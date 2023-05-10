Безусловно, попытка берлинских властей через суд запретить демонстрацию советской и российской символики в священный для каждого человека с русским культурным бэкграундом День Победы в Великой Отечественной войне стала просто вопиющим образцом лицемерного правосудия. Оно попрало не только все мыслимые нравственные и человеческие законы, но и основной закон ФРГ (что интересно, конституции в Германии как таковой нет — её заменяет основной закон — Grundgesetz, фактически написанный оккупационными силами Западной Германии и принятый в 1949 году).

Грегор Шпицен ИА REGNUM Акция «Бессмертный полк» в Берлине. 09.05.2023

Одновременный запрет советских, российских и украинских флагов ещё как-то укладывался в политический контекст и мог быть оправдан желанием избежать политических провокаций в условиях продолжающегося конфликта. Но последующие действия служителей берлинской Фемиды нельзя охарактеризовать иначе, нежели «политическая клоунада».

Напомним, что высший административный суд Берлина 6 мая запретил демонстрацию флагов России, Украины и СССР у советских мемориалов в День Победы. Затем, проявив чудеса политической эквилибристики, 7 мая снял, а 8-го вновь наложил судебный запрет на символику и национальные цвета СССР и РФ. И одновременно с этим разрешил демонстрацию украинской символики.

Действия столичных судейских несомненно находятся по ту сторону добра и зла. Однако нельзя не отметить, что в берлинской полиции, в отличие от берлинских судов, ещё остались честные и здравомыслящие сотрудники.

Поэтому, когда у Бранденбургских ворот начали собираться участники «Бессмертного полка», разворачивать красные флаги и исполнять песни военных лет, никто из полицейских, очевидно получивших чёткие указания лишний раз не злить мирных участников, им особо не препятствовал.

Грегор Шпицен ИА REGNUM Акция «Бессмертный полк» в Берлине. 09.05.2023

Грегор Шпицен ИА REGNUM Акция «Бессмертный полк» в Берлине. 09.05.2023

Так, в точке сбора сотрудники столичной полиции лишь попросили свернуть неканоничный российский триколор с оскалившимся медведем (очевидно, из богатых запасов футбольных болельщиков), проигнорировав красные флаги с серпом и молотом.

После того как шествие стартовало, полицейские также не делали попыток отобрать у участников шествия транспаранты и знамёна.

Автора материала вежливый констебль попытался уговорить снять георгиевскую ленточку, однако после предъявления доказательств, что лента является неотъемлемым элементом клубной карты берлинского фитнес-клуба FitX (по интересному совпадению, имеющему оранжево-черные корпоративные цвета), отстал и более не докучал.

Таким образом, во время шествия процессии «Бессмертного полка» от Бранденбургских ворот до мемориала советским воинам в парке Тиргартен полиция никоим образом не препятствовала демонстрантам.

Проблемы начались у мемориала в Тиргартене.

За оцепление, непосредственно к памятнику советским воинам-освободителям, полиция запускала участников малыми группами, по 25 человек, после поверхностного обыска на предмет запрещенной символики. Исключение было сделано лишь для дипломатических работников.

Этот досадный штрих, безусловно, омрачил праздник для многих участников шествия, но, несомненно, стал соломоновым решением берлинской полиции в попытке обойти официальный запрет берлинского же суда.

Удивительно, но шествию «Бессмертного полка» толком не пытались помешать украинские активисты. В ходе шествия вдоль обочины на противоположной стороне улицы были замечены всего три–четыре протестующих с украинскими флагами. Однако они благодаря чётким действиям полицейских не смогли оказать сколь-нибудь серьезного влияния на проведение мероприятия и остались фактически незамеченными.

Грегор Шпицен ИА REGNUM Акция «Бессмертный полк» в Берлине. 09.05.2023

Грегор Шпицен ИА REGNUM Акция «Бессмертный полк» в Берлине. 09.05.2023

Примечательно, что для участия в параде «Бессмертного полка», а также возложения цветов в Тиргартене и в Трептов-парке собрались не менее тысячи человек, прибывших со всех концов Германии — Берлина, Потсдама, Дюссельдорфа, Мюнхена, Ростока, Гамбурга, Шверина…

Хотя пятимиллионная диаспора немцев и жителей Германии с русским культурным бэкграундом объективно могла бы выставить гораздо больше участников, в условиях политической истерии и иезуитских запретов последних дней (несомненно повлиявших на решение наиболее осторожных фольксдойче) даже это число можно счесть вполне достойным.

Отметились в колонне и настоящие немцы.

Так 50-летний берлинец по имени Марти — убеждённый коммунист с гэдээровским прошлым — попытался извиниться перед участниками «Бессмертного полка» за действия столичных властей и проявил редкое для коренного жителя Германии понимание причин конфликта на Украине.

Грегор Шпицен ИА REGNUM Акция «Бессмертный полк» в Берлине. 09.05.2023

Грегор Шпицен ИА REGNUM Акция «Бессмертный полк» в Берлине. 09.05.2023

В первых рядах «Бессмертного полка» шли выходцы с Украины, в том числе коренной одессит Олег Музыка — один из тех, кто остался в живых после пожара 2 мая 2014 года в одесском Доме Профсоюзов, а после эмигрировавший в Германию, спасаясь от репрессий киевского режима.

Также следует отметить, что, помимо символики России и СССР, в колонне были замечены флаги Азербайджана, Молдавии и Казахстана. Народы этих стран считают 9 Мая своим главным национальным праздником в отличие от собственных правительств, зачастую занимающих в данном вопросе конъюнктурную позицию.

В целом, праздничные мероприятия в День Победы в Берлине прошли довольно спокойно. К явному неудовольствию украинских активистов и их коллег из стран Восточной Европы, рассчитывающих на то, что Германия присоединится к антироссийскому шабашу, худшие проявления которого мы могли наблюдать вчера в Таллинне, Риге, Варшаве, а также большинстве городов Украины.

Но Германия пока держится. За что ей в лице берлинской полиции огромное спасибо от лица всех русских немцев.