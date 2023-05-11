Об участии в предстоящих осенью этого года парламентских выборах в Польше начали говорить силы, резко оппозиционные как проправительственному, так и проевропейскому оппозиционному мейнстриму.

Иван Шилов ИА REGNUM Лешек Сыкульский

Так, готово выставить своих кандидатов Польское антивоенное движение (PRA), сообщает портал Wirtualna Polska. Его лидерами являются политологи Лешек Сыкульский и Себастиан Питонь.

Они называют украинский конфликт «американской войной», квалифицируя оказание Варшавой военной поддержки киевскому режиму «агрессивной восточной политикой», поскольку она направлена против России, с которой нельзя «ссориться».

Как уже писало ИА REGNUM, 1 мая по инициативе Польского антивоенного движения в Варшаве прошел Марш мира.

«Выступавшие подчеркивали, что войне и воинственной политике, проводимой польскими правительствами и поддерживаемой лицензированной парламентской оппозицией, необходимо противодействовать любой ценой, — прокомментировал акцию обозреватель журнала Myśl Polska Лукаш Ястшембский. — Причин несколько, но самая главная в том, что такая политика угрожает биологическому выживанию нашей нации».

По словам Сыкульского, вместе с коллегой Питонем они рассчитывают принять более активное участие в политике. «Здесь все варианты на столе, решения будут приняты к концу мая», — сказал Сыкульский. Если им не удастся быстро зарегистрировать партию, то не исключено появление избирательного комитета, для создания которого достаточно 15 человек.

Выступать Польское антивоенное движение предлагает прежде всего со следующим лозунгом: «Обеспечение поляков дешёвым топливом, газом и энергией, что возможно благодаря хорошим отношениям с Россией».

Аналогичные лозунги разделяет и партия «Фронт», получившая регистрацию в марте этого года в Окружном суде Варшавы. Её возглавляет польский политик Кшиштоф Толвиньский, в прошлом фермер, успевший побывать в Польской крестьянской партии (PSL) и партии «Право и Справедливость» (PiS).

(сс) Jacek.porosa Кшиштоф Толвиньский

На сайте «Фронта» говорится, что эта сила, во-первых, выступает за «деамериканизацию Европы», создание коалиции партий в целях противодействия вмешательству США в дела европейского континента.

Во-вторых, за «деукраинизацию Польши». Это предполагает отказ от какого-либо сотрудничества с Украиной, за исключением существующих обязательств в экономической и военной сферах. Говорится о необходимости подготовки комплексных решений проблемы нахождения украинских беженцев на территории Польша с приостановкой их притока в страну.

Выдворение из Польши так называемых «альтернативных центров власти любых государств с особым упором на Белоруссию и Россию». Инициирование дружественного и партнерского политического и экономического сотрудничества с Москвой и Минском.

«Нужно вернуться к концепции Шарля де Голля развития «Европы от Атлантики до Урала», то есть от Лиссабона до Владивостока, имея в виду, что благодаря России политическое, экономическое и культурное влияние (если мы его создадим) может простираться за Урал в Азию», — отмечается в партийной программе.

Как заявил на днях газете Rzeczpospolita сам Толвиньский, регистрация «Фронта» — это только первый шаг. Партия собирается принять участие в парламентских выборах: самостоятельно — в Сенат и в более широкой коалиции — в Сейм.

Безусловно, в условиях тотальной информационной поддержки киевского режима со стороны практически всех польских средств массовой информации, провластных и оппозиционных, Польскому антивоенному движению и «Фронту» будет трудно донести свою позицию полякам.

Однако начинать с чего-то надо. Избирательная кампания станет возможностью проверить, как в принципе польское общество реагирует на идеи, выходящие за пределы дилеммы, к кому должна «прислониться» Польша — к США или Германии. Тем более что некоторые польские эксперты начинают сегодня говорить о формировании администрацией президента Джо Байдена «американо-немецкого кондоминиума» в Европе, что для Варшавы не лучше прежнего «русско-немецкого кондоминиума».

EPA/PAWEL SUPERNAK/ТАСС Сейм Польши

В этой ситуации Берлин и Вашингтон по своим причинам могут сойтись на мысли о превращении Польши в «антироссийский бастион», а стремление ныне правящей коалиции во главе с партией «Право и Справедливость» превратить польскую армию «в самую сильную армию в Европе» обернётся против поляков.

«Мы должны платить больше за безопасность восточного фланга НАТО, влезать в долги, поляки, возможно, в результате будут работать дольше, чтобы Западная Европа могла сохранить свою обширную систему социальных пособий и чувствовать себя защищенной буферным государством, в которое мы превращаемся», — размышляет проправительственный портал wPolityce.

Причеём «в награду» за это под надуманными предлогами Евросоюз продолжит блокировать перечисление Польше грантов из европейского Фонда восстановления экономики и оставит её наедине с беженцами с Украины. А заодно Берлин и Брюссель «предложат нам отказаться от суверенитета». Такое положение дел, предполагающее «жертвы и расходы с нашей стороны и выгоды для «старых европейских стран», нежизнеспособно в долгосрочной перспективе», заключает издание.

Но если раньше Варшава пыталась играть на американо-немецких противоречиях, то с появлением «американо-немецкого кондоминиума» поле для маневров для неё резко сужается. Призывы к радикальному изменению курса, предлагаемые Польским антивоенным движением и партией «Фронт», могут стать любопытным экспериментом, который покажет, есть ли у варшавского салона интерес к геополитической диверсификации Польши.