленский говорил о войне.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Зал печати Святого престола по итогам аудиенции сообщил, что «в ходе дружественной сорокаминутной беседы была рассмотрена гуманитарная и политическая ситуация на Украине, вызванная продолжающейся войной. Папа заверил главу государства в своих постоянных молитвах, о чем свидетельствуют многочисленные публичные обращения Святейшего отца и его непрерывные воззвания к Господу о мире с февраля прошлого года».

Для многих наблюдателей интрига заключалась в том, как именно киевский режим выразит свое отношение к ранним призывам папы Франциска «стать открытыми» для серьезных мирных предложений.

Помимо того, после загадочной фразы понтифика, возвращавшегося в конце апреля из Венгрии в Рим, о том, что «сейчас есть миссия (по Украине. — С. С.), но пока она непублична, когда будет обнародована, можно будет сказать», появилось много спекуляций на тему возможного посредничества Ватикана в переговорах между Москвой и Киевом.

Однако киевский режим, похоже, безвозвратно увяз в военной риторике, будучи не в состоянии вырваться из плотной опеки главных западных спонсоров агрессии, Вашингтона и Лондона. После встречи с понтификом Зеленский выступил перед итальянскими журналистами, где заявил, что любой мирный план может быть только «украинским». То есть предусматривающим капитуляцию России и суд над ее лидерами.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press Президент Владимир Зеленский на встрече с Папой Римским Франциском

Он также сообщил, что говорил с папой о тысячах украинских детей, якобы насильственно депортированных в Россию, и попросил понтифика осудить «военные преступления России на Украине, потому что между жертвой и агрессором не может быть равенства».

Что касается роли Франциска как посредника, то, по словам украинского президента, «при всем уважении к Его Святейшеству, нам не нужны посредники. Это не вопрос Ватикана, Латинской Америки или Китая».

Такую радикальную позицию разделяют даже некоторые украинские католические епископы. «Россия — это абсолютная злая сила и ничего нельзя сделать, кроме как победить это зло любым доступным нам способом. Вот о чем мы должны молиться сейчас», — заявил в интервью OSV News накануне визита Зеленского в Ватикан епископ Одесско-Симферопольский Станислав Широкорадюк.

Тайна віри Епископ Одесско-Симферопольский Станислав Широкорадюк

Но, похоже, что на готовность киевского режима поддержать миротворческие усилия Святого престола не рассчитывают и в самом Ватикане.

«Я думаю, Ватикан осознает, что у него нет ресурса навязывать какое-либо посредничество между Москвой и Киевом», — говорит папский биограф, итальянский писатель Марко Полити. Святой престол вступает в игру, по его словам, в том случае, если «ключевые игроки захотят воспользоваться ватиканскими каналами».

Это возвращает нас в прошедший год, когда высокопоставленные представители Святого престола выдвинули идею проведения конференции «Хельсинки-2». Это своего рода повторение Хельсинкского акта 1975 года, обеспечившего относительно мирное сосуществование между США и странами НАТО, с одной стороны, и СССР и странами Варшавского договора — с другой. Тем самым был признан статус-кво сил в Европе, сложившийся после Второй мировой войны.

Для такого политического вальса нужны партнеры, их желание двигаться навстречу друг другу. Этого пока не заметно, ключевые игроки еще определяют свои позиции. Только начал раскачиваться Китай: спецпредставитель Поднебесной по делам Евразии, бывший посол КНР в России Ли Хуэй с 15 мая начинает вояж в Киев, Варшаву, Париж, Берлин и Москву для обсуждения урегулирования украинского конфликта.

Александр Натрускин/РИА Новости Бывший посол КНР в России Ли Хуэй

Поэтому нынешний визит Зеленского в Ватикан выглядит больше пиар-акцией. В то время как украинский президент в ходе турне в Европу «стремится заручиться конкретной поддержкой в виде патронов, ракет и другого оружия», пишет The New York Times, он также «стремится привлечь папу Римского, ведь, несмотря на то, что у понтифика нет дивизий, как однажды заметил Сталин, он все же пользуется моральным авторитетом», который украинский президент хочет использовать в своих интересах.

Однако такие попытки утилитарного подхода к авторитету Святого престола могут вызвать критическое отношение к киевскому режиму не только католиков глобального Юга, но и Запада, ныне симпатизирующих Украине.

Встреча Зеленского с папой Франциском состоялась в день, когда Католическая церковь празднует память Пресвятой Девы Марии Фатимской. Это напоминает о фатимских пророчествах, «вдохновленный которыми понтифик попросил епископов всего мира присоединиться к нему 25 марта 2022 года в посвящении России и Украины Непорочному Сердцу Марии», отмечает американский католический портал Crux.

Мистика Фатимы до сих пор волнует и очаровывает католический мир. И бесцеремонное отношение киевского режима к папе Франциску и Святому престолу, которое сейчас продемонстрировал Зеленский, может поменять и отношение католиков к Украине.