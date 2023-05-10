Одно из самых грозных вооружений, поставленных на Украину из США, начало давать сбои. Речь идёт о реактивных системах залпового огня HIMARS, которые используют широкую номенклатуру ракетных вооружений.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

Как сообщает CNN, в последние месяцы наблюдаются проблемы с применением управляемых ракет GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), которые наводятся при помощи GPS. По информации журналистов, ракеты всё чаще стали отклонятся от курса. Это приводит к снижению точности ракетных пусков и, как следствие, делает неэффективным применение управляемых вооружений.

Украинские военные вынуждены обращаться к США с просьбой о дополнительных модификациях и улучшениях для управляемых ракет, что позволило бы повысить эффективность их применения, пояснили CNN источники в Пентагоне.

«Это постоянная игра в «кошки-мышки»: мы ищем средства противодействия их системам глушения, чтобы затем русские искали способы борьбы с этими мерами противодействия. И неясно, насколько эта система будет стабильной в долгосрочной перспективе», — заметил источник американского телеканала.

Для противодействия ракетным системам HIMARS российские военные активно применяют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), констатирует CNN. Создаваемые помехи глушат канал связи между ракетой GMLRS и системой GPS-наведения. И похоже, что с такими проблемами сталкиваются все управляемые вооружения, поставляемые на Украину странами НАТО.

Широкое применение комплексов радиоэлектронной борьбы воздействует на артиллерийские снаряды, авиабомбы, ракеты, а также на беспилотники, пояснил ИА REGNUM военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский.

«Поступает множество сообщений о том, что у управляемых вооружений серьёзно падает точность. Это касается артиллерийских снарядов Excalibur, авиационных бомб JDAM-ER. Теперь дошло и до ракет GMLRS. Как именно это работает, можно догадываться. Но принцип общий», — указал эксперт.

«Комплекс радиоэлектронной борьбы воздействует на систему наведения, подменяя заданные при пуске координаты на другие, — рассказал Михайловский. — Ракета залетает в область других координат, созданных комплексом РЭБ. В итоге она или не срабатывает вообще, или срабатывает, но по другим координатам. В любом случае точность огня снижается».

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы в зоне проведения СВО

Отклонение ракеты от курса может осуществляться по нескольким алгоритмам, отметил эксперт. Вполне вероятно, что российским операторам РЭБ потребовалось некоторое время на то, чтобы выработать необходимую стратегию борьбы.

«Если верить CNN, то проблемы с применением ракет GMLRS начались примерно в феврале–марте, — указал Михайловский. — До тех пор HIMARS крайне эффективно использовались для нанесения ударов по нашим коммуникациям. Например по Антоновскому мосту в Херсоне.

Нельзя не признать, что точность ведения огня была крайне высокой, они могли бить в одну точку снова и снова. Но сейчас такого уже нет».

Из этого можно сделать вывод — либо существующие комплексы РЭБ были адаптированы для новой угрозы, либо было разработано что-то принципиально новое, отметил Михайловский.

В числе установок, которые могут воздействовать на управляемые вооружения противника, можно назвать комплексы «Палантин», которые создают заградительные помехи, лишая противника спутниковой связи, подавляя её в коротковолновом или ультракоротковолновом диапазоне.

«Палантины» способны подавлять сигнал связи, работая точечно по каждой конкретной цели, а не воздействовать на 360 градусов. Кроме того, комплексы монтируются на шасси грузовых машин, что позволяет им оперативно перемещаться, избегая артиллерийского огня противника.

Еще в июне прошлого года в официальном Telegram-канале Минобороны России появилось сообщение о применении комплексов «Палантин» для борьбы с беспилотниками противника в зоне СВО.

Какие бы комплексы не применялись для борьбы с украинскими ракетами, в Пентагоне, похоже, всерьёз обеспокоены тем, что «чудо-оружие» HIMARS становится менее эффективным, и принимают соответствующие меры.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа боевых расчетов комплекса радиоэлектронной борьбы «Палантин» в зоне проведения СВО

Американские советники совершенствуют программное обеспечение как для самих ракет, так и для систем наведения, стремясь сделать их более устойчивыми к помехам, сообщает CNN. Последние правки были внесены в систему управления ракетами в начале мая 2023 года. Кроме того, американские советники обучают ВСУ способам поиска комплексов РЭБ. Смогут ли предпринятые американскими советниками меры повысить эффективность использования «Хаймарсов», покажет время. Но эксперты призывают не списывать раньше времени фактор наличия у ВСУ высокоточных ракетных вооружений.

«Ракеты GMLRS имеют несколько систем наведения. Конечно, GPS остаётся наиболее современной и точной, но есть ещё инерциальная система наведения, которую не заглушить извне, — обратил внимание Михайловский. — Поэтому нельзя утверждать, что по нажатию одной кнопки сейчас все ракеты отключатся и исчезнут». Поэтому «Хаймарсы» в любом случае будут применяться, США будут их адаптировать под новейшие реалии, может, даже поспеют внести корректировки к анонсированному наступлению ВСУ, считает собеседник.

«Можно сказать, что первый раунд был за ними, когда они успешно применили управляемые ракеты на Украине. Мы ответили. Сейчас они делают свой ход. Важно, чтобы он был оценен, разобран и на него нашёлся свой ответ», — резюмирует военный эксперт.

Как показывают последние события, США, похоже, действительно не спешат отказываться от комплексов HIMARS. В конце апреля РИА «Новости» сообщило, что компания Lockheed Martin получила дополнительные средства — 616 млн долларов — на производство новых ракет, в том числе GMLRS.

U. S. Marines/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Система залпового огня HIMARS

Ранее фирма-производитель жаловалась: она не может обеспечить растущие потребности в ракетах GMLRS из-за нехватки квалифицированного персонала и необходимого оборудования. В связи с этим Пентагон увеличил финансирование программы производства ракет, рассчитанной до 2026 года, отмечал американский портал Defense One.

По оценке экспертов, за время СВО украинские войска выпустили более 9 тысяч ракет HIMARS различных типов, которые были поставлены со складов армии США и их союзников. В новые ракеты, которые будут произведены в рамках контракта Пентагона и Lockheed Martin, могут быть внесены технические доработки, связанные с опытом применения комплексов HIMARS в реальных боевых условиях. Поэтому списывать американские ракетные системы со счетов пока что точно не стоит.