Множество людей по обе стороны южных границ США ожидали 11 мая с особым нетерпением. Именно в этот день потеряли свою силу законодательные ограничения, позволяющие не пускать в США мигрантов из стран Латинской Америки под предлогом соблюдения коронавирусных ограничений, отказывать им в убежище и депортировать на территорию Мексики. И вот этот день наступил.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница Мексики и США

Наследие Трампа

На первый взгляд правовые нормы такого рода выглядят не слишком законными, а на фоне постоянных рассуждений Белого дома о защите прав человека и вовсе антидемократическими.

Действительно, данные меры были введены в период нахождения у власти Дональда Трампа — 45-й президент США не стеснялся одиозных высказываний в отношении латиноамериканцев (особенно мексиканцев), добился нового этапа строительства пограничной стены, а также ввел драконовские ограничения на въезд, позволяющие отказывать большинству из мигрантов в убежище, даже если у них имеются объективные показания к его получению.

Команда действующего президента Джо Байдена не раз использовала данный продукт эпохи своего предшественника в качестве объекта для предвыборных обещаний — с суровой миграционной политикой обещали «разобраться», сделать ее «более демократичной», а мигрантам обещали помочь решить хотя бы часть их проблем.

По итогу миграционный вопрос оказался одним из существенных провалов действующей американской Администрации — долгое время они чуть ли не демонстративно игнорировали ситуацию на границе и в приграничных штатах, а после и вовсе поддерживали те же порядки, за которые ранее упрекали республиканцев.

К настоящему моменту одним из самых оптимистичных прогнозов по разрешению кризиса в приграничье США является сакраментальная фраза «ситуация с ограничениями фактически останется прежней». Но реально ли это в тот момент, когда только по приблизительным данным у пограничных переходов ждут как минимум 150 тысяч человек, желающих попасть в США любыми способами, в том числе и далекими от легальности?

IMAGODeeCee Carter/Global Look Press Мигранты собираются пересечь границу в индейской резервации Кокопа до того, как действие Раздела 42 истечет

Раздел 42

Для начала давайте разберемся, что представляют собою ограничения, для обозначения которых уже несколько лет используется фраза «раздел 42».

Они позволяют пограничной и таможенной службам США запрещать въезд в страну любым лицам, которые потенциально могут представлять опасность для здоровья в связи с ранее объявленными ограничениями на поездки в целый ряд стран или отсутствием предварительного медицинского осмотра перед въездом.

Подобные правила неоднократно подвергались критике даже со стороны западных правозащитных организаций — Американского союза гражданских свобод, Amnesty International, Human Rights Watch и многих других.

Главными потерпевшими от подобных мер оказались мигранты из Венесуэлы, Никарагуа, Кубы и Гаити. Учитывая санкционный статус первых трех стран и гуманитарный кризис во всех четырех, въезд для их граждан в США стал практически невозможен. Что особенно цинично, учитывая, по чьей вине данные государства оказались в таком положении.

При этом депортировать этих мигрантов в страны их гражданства практически невозможно. Их просто-напросто высылают на территорию Мексики, вынуждая обратиться за помощью в переходе границы к преступным группировкам. А после такой «помощи», как известно, выживают далеко не все.

Хлебное место

На границе США и Мексики сложилась следующая ситуация: множество людей пытаются попасть в США, используя для этого легальные и нелегальные способы. Результат для большинства один — их высылают обратно на территорию Мексики.

Кто-то решает попробовать перейти границу нелегальным путем, но многие принимают решение остаться и попытать удачу еще раз. В результате в приграничье возникают целые миграционные лагеря, жители которых время от времени объединяются — в основном для выживания.

Предсказуемо, что мигранты также стали залогом выживания еще для целой толпы людей — мексиканских и американских пограничников, членов наркокартелей, контрабандистов, миграционных адвокатов и американских чиновников.

Rafael Hernandez/Global Look Press Мигрант из Венесуэлы передает питьевую воду человеку через забор из колючей проволоки на границе Мексики и США

Первые обирают их до нитки, позволяя за это перейти тот или иной участок границы с минимальным количеством проблем.

Преступники помогают перейти границу, нередко забирая в рабство кого-то из родственников или требуя в качестве оплаты пронести наркотики через суровые таможенные досмотры, в случае чего взяв всю вину на себя.

Адвокаты берут немалые суммы за консультации беженцев, не гарантируя им никакого результата.

Но больше всего бенефитов получают американские власти. Миграционный кризис позволяет выделять гигантские средства из бюджета «на борьбу с проблемой»: направление войск в приграничье, предоставление гуманитарной помощи из строго определенных фондов, увеличение количества досмотров и проверок предпринимателей, государственные контракты на строительство или демонтаж очередного участка пограничной стены и многое-многое другое.

А что же Мексика?

Последние несколько лет мексиканские власти занимают по вопросу миграционного кризиса в приграничье достаточно сдержанную позицию.

Они послушно проводят все необходимые переговоры с американскими властями (очередные состоялись 2 мая, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор встретился с советником президента США по национальной безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл) и подтверждают намерения совместно бороться с наркоторговцами и нелегалами.

При этом мексиканские чиновники практически беспрепятственно пропускают мигрантов прямо к американским границам, даже не пытаясь хоть как-то сдержать их наплыв.

В период президентства Трампа ситуация была несколько иной — после очередных переговоров с американским лидером армия Мексики внезапно была переброшена на южные границы страны с Гватемалой, чтобы сдержать очередной караван мигрантов, прибывший из стран Центральной Америки.

В настоящий же момент Обрадор достаточно флегматично заверяет, что «не предвидит никаких изменений в миграционный потоках на границах с США», однако подтвердил, что Мексика продолжит принимать депортируемых из США нелегалов.

U.S. Customs and Border Protection Мигранты в США

Ситуация в приграничье

За несколько дней до истечения срока действия ограничений глава Национального пограничного совета США Брэндон Джадд заявил, что после отмены «Раздела 42» контроль над ситуацией в приграничье возьмут на себя наркокартели.

Также он сообщил, что в период с 1 по 5 мая американские правоохранители задерживали по 8 тысяч нелегалов в день. Если ситуация продолжит развиваться аналогичными темпами, то к 11 мая количество таких задержаний может возрасти до 11 или даже до 16 тысяч человек в сутки.

Пока прогнозы Джадда (хоть и изрядно популистские в отношении возможностей картелей) все же оправдываются. К 9 мая количество задержаний на границах возросло до 10 тысяч в сутки. Федеральные власти заявили о том, что вышлют подкрепление в виде 1500 военнослужащих для помощи в приграничье Техаса, где находятся одни из самых проблемных пограничных переходов — например, в городке Эль-Пасо.

При этом заявляется, что направленные в Техас военнослужащие не будут иметь полномочий правоохранительных органов: не будут заниматься патрулирование, преследованием и задержанием нелегалов. Лишь окажут помощь в регистрации беженцев и будут заниматься «сбором данных».

Подобный расклад запустил уже другой механизм — региональные власти давно поняли, что «ждать милостей от природы» бесполезно и принялись решать проблему с мигрантами собственными силами. И в собственных интересах.

Время Техаса

Уже 8 мая власти Техаса объявили о мобилизации около 10 тысяч членов Национальной гвардии, а также 1200 военнослужащих из регионального Департамента общественной безопасности.

10 мая контингент уже отправился на границы — в первую очередь на проблемный нелегальный переход в Браунсвилле, граничащий с мексиканским штатом Тамаулипас.

Планируется, что военнослужащие продолжат дислоцироваться в районах с наиболее критической ситуацией. Все полномочия при этом у них в наличии: уже к 10 мая техасцы задержали 29 тысяч нелегалов. Часть была депортирована обратно в Мексику, большинство до недавних пор находились в центрах временного содержания.

Поступают сообщения о том, что губернатор Грег Эббот приказал вернуться к старой практике — рассаживать нелегалов по автобусам и отправлять прямиком в Нью-Йорк и Вашингтон — в обитель демократии, где порядки приграничных штатов преподносятся как «жестокость» и «республиканское самодурство».

World Travel & Tourism Council Губернатор Техаса Грег Эбботт

В стане демократов немедленно начались разговоры о том, что Эббот пользуется ситуацией для того, чтобы набрать политические очки в глазах местного населения и прямо нарушает положения американской Конституции.

Губернатор Техаса, ничуть не смущаясь, называет ситуацию не иначе как «миграционный кризис Джо Байдена» и сообщает, что Техас будет защищать себя самостоятельно, так как не может рассчитывать на адекватную помощь федеральных властей.

Разговоры о сепаратизме

Разногласия с Белым домом и Конгрессом США у Техаса давно не только по вопросам борьбы с нелегалами — здесь же и старые как мир дрязги на тему торговли оружием (исторически принципиальный момент для жителей приграничного штата), пропаганды ЛГБТ, принудительной вакцинации, а также отправки военной помощи Украины в ущерб собственному населению.

Примеру «непослушного» Техаса в свое время последовали власти Флориды, в последние годы все больше превращающейся в отдельное государство. По этому же пути начинает идти и штат Аризона, власти которого сформировали собственную национальную гвардию по примеру Техаса.

Ситуация логично провоцирует новый всплеск разговоров о потенциальном сепаратизме как Техаса, так и некоторых других пограничных штатов.

Конечно же, говорить о реальном выходе Техаса из состава США в настоящий момент было бы безосновательно. Однако налицо тенденция к усилению позиций отдельных территорий, напрямую отказывающихся следовать установкам федеральных властей без всяких для себя последствий.

Останавливаться на достигнутом власти приграничных штатов вряд ли планируют, тем более что перед глазами у них пример Калифорнии, являющейся выставкой всех «лучших» демократических инициатив и недавно объявившей о дефолте по долговым обязательствам за период пандемии.