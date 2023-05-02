Ряд СМИ, прежде всего украинских, пестрят заголовками в духе «союзники России поддержали антироссийскую резолюцию». Речь идёт о резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 26 апреля о сотрудничестве ООН и Совета Европы.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Подобного рода документы — о сотрудничестве Всемирной организации с организациями региональными — никогда не привлекали внимания общественности, поскольку содержат общие положения, принимаются регулярно, причём всегда на основе консенсуса. Но так было раньше. Нынешняя резолюция попала на первые полосы из-за одного абзаца:

«…учитывая, что беспрецедентные вызовы, стоящие сегодня перед Европой после агрессии РФ против Украины, а до этого против Грузии, и прекращения членства РФ в Совете Европы, требуют укрепления сотрудничества между ООН и Советом Европы, в особенности для того, чтобы оперативно восстановить и поддерживать мир и безопасность на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и политической независимости любого государства, обеспечивать соблюдение прав человека и норм международного гуманитарного права во время военных действий, возмещать ущерб, нанесённый жертвам, и привлекать к ответственности всех тех, кто виновен в нарушении норм международного права…».

Перед началом голосования представитель России Станислав Супруненко заявил, что российская делегация не может поддержать проект резолюции в представленной редакции из-за того самого абзаца, проходящего как параграф 9 преамбулы, поскольку он не имеет отношения к проблематике резолюции и носит крайне политизированный характер.

Кадр из видео: «Выступление С. М. Супруненко до голосования по параграфу рр9 резолюции " Представитель России Станислав Супруненко

«Политизация данной резолюции — очередное свидетельство готовности западных стран принести в жертву авторитет региональных организаций и спровоцировать раскол в Генассамблее там, где его легко можно было бы избежать», — подчеркнул дипломат.

Дипломат призвал не поддерживать включение параграфа в текст резолюции, поскольку речь идет не об отношении тех или иных стран к украинскому кризису, а в стремлении политизировать чисто технические документы.

Резолюция в конечном итоге была принята в редакции западных стран. Украинская и западная пресса не упустили возможности позлорадствовать по этому поводу.

«Китайская делегация впервые проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН, в которой Россия называется агрессором в отношении Украины», «помимо Китая «за» проголосовали и ряд других стран, которые считаются дружественными России, в том числе Казахстан и Армения, а также Индия и Бразилия», — вот типичный лейтмотив цитат.

На табло в зале Генеральной ассамблеи ООН действительно было указано, что «за» высказались 122 делегации, включая Китай, Бразилию, Индию, Венгрию, Турцию, Казахстан, Армению, «против» — 5 (Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа), 18 воздержались (среди них Куба, Иран, ЮАР, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан).

Однако всё не совсем так, как преподносят украинские СМИ. Точнее, всё совсем не так.

Включение в преамбулу крайне политизированного, не относящегося к тематике резолюции абзаца поставило многие государства в неловкое положение, поясняет первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, ведь если они не поддержат эту резолюцию, западные страны могут отплатить той же монетой при голосованиях по нужным им резолюциям.

Zuma\TASS Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский

В такой ситуации оказались многие партнёры России, в частности по СНГ и БРИКС.

«Поэтому они сделали следующее: не поддержали этот абзац в ходе отдельного голосования, но проголосовали за весь текст, сделав при этом интерпретирующие заявления о том, что не поддерживают политизацию резолюции о сотрудничестве ООН с гуманитарными организациями», — продолжил российский дипломат.

Если не получается провести необходимый тезис в виде отдельной резолюции, его включают одним из пунктов в текст другого документа, зачастую посвящённого совершенно иной проблематике — это привычная практика Запада в последнее время. И тогда перед остальными странами встаёт вопрос: как поддержать сам документ, выступая против конкретного пункта, искусственно введённого в текст?

На нюансах голосования 26 апреля Украина и Запад, разумеется, пытаются не акцентировать, но для тех, кто работает в ООН, всё предельно ясно, подчёркивает Полянский.

«Украина «добилась» того, что: а) консенсусная резолюция стала неконсенсусной (71 страна её не поддержала, а могли поддержать все); б) антироссийский абзац в ходе отдельного голосования поддержала 81 страна, а не поддержали 102, что лишний раз указывает на снижение поддержки Украины в ООН; в) в микрофон многие члены ООН осудили украинские методы политизации всего и вся», — объяснил диппредставитель России.

И даже «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), которое в симпатии к России ну никак не заподозришь, делает важное замечание: боевые действия на Украине не главный предмет резолюции о сотрудничестве ООН и Совета Европы, поэтому неясно, служит ли голосование Китая и других стран в поддержку документа сигналом изменения их позиции относительно действий России на Украине.

Конечно, американские журналисты не приводят всех описанных выше подробностей голосования, но даже их подача материала может охладить пыл тех, кто заявляет о «предательстве союзников Москвы» и крупной победе украинской дипломатии.

«Так зрада или перемога? Решайте сами!» — подытоживает Полянский.