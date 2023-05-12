Вот уже несколько дней распространяются слухи о гибели самого прославленного украинского военачальника современности — главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Начало им положил подозрительный отказ генерала встречаться с начальниками генштабов стран — членов НАТО. Как бы то ни было, военачальник уже больше месяца не показывался на публике.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

Об отказе Залужного встречаться с западными коллегами сообщил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр во время заседания начальников генштабов государств организации.

«Вчера получил письмо от украинского главнокомандующего, нашего друга Валерия Залужного, что его участие даже через видеоконференцию невозможно, учитывая сложную оперативную ситуацию <…> Мы сфокусированы получить оценку Валерия от его военного представителя… о последнем развитии ситуации на местах», — заявил Бауэр 10 мая.

В тот же день в телеграм-каналах стали шириться новости о том, что Залужный погиб. Многие восприняли эту новость с осторожностью. Уж слишком она напоминала выдать желаемое за действительное и преподнести аудитории информационный подарок к 9 мая.

Авторы одного из крупнейших военно-политических каналов телеграма «Рыбарь», не доверяя этому сообщению, добавили к слухам почву для размышлений:

«7 и 8 мая одним из поражённых объектов стал штаб, где находился один из командующих ВСУ. Ставка находилась неподалеку от печально известной воронки в Павлограде. Будучи верны принципу «молния не бьёт в одно место дважды», украинские военачальники разместились в окрестностях Павлограда, куда им прилетело от ВКС России».

Министерство обороны РФ/РИА Новости Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ «Терминатор» ВКС РФ

Авторы канала отметили, что отказ Залужного от участия в саммите НАТО может (это слово они выделили) быть связан с последствиями огневого поражения.

Также в публикации привлекалось внимание к факту назначения Залужному нового зама, что гипотетически может свидетельствовать о кадровых перестановках в командовании ВСУ «из-за не совсем очевидных фактов».

Масла в огонь подлило сообщение главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Таинственная гибель

Днём 9 мая Ермак у себя в телеграм-канале сообщил о гибели одного из своих сотрудников.

«На передовой Донетчины погиб сотрудник офиса президента Алексей Титаренко. Он работал главным консультантом Директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики. Сочувствуют родным и близким! Украина всегда будет помнить героев!» — написал Ермак.

Гибель такого сотрудника офиса президента вызвала кривотолки.

Никто не знал, как Титаренко попал на передовую. Если его мобилизовали, автоматически возникал вопрос: почему до сих пор не мобилизован теперь уже бывший (!) внештатный (!) советник главы офиса президента Алексей Арестович, у которого, как утверждал он сам, есть и опыт боёв в Донбассе, и опыт службы в разведке. Западные СМИ утверждали, что он был одним из немногих, у кого в офисе президента в первые дни СВО был военный опыт.

Бравировал этим и сам Арестович.

«Мы получили оружие и бронежилеты. Было очень смешно, Ермак же очень здоровый, на него бронежилет не налез, который ему дали. Он и так, и эдак, а потом — да ладно, буду без бронежилета. А потом мы приготовились к бою. Потому что уже диверсанты пошли по Киеву, нам сообщили <…> Я вообще не боялся. У меня было одно желание: я хотел застрелить российскую единицу бронетехники, чтобы не зря умереть. Потому что тот, кто застрелил, в Вальгаллу попадает, а кто не застрелил, не попадает», — рассказывал он в августе 2022 года.

Evgen Kotenko/Global Look Press Алексей Арестович

И вот теперь этот бывший внештатный советник Ермака, вместо того чтобы поражать российские танки под Артёмовском или ещё где, поражает сердца украинских домохозяек. И не только: судя по результатам опроса Центра Резумкова и фонда «Демократические инициативы» имени Илько Кучевива, граждане Украины считают Арестовича одним из трёх самых честных политиков и экспертов. 26% опрошенных уверены, что именно он освещал события спецоперации «объективно и профессионально».

Лучше него, согласно этому опросу, были лишь президент Украины Владимир Зеленский и внештатный советник главы ОП Михаил Подоляк — последний тоже вещает не с фронта, а из Киева. Именно оттуда Подоляк уже грозит терактами и Европе.

В общем, неудивительно, что гибель главного консультанта одного из директоратов ОП многих насторожила. И здесь снова появились версии в профильных российских каналах:

«По имеющимся данным, он (Алексей Титаренко. — Прим. авт.) был уничтожен в ходе удара артиллерии по району Часова Яра, где находились высокопоставленные офицеры и несколько политиков киевского режима», — сообщил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Известия о поражении бункера с высокопоставленными офицерами и людьми из офиса президента Украины, а позже заявление адмирала Бауэра даже людей, не склонных к конспирологии, заставили задуматься: так где же Залужный?

President. gov. ua Валерий Залужный

«Не знаю, кто жених, но шафером у него сам Залужный»

После того как новость о Залужном стала шириться в телеграм-каналах, с комментарием выступило Минобороны Украины.

«В российском инфополе распространяют информацию о якобы ликвидации наших командующих. В течение недели три сообщения. Все живы <…> Это только незначительный публичный эпизод, из которого вы можете понять, в каких условиях воюет наше командование», — написала у себя в телеграм-канале 10 мая замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Но скептиков это заявление не успокоило. В ход пошли фотографии.

Вечером того же дня бывший фотограф, украинский военнослужащий Максим Алексеев на своей странице в соцсетях опубликовал снимки собственной свадьбы.

«Очень хотелось, чтобы этот момент совершил особенный человек. И это получилось: Валерий Фёдорович согласился. Теперь в начале нашей семьи стоит легендарный человек, который является примером лично для меня и, я уверен, для всех остальных. А теперь и для нашей семьи. Поэтому очень благодарны Валерию Залужному за то, что [они] согласились и сделали этот момент по-настоящему невероятным», — подписал он фото, на которых молодых поздравлял сам главком ВСУ.

Телеграм-канал Валерий Залужный на свадьбе украинского военнослужащего Максима Алексеева

По словам Алексеева, помогла ему в осуществлении мечты Наталья Борисовская — одна из самых знаменитых женщин-военнослужащих Украины.

Однако, вместо того чтобы успокоить слухи, фото со свадьбы Алексеева многих украинцев разозлили: они обрушились с критикой и на самого жениха, и на главкома ВСУ.

Алексеева (а на фото он был в «гражданке») предложили мобилизовать, а Залужного раскритиковали за то, что предпочёл партнёров по НАТО свадьбе рядового украинца. И это при том, что запись с фотографиями начиналась со слов: «Это было не сегодня и не вчера, если что».

«Сразу скажу, это не вчера было, и к конференции НАТО это не имеет никакого отношения. Ведь многие СМИ уже показали новость, а в комментариях уже разогнали «зраду», что он не выступал на конференции из-за свадьбы», — повторил Алексеев уже в комментарии изданию «Украинская правда», отметив, что договориться о визите Залужного на свадьбу было нелегко.

Но если генерал Залужный не на свадьбе, то где же тогда? И, опять-таки, жив ли он?

Не до встреч

Поскольку вся эта история разгонялась прежде всего в телеграме и уже затем попадала в мейнстримные СМИ и официальные комментарии, то логично было бы обратиться к телеграм-каналу самого Залужного.

Канал главнокомандующего ВСУ свидетельствует, что по крайней мере до 9 мая Валерий Залужный был жив и легитимен. Так, 7 мая канал от его имени сообщил о встрече с генеральным инспектором бундесвера Карстеном Броером, а 9 мая — о результатах российской ракетной атаки.

President Of Ukraine Валерий Залужный

При этом в последние дни ужесточились обстрелы ВСУ по территории России, а также попытки диверсий. А ночь на 12 мая и вовсе могла вызвать инфаркт у впечатлительных наблюдателей за происходящем на Украине. Вечером 11 мая российские военкоры начали сообщать о наступательных действиях ВСУ сразу на нескольких направлениях и о скапливании сил на границе с Белгородской областью. Позже Минобороны РФ успокоило россиян, сообщив, что ни о каких прорывах оборонительных линий говорить не приходится.

Украина ужесточила удары по Донбассу: по данным представительства ДНР в СЦКК, за минувшие сутки нанесены 94 удара по этому региону России. Для сравнения, за предыдущие сутки ВСУ нанесли по республике 33 удара — почти втрое меньше.

Непростая обстановка складывается и в Артёмовске. У ВСУ появились шансы для контрнаступления в этом городе.

Всё это происходит под разговоры о неминуемом полномасштабном украинском наступлении.

В таких условиях можно понять украинского главнокомандующего, у которого просто нет времени для разговоров с партнёрами по НАТО «о всём хорошем». В конце концов, сказать: «Купи мені літак» — может и министр обороны Украины Алексей Резников.

Но интрига сохраняется.

Так, с канала журналиста Дмитрия Комарова в YouTube пропал рекламный тизер интервью с Залужным, которое должно было выйти 12 мая. При этом само интервью, судя по всему, записывалось довольно давно — для проекта «Год». Однако в шапке канала указано, что интервью выйдет в 21:30 12 мая.

Кто-то уже говорит о том, что Залужного арестовала украинская власть, иные — о том, что Залужного прячут, т. к. поняли, что «песенка ВСУ спета». Однако в нынешней ситуации такие утверждения — непозволительный оптимизм и шапкозакидательство.

В любом случае смерть такого человека на современной Украине, где журналистика, по сути, основана на «сливах» — как контролируемых Банковой и Си Стрит, так и неконтролируемых, — вряд ли можно было бы утаить.