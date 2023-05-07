Ровно 23 года назад — 7 мая 2000-го — Владимир Путин впервые официально вступил в должность избранного президента России. На прошедших 26 марта выборах почти 53% россиян отдали свой голос за и. о. главы государства (на этом посту Путин, напомним, находился с 31 декабря 1999 года после досрочной отставки Бориса Ельцина), который до этого момента около восьми месяцев руководил правительством страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Путин принял страну в тяжелом положении. Сказывались последствия августовского дефолта 1998 года, как одного из самых тяжелых эпизодов затянувшегося экономического кризиса. Внутреннюю политику продолжало лихорадить — весной и летом 1999-го думская оппозиция едва не провела решение об импичменте Ельцину, на власть и крупные масс-медиа продолжали оказывать решающее влияние олигархи. Наконец, главным вызовом стала Вторая чеченская война, начавшаяся в сентябре 1999 года с нападения банд Шамиля Басаева и Хаттаба на Дагестан. В критической ситуации запрос общества на смену руководства был особенно высок.

Новый глава государства в своей инаугурационной речи пообещал оправдать доверие россиян, а также дал понять, что готов бороться за доверие тех, кто за него не голосовал. Бороться не словами, а делами — через реализацию того видения России, которое Путин как раз и обозначил в этой речи. Важнейшей из задач было — «беречь страну».

«Именно в этом я вижу главную президентскую обязанность. Исполнение этого долга буду требовать и от своих соратников по работе, по службе. Я также рассчитываю найти в этом патриотическом деле помощь сограждан России, всех, кому дорога судьба нашего Отечества», — пояснил тогда Путин. И эта задача была на тот момент крайне актуальна — ведь территориальная целостность страны была под угрозой. И не только из-за боевых действий и общей нестабильности на Северном Кавказе. В целом ряде регионов, которым дали суверенитета столько, сколько они хотели, росли сепаратистские настроения. Подогреваемые, естественно, «партнерами» из-за рубежа, заинтересованными в том, чтобы добить Россию.

В итоге задача по сбережению страны была выполнена. Причем не только за счет построения вертикали власти — четкой системы государственного управления, не допускающей шатания в сторону сепаратизма. Путин смог собрать, объединить Россию за счет сочетания единой исторической цели, человекоориентированности, а также правильной ценностной политики.

От прошлого к будущему

География, наличие в своем составе множества народов с разными религиями и культурами — всё это ставит Россию перед нехитрым выбором. Она может быть либо объединена большой наднациональной идеей, либо просто перестать существовать. Владимир Путин все 23 года конструировал национальную идею, сочетая великое прошлое и великое будущее нашей одной большой единой страны.

Курс на возрождение, гордость за наше прошлое Путин обозначил еще в первой инаугурационной речи в мае 2000-го.

Фото Сергея Величкина и Владимира Родионова/ИТАР-ТАСС Владимир Путин (слева) произносит присягу во время инаугурации, которая проходила в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. 05.2000 г.

«У нас нет права быть Иванами, не помнящими родства.

Мы не должны забывать ничего, мы должны знать свою историю, знать ее такой, какая она есть, извлекать из нее уроки, всегда помнить о тех, кто создал Российское государство, отстаивал его достоинство, делал его великим, мощным, могучим государством. Мы сохраним эту память, и мы сохраним эту связь времен, и все лучшее из нашей истории мы передадим потомкам», — сказал избранный президент.

При Путине прекратилось системное оплёвывание советского периода, которое позиционировалось его апологетами как покаяние за грехи тогдашнего периода. По факту же оно использовалось для насаждения у российского населения комплекса неполноценности перед Западом, мыслей о том, что мы жители варварской страны, которая снова нуждается в западных «варягах», указывающих ей правильный путь развития.

Путин дал понять, что мы не варвары, что мы внесли и вносим куда больший вклад в мировую и даже западную цивилизацию, нежели те, кто нас собирался чему-то учить. Что мы великая держава, которая активно участвовала, участвует и будет участвовать в процессах глобального управления. В частности, мы сейчас показываем всему миру курс к справедливому глобальному устройству. К многополярности, основанной на уважении суверенитетов.

Что же касается «учителей», то Владимир Путин дал понять, что они могут у нас не учиться, но должны уважать наши интересы — в ином случае мы заставим их сделать это. Как заставляли в 2008, в 2014 и 2022 году.

Всего этого бы не было, если бы президент в далеком 2000 году не назвал бы своей «святой обязанностью сплотить народ России, собрать граждан вокруг ясных целей и задач и каждый день, и каждую минуту помнить, что у нас одна Родина, один народ, у нас с вами одно общее будущее».

ИА REGNUM Итоги референдумов о воссоединении с Россией 28 сентября 2022 г.

Собственно, процесс собирания страны продолжается вплоть до сегодняшнего дня — в 2022 году в Россию вернулись ее исторические земли в лице Донбасса и Причерноморья.

«По‑настоящему преобразовать и преобразить страну»

Понятно, что великой истории и единого будущего недостаточно для полноценного возрождения страны. Нельзя недооценивать мощи книги и телевизора, но, как известно, в «борьбе телевизора с холодильником» всегда побеждает последний. Именно поэтому Владимир Путин все годы своего правления реализовывал еще одно важное обещание из своей речи — повышение качества жизни граждан.

«Мы верим в свои силы, в то, что мы можем по‑настоящему преобразовать и преобразить страну. У нас общие цели — мы хотим, чтобы наша Россия была свободной, процветающей, богатой, сильной, цивилизованной страной, страной, которой гордятся ее граждане и которую уважают в мире», — обозначил задачу в 2000 году глава государства.

Фото Александра Чумичева/ИТАР-ТАСС По окончании церемонии инаугурации в Большом Кремлевском дворце новый президент России Владимир Путин и первый президент России Борис Ельцин вышли на Соборную площадь. 05.2000 г.

Эта цель тоже была достигнута. Причем речь идет не только о росте валового внутреннего продукта с 7 триллионов до 109 триллионов рублей. Реальные доходы россиян тоже выросли примерно в семь раз. За прошедшие годы Путин — и на посту президента, и будучи в 2008–2012 годах председателем правительства — уделял колоссальное внимание развитию социальной сферы. По всей стране развивалась социальная инфраструктура, создавалась комфортная среда для жизни человека. Причем не только в Москве или крупных городах — были приняты федеральные программы по развитию российской глубинки. В том числе и через общероссийские программы по цифровизации — в стране создана одна из самых передовых в мире цифровых платформ по оказанию государственных услуг населению.

Наконец, населению были даны все возможности для самореализации. Как в бизнесе (в виде создания условий для отечественных производителей, в том числе и через программы по импортозамещению), так и в общественно-политической жизни, через институты гражданского общества и демократии. «Мы обязаны беречь достигнутое, хранить и развивать демократию, сделать так, чтобы избранная народом власть работала в его интересах, защищала российского гражданина везде, и в нашей стране, и за ее пределами, служила обществу. Это принципиальная, жесткая позиция, я ее отстаивал и намерен отстаивать в будущем», — пообещал Путин в 2000 году.

При этом российская власть прекрасно понимала, что «холодильник» — это хорошо и нужно, но одним его содержимым сыт не будешь. Если бы Путин делал упор исключительно на развитии материального благополучия, то в 2022 году западные санкции (приведшие к определенному падению уровня жизни) оказались бы куда эффективнее. Смогли бы вызвать массовые общественные протесты людей, потерявших доступ к ряду европейских и американских товаров. Но — к сожалению для инициаторов санкций — за время своего правления российский президент реализовал еще одно свое обещание, данное в 2000 году: защитил традиционные ценности.

Фото Сергея Величкина и Владимира Родионова/ИТАР-ТАСС Торжественный молебен в связи с вступлением нового президента РФ в должность отслужил патриарх Московский и всея Руси Алексий в Благовещенском соборе Кремля.05.2000г.

В отличие от нынешних западных лидеров, Владимир Путин понимал, что традиционные ценности — это не только набор нравственных ориентиров, которые формируют личность человека. Это оплот, на котором держится и развивается человеческое общество. Семья, духовность, патриотизм — это не какие-то пережитки прошлого (как их сейчас пытаются представить некоторые западные «прогрессисты», насаждающие в своих странах ЛГБТ-повестку), а важнейшая составная часть любой демократии. Защищающая государство, его конституционное устройство, право большинства управлять страной при учете мнения меньшинства (а не наоборот, как принято в западной ЛГБТ и т.д. повестке), обеспечивающая культурную и демографическую безопасность страны. Ну и, как показал опыт 2022 года, еще и безопасность физическую: только общество, исповедующее ценности патриотизма, гражданственности, служения отечеству, приоритета духовных (не религиозных, а именно духовных) моментов над материальными, могло сопротивляться нынешнему западному санкционному накату. Общество, где ценность куда важнее цены.

И создание этого общества является по сути самым большим достижением президента Путина за все время его правления.