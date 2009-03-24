Свердловская область, 24 марта, 2009, 13:57 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор продавцу магазина DVD-дисков. Как сообщили 24 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Свердловского областного суда, студент 5 курса Уральского государственного университета пять лет работал продавцом в магазине DVD-дисков (официально устроен не был). Директор магазина, доверяя опыту молодого человека, фактически передал ему руководство. Воспользовавшись этим, студент начал закупать и продавать контрафактные компьютерные программы по низким целам - 200 рублей за диск.

Суд признал молодого человека виновным в нарушении авторских и смежных прав (статья 146 УК РФ) и приговорил к двум годам лишения свободы с испытательным сроком два года и к штрафу в размере 50 тысяч рублей. При вынесении приговора было учтено, что студент осужден впервые и имеет положительные характеристики.