Замминистра юстиции России Андрей Логинов поддержал предложение закрепить в российском законодательстве понятие «русофобия» и установить ответственность за русофобскую деятельность. Об этом замглавы Минюста заявил, выступая 12 мая на XI Петербургском международном юридическом форуме. Логинов подчеркнул: для того, чтобы предупредить «распространение информации, враждебной к России», необходимо ввести ответственность за русофобскую деятельность, сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия

Одной из первых на Петербургском юридическом форуме за законодательное закрепление понятия «русофобия» и за введение уголовного наказания за нее высказалась вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. «Мы должны, я высказываю свою точку зрения, в нашем законодательстве дать определение русофобии как человеконенавистнической идеологии», — приводит ТАСС слова замглавы нижней палаты.

Эту позицию поддержала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, также участвовавшая в форуме. В Уголовном кодексе присутствует норма за разжигание ненависти, в том числе по национальному признаку (ст. 282 УК), напомнила Москалькова. Но, подчеркнула она, «русофобия сегодня является самостоятельным составом преступления, имеющим все признаки общественно-опасного деяния», — цитирует федерального омбудсмена РИА Новости. Это «особый квалифицирующий состав», имеющий идеологическую подоплеку и несущий большую угрозу для общества и государства, добавила Москалькова.

По мнению омбудсмена, если в УК появится соответствующая статья, «субъектом этого преступления будут, как правило, иностранные граждане, проживающие на другой территории». «Мы имеем право сегодня по Уголовному кодексу выносить заочный приговор — и пусть они хотя бы в морально-нравственном плане сегодня, а завтра в правовом, несут ответственность», — подчеркнула Москалькова.

Введение — причем оперативное — отдельной статьи за русофобию в Уголовный кодекс поддержал и глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, отмечает ТАСС. При этом руководитель СПЧ не исключил, что вопрос можно решить с помощью поправок в действующие статьи УК. «Но лично я считаю, что необходим политический жест. Надо показать, что это очень серьезные вещи. Поэтому нужна отдельная статья о русофобии», — уверен Фадеев.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Валерий Фадеев

Замглавы Минюста Логинов уточнил: понятие «русофобия» не сводится к таким явлениям, как экстремизм или геноцид, которые уже имеют правовую оценку, принятую как в международном праве, так и в российском уголовном законодательстве. Так, статья 280 УК России карает за призывы к экстремистской деятельности, статьи 282.1, 282.2 и 282.3 предусматривают наказание за создание и финансирование экстремистских организаций, 357-я статья вводит ответственность за геноцид и т.д.

По словам Логинова, то, с чем сталкивается огромное число россиян, находящихся не только за рубежом, но и в пределах России, имеет корни в этом феномене русофобии, цитирует замглавы Минюста телеканал «Звезда». Логинов привел в пример ущемление экономических и личных возможностей, лишение прав на обучение, получение медпомощи, путешествия.

Что считать русофобией

Чтобы новая статья — в случае принятия соответствующих поправок в УК — работала, и с другой стороны, исключала бы излишне широкое толкование правоохранителями и судьями, в новом законе должно быть четко прописано определение русофобии, сказал ИА REGNUM Кирилл Вышинский, глава постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека.

Законодателю предстоит учесть, что в России уже существует достаточная нормативная база в части противодействия экстремизму и национализму, со своей стороны отметил бывший следователь прокуратуры, адвокат Вадим Багатурия. При этом, заметил собеседник ИА REGNUM, необходимо исключить такую возможность, чтобы одна часть общества обвиняла другую в том, что она менее «русофильская».

Должно быть четко определено, что такое русофобские проявления и кто является их объектом, отмечает Вышинский. Русофобия — это не высказывания в стиле «я уехал из страны, не люблю страну», заметил член СПЧ.

Это — проявление ненависти и дискриминации, причем обязательно наличие определенного умысла и публичного характера соответствующих действий, что легко установить в ходе судебного разбирательства, конкретизировал Вышинский.

Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press Русофобия в Польше

«Возможно примерно такое определение, — уточняет собеседник ИА REGNUM. — Русофобия — это проявление дискриминации и возбуждение ненависти в отношении людей, которые: являются гражданами РФ, считают себя частью культурно-языковой общности, идентифицируют себя как русские люди по языку, исторической памяти. Событие преступление возникает тогда, когда к этим людям возбуждают открытую ненависть или прилагают очевидные усилия для того, чтобы они были дискриминированы».

«Мы — многонациональная страна. И люди, живущие в России, соотносящие себя с языковой и культурной общностью, могут быть — по сути — русскими евреями, русскими якутами, русскими чеченцами. Они чеченцы, но они также и русские. Вот что важно. Мы этнос «отодвигаем», фиксируем только культуно-языковую общность», — отметил член президентского Совета по правам человека.

Специалист отдельно указывает на недопустимость возбуждающих ненависть публичных высказываний, в том числе посредством электронных средств общения.

Когда слово равно поступку

«Слово иногда бывает очень действенным. Конкретные призывы, конечно, тоже должны наказываться, как и призывы к любой другой розни, — говорит Вышинский. — Люди, которые публично в социальных сетях возбуждают ненависть, что становится достоянием широкой общественности, должны нести ответственность.

Одно дело, если человек просто уехал за пределы России, «испуганный» он или нет. Другое дело, когда, например, различные уехавшие артисты, которые выступают публично и говорят, что взяли бы в руки автоматы, пошли бы стрелять «в ту сторону», имея в виду нашу армию. Вот это должно быть четко квалифицировано».

Примечательно, что в дискуссии о наказании за русофобию упоминается, что ответственность должны нести и иностранные граждане, ведущие русофобскую деятельность или допускающие соответствующие высказывания, указывает Леонид Поляков, профессор-исследователь департамента политики и управления Высшей школы экономики

«Например, высказывание, которое, например, позволил себе начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов — «мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины», — на мой взгляд, это уже состав преступления, именуемого русофобией. И это должно быть в Уголовном кодексе Российской Федерации обязательно», — сказал Поляков ИА REGNUM.

Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press Кирилл Буданов (слева)

«В любой точке мира»

В данном случае должна быть учтена возможность применить норму уголовного закона за пределами Российской Федерации, подчеркивает Поляков. «Должно быть четко указано, что любое проявление русофобии есть состав преступления, и соответствующие российские органы будут получать право преследовать тех, кто допускает высказывания, а тем более действия на любой территории, в любой точке мира», — рассуждает эксперт. Конкретное оформление — это уже сугубо технический вопрос, заметил собеседник.

И здесь может возникнуть практическая проблема, отмечает адвокат, специалист по уголовному праву Вадим Багатурия. «Возбуждение расследования подобных дел ни к какому реальному результату в нынешних условиях не приведет, потому что большинство стран, входящих в систему Интерпола, российские решения о выдаче саботируют», — отмечает юрист.

Также, по мнению адвоката, нельзя исключать, что генеральная ассамблея Интерпола в текущих условиях будет рассматривать запросы по закону о русофобии как «политически мотивированные».

Теоретически международное право дает российским представителям возможность обращения в суды тех стран, где проживают люди, обвиненные российским правосудием в русофобии или уже осужденные за это преступление. Об этом напомнил замглавы Минюста Логинов. Он же признал: из-за текущих настроений, которые господствуют в этих странах, такие действия могут не привести к выигрышу. Но их накопление создаст правовой эффект, который позволит преследовать лиц, нанесших на основании русофобии ущерб россиянам, цитирует замминистра юстиции телеканал «Звезда».

Hannah Wagner/dpa/Global Look Press Украинцы фотографируются на фоне изображения теракта на Крымском мосту, в результате которого погибло четыре человека

В ходе обсуждения инициативы эксперты высказывали мнение: сам факт возбуждения уголовного дела в отношении иностранца способен оказать на него «отрезвляющее» воздействие. Тем более это обстоятельство следует учесть эмигрантам (в том числе недавно бежавшим из страны), для которых таким образом фактически закрывается дорога на Родину, где его ждет наказание.

Также следует учесть, что у России со многими странами СНГ, а также Китаем, Индией, странами Латинской Америки и Африки (и не только — в том числе и с рядом стран ЕС: Испанией, Италией, Болгарией, Венгрией) заключены двусторонние договоры о выдаче и передаче лиц, осужденных к лишению свободы. «Соответственно, юристы и прочие специалисты, как я понимаю, будут вырабатывать конкретную формулу, по которой будут привлекать к ответу, — отмечает Поляков. — Эта процедура должна быть прописана, должны быть указаны соответствующие подзаконные акты, институты, учреждения, которые будут заниматься этим».