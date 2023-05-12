Между гражданским министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком и польскими военными, действующими и отставными, разгорелся серьезный конфликт. Поводом для него послужило обнаружение в конце апреля сего года в лесах возле города Быдгощ (Куявско-Поморское воеводство) обломков неизвестного «летательного аппарата».

Иван Шилов ИА REGNUM Мариуш Блащак

27 апреля министр юстиции Збигнев Зёбро сообщил о начале прокурорского расследования происшествия.

На следующий день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил уверенность, что «есть основания связывать найденные останки объекта с инцидентом, произошедшим в декабре прошлого года, когда ракета пролетела над территорией Польши».

А 10 мая глава правительства, отвечая на вопрос, когда он узнал об «летательном аппарате», заявил, что его проинформировали в конце апреля.

Так стала закручиваться остросюжетная интрига, связанная с падением под Быдгощем, как теперь определяет польский Технический институт авиационных войск, «крылатой ракеты российского производства X-55».

Претензии посыпались в адрес министра обороны.

Почему обломки были найдены только в конце апреля, причем, по некоторым данным, случайно, и что делала польская армия для их поисков? Как получилось так, что премьер-министр Польши узнал об инциденте лишь спустя несколько месяцев? Кто виноват во всем этом?

Блащак стал переводить стрелки на военных, а именно на главу оперативного командования Вооруженных сил генерала Томаша Петровского. По версии министра, «16 декабря Центр воздушных операций, который подчиняется оперативному командованию, получил от украинской стороны информацию о приближающемся к польскому пространству объекте, который может быть ракетой».

В воздух были подняты польские и американские самолеты, сам объект отслеживался польскими наземными радиолокационными станциями. Однако после его падения оперативное командование, сообщил Блащак, не только не доложило министру и Центру правительственной информации о происшествии, но и не предприняло нужных мер для обнаружения объекта, прекратив его поиски уже 19 декабря.

George Chernilevsky Ракета Х-55

«О результатах проверки я немедленно сообщу президенту Польши, главнокомандующему Вооруженными силами и премьер-министру, — констатировал министр. — Информирую, что возможные кадровые или дисциплинарные решения будут приняты после консультации с президентом Польши».

Такая трактовка событий вызвала острую критику со стороны польских военных, которые увидели в ней попытку переложить вину на генерала Петровского. Слова министра косвенно дезавуировал действующий начальник генерального штаба Польши генерал Раймунд Анджейчак. Отвечая на вопрос радиостанции RMF FM, когда он сообщил о происшествии, генерал сказал: «Когда оно произошло».

Менее сдержанными оказались отставники и оппозиция.

Бывший министр обороны депутат от партии «Гражданская платформа» Томаш Семоняк сообщил о проведении закрытого заседания парламентских комиссий по обороне и безопасности. «Я не сомневаюсь, что правду говорит генерал Анджейчак, — подчеркнул Семоняк. — Я также не сомневаюсь в том, что глава оперативного командования генерал Пиотровский — порядочный, надежный офицер».

Член комиссии по обороне депутат Цезарий Томчик объявил о подаче заявления в прокуратуру в связи с тем, что министр обороны не проинформировал премьер-министра о ситуации.

«Дело очень серьезное, потому что в течение пяти месяцев ракета, способная нести ядерный боезаряд, лежала в польском лесу», — подчеркнул парламентарий. И добавил: «Говорить сегодня о нашей стране под управлением «Права и Справедливости», что это государство, сделанное из фанеры, было бы гигантским комплиментом для правительства».

В том, что именно Блащак несет ответственность за нарушение цепочки информирования, уверен бывший заместитель начальника службы военной контрразведки полковник Мачей Матыщак. По его словам, «это трагедия — сегодня что-то может упасть кому-то на голову, а правительство нас не защищает, в нормальной стране премьер-министр должен немедленно отправить в отставку министра обороны».

Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Польши генерал Мирослав Ружаньский назвал происходящее тенденцией последний лет, когда «наблюдается маргинализация военных и отношение к ним как к «объектам». По его мнению, многих действующих офицеров и генералов «удручает» политика министра обороны. «Не хотелось бы призывать генералов поднимать бунт, но это нельзя оставлять в таком виде», — заявил Ружаньский, добавив, что ему «интересно, какую позицию займет президент».

Хороший вопрос. Ведь ранее некоторые польские издания сообщали, что Анджей Дуда с симпатией относится к Анджейчаку и блокировал попытки Блащака отправить генерала в отставку с поста начальника генштаба. Можно также предположить, что и сам Анджейчак, как и большинство военных, будет защищать генерала Петровского.

Однако в таком случае правящей партии придется пожертвовать одним из своих ведущих политиков, которого как-то даже пророчили в наследники нынешнего председателя «Права и Справедливости» Ярослава Качиньского. В предвыборный год PiS уже «потеряла» министра сельского хозяйства Хенрика Ковальчика, который лишился своей должности после раскручивания скандала с украинским зерном.

Уход Блащака станет очередным и сильным ударом по правящей партии, на протяжении украинского конфликта позиционировавшей себя «лучшим защитником» Польши и поляков, нежели ее предшественники. Но «Право и Справедливость» не может не считаться и с настроениями польских военных, о которых предупреждает генерал Ружаньский.

Решаться ли они на рокош (официально дозволенное восстание против короля в Речи Посполитой. — Прим. ред.), сказать трудно. Однако подогреть политическую ситуацию в стране вполне могут.