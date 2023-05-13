Выборы в Турции, намеченные на 14 мая, кажется, стали одним из самых ожидаемых политических событий года в глобальном масштабе. Заранее определить их исход наверняка не берется никто. Но основные расклады уже ясны.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в Турции

Избиратели и кандидаты

Почти 65 млн граждан республики в эти выходные пойдут голосовать на президентские и парламентские выборы. 3,5 млн из них будут голосовать в более 70 избирательных участках за рубежом.

В виду политизированности турецкого общества и яркой предвыборной кампании в этом году ожидается рекордная явка. В 2018 году на президентских выборах явка составила 86%. Но настоящий рекорд держится с 1987 года, тогда отдать свои голоса на избирательные участки пришли 93,3% избирателей. Согласно некоторым экспертам, в этом году явка может превысить предыдущие рекорды — таков накал нынешней борьбы.

Всего к дню выборов подошли четверо кандидатов, однако ключевыми являются действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и глава основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу. Им составит конкуренцию Синан Оган, политик правых взглядов, защитивший диссертацию в российском в Московском государственном институте международных отношений. Четвертый кандидат — Мухаррем Индже — в последний момент успел отказаться от участия в выборах и снял свою кандидатуру.

Кроме этого, в выборах соперничают и политические движения.

Всего на выборах участвует более 20 партий, некоторые из них идут в коалиции, и они представляют основные силы, которые будут представлены в парламенте — «Народная коалиция» Эрдогана, «Национальная коалиция» Кылычдароглу, а также «Коалиции труда и свободы», в которую входят прокурдские политики.

Павел Бедняков/РИА Новости Кандидат в президенты от Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу на предвыборном митинге в Анкаре

Еще два небольших альянса — «Коалиция отца» (союз ультраправых сил) и «Коалиция сил социалистов» (левых коммунистических политических движений), которые не представляют особого интереса для турецких избирателей.

Чего ожидать от выборов

Среди компаний, которые проводят социологические опросы в Турции, нет консенсуса по прогнозам о предпочтении граждан.

Одни исследования предвещают победу Эрдогану, другие победу его сопернику, но большинство все же указывает на то, что ни один из кандидатов не набирает достаточное количество голосов — 50% + хотя бы один голос для победы в первом туре.

Компания Areda в последнем своем опросе отметила, что 51,3% граждан готовы поддержать на выборах Эрдогана, в то время как 44,2 отдадут свои голоса за Кылычдароглу.

Между тем майские опросы ALF, Artı Bir, SAROS уверены, что оппозиционный кандидат сможет набрать более 50% голосов и одержит победу в первом туре.

Однако такие зарекомендовавшие себя исследовательские компании, как Konda и Türkiye Raporu, отмечают, что Кылычдароглу и Эрдоган смогут набрать не более 50%.

Анализ всех доступных результатов опросов, представленных в турецкой прессе, показал, что средняя цифра выглядит следующим образом: Эрдоган — 45,8%, Кылычдароглу — 48,9%

Скорее всего турецкие избиратели будут вынуждены пойти на выборы во второй раз. А второй президентский тур намечен на 28 мая.

Если Эрдоган проиграет

Одни из важнейших вопросов относительно выборов заключается в том, насколько действующий турецкий президент будет готов отдать власть в случае проигрыша. И возможна ли дестабилизация общественно-политической ситуации, вплоть до столкновений.

В Турции такие сценарии особо не обсуждаются, хотя время от времени появляются мнения, о том, что Эрдоган якобы может использовать силовиков для удержания власти или призвать граждан на улицы для защиты своего правления.

Павел Бедняков/РИА Новости Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на предвыборном митинге в Синджане

Такое развитие событий может быть спровоцировано лишь вопиющими фальсификациями в зависимости от той разницы, которая будет между Эрдоганом и его главным соперником. Если будет информация о фальсификациях, которые могли быть совершены в пользу оппозиции, они могут быть раскручены для протестов. Но для этого нужны будут люди, которые станут координировать эти протесты. Такие как сам президент или глава МВД.

Возможно, вместо протестов будет повторен сценарий мэрских выборов 2019 года. Когда правящая партия обвинила оппозицию в фальсификациях и потребовала пойти на повторные выборы. Однако на повторных выборах кандидат о правящей партии Бинали Йылыдыр получил на несколько процентов (более 800 тыс. голосов) меньше, чем в предыдущих выборах, и властям пришлось согласится с результатами.

Тогда также были слухи о том, что Эрдоган якобы не отдаст Стамбул оппозиции, потому что взять Стамбул — значит, взять всю Турцию.

С другой стороны, согласно турецким политологам, у граждан Турции нет ни желания, ни намерения выходить на улицы в случае проигрыша их кандидата. Единственное, что их волнует, — это реальные цифры для понимания ситуации, и они готовы с ними смириться.

Что значит для России возможная смена власти в Турции

Согласно заявлениям Кемаля Кылычдароглу, сделанным для западной прессы, он намерен изменить внешнюю политику на 180 градусов. Касается ли это России, мы не знаем, хотя по его же неоднократным словам он намерен развивать отношения с Москвой.

Однако один из советников Кылычдароглу по вопросам внешней политики Унал Чевикоз заявил в интервью изданию Politico, что они напомнят Москве, что являются страной НАТО.

«В настоящее время отношения между Турцией и Россией довольно асимметричны, поскольку Турция очень сильно зависит от импорта энергоносителей из России», — сказал он. «Мы просто подчеркнем тот факт, что Турция является членом НАТО, и в наших дискуссиях с Россией мы, безусловно, будем искать отношения между равными, но мы также напомним России, что Турция является членом НАТО», — заявил политик.

Другая цитата не из прямой речи, а из пересказа журналиста Би-би-си звучала так: «Кылычдароглу сказал мне, что он намерен развивать свои отношения с Западом, а не с Кремлем».

Tunaha/Global Look Press Предвыборные плакаты председателя Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Келчадароглу (слева) и президента Турецкой Республики и президента Партии развития справедливости (ПСР) Реджепа Тайипа Эрдогана. Анкара

И вишенкой на торте стали резкие слова турецкого оппозиционера о том, что Москва якобы замешана в распространении в турецких соцсетях дипфейков и других материалов, созданных для вмешательства в предстоящие президентские выборы в стране.

«Дорогие русские друзья, вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были распространены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу», — написал на своей странице в Твиттере Кылычдароглу.

Все эти высказывания вызывают вопросы и, конечно же, предположения о том, что Кылычдароглу может оказаться более податливым на уговоры и давления Запада против России если получит должность главы государства.

Однако стоит вспомнить, что Кылычдароглу в конце апреля направил письмо на круглый стол в Москве, которое зачитал турецкий журналист Хакан Аксай. В этом письме политик выразил надежду, что победа, которую одержит оппозиция на выборах, «направит турецко-российские отношения в позитивное русло». Оппозиционный политик ответил на главным вопрос: о том, как будут развиваться отношения между Россией и Турцией во время его правления. «Предсказуемо, достойно и в рамках взаимоуважения», — написал он, подчеркнув, что он не одобряет антироссийские настроения в мире и что «расизм — это преступление против человечества».

Также хотелось бы отметить, что экономические связи двух стран, туристический поток, турецкий бизнес в России, крупные проекты, как АЭС «Аккую», «Турецкий поток», и планы по созданию газового хаба являются гарантами для отношений двух стран. Прагматичность в этих вопросах обязывает мыслить в пользу стабильности отношений между Москвой и Анкарой.