Регулярное применение Воздушно-космическими войсками России систем УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции) уже на слуху, но каковы системные последствия такого применения, поняли еще не все.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС России в Сирии

Наш ответ американским планирующим бомбам JDAM — это насадка на обычные ФАБ модели М62, которая превращает неуправляемую авиабомбу в высокоточную «умную», с «крылышками».

Иван Шилов ИА REGNUM Управляемая авиационая бомба JDAM

Применение планирующих бомб требует подхода боевой авиации близко к линии боевого соприкосновения, для максимальной дальности поражения целей в глубине обороны (до 30–40 км). Появление такого рода оружия оказывает серьезное влияние на ход боевых действий.

Планирующие бомбы добавились к арсеналу высокоточного оружия, который ранее был представлен в том числе БПЛА-камикадзе «Ланцет», которые успешно выбивают технику ВСУ в ближайшем тылу передовых частей.

ИА REGNUM Дрон-камикадзе «Ланцет»

Для того, чтобы хотя бы в теории вести речь о контрнаступлении, Вооруженным силам Украины необходимо накопление сил перед линией фронта. И на период концентрации эти силы необходимо каким-то образом защитить.

Вот те обстоятельства, в которых вырисовывается интересная схема работы русской армии, которая становится головной болью для командования ВСУ.

Массовое и очень эффективное применение по позициям ВСУ планирующих бомб заставляет командование противника подтягивать поближе к ЛБС дальнобойные зенитно-ракетные комплексы С-300. Таким образом противник пытается отодвинуть зоны пусков планирующих бомб.

Иван Шилов ИА REGNUM С-300

Но С-300 сами по себе не работают в одиночку, они в рамках эшелонированной ПВО прикрываются комплексами ближнего действия. Для прикрытия С-300 из внутренних регионов Украины ВСУ вынуждены забрать зенитные комплексы ближнего действия советского производства «Оса» и «Тор» и немецкие «Гепард».

В этот момент на арене появляется «Ланцет». Начинается охота за установками ПВО, которые теперь рядом с ЛБС. «Тор» и ко начинают нести потери.

И это не просто стройная теоретическая схема. Описанное уже происходит на практике.

«ВС РФ уничтожили в районе Херсона 4 пусковые установки С-300 и немецкую самоходку «Гепард» с помощью дронов «Ланцет», — сообщает источник РИА Новости на херсонском направлении.

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Вслед за этим сообщением информагентства появились и видеоподтверждения поражения соответствующих целей.

В результате внутренние регионы Украины остаются без прикрытия объектовой ПВО, «Гепарды» и «Осы» в первую очередь предназначались для борьбы против ударных дронов «Герань» и крылатых ракет класса «Калибр».

Новый массовый удар «Геранями», Х-101, Х-50 и «Калибрами» отражать в глубине территории страны будет практически нечем.

Конечно, это не протокол подавления ПВО с помощью комбинированного удара крылатых ракет и авиации, но тоже изящное решение.

И ещё один аспект. В преддверии анонсированного контрнаступления ВСУ для передовых порядков необходимо прикрытие войсковой ПВО, чтобы наступающие украинские бронекулаки не разнесли с воздуха штурмовики и бомбардировщики ВКС. Однако предназначенные для прикрытия ЗРК становятся уязвимыми для ударов «Ланцетами».

Таким образом недавний результативный удар на херсонском направлении, помимо выведения из строя практически дивизиона дальнобойного ПВО, ставит под вопрос и результативность прикрытия наступательных боевых порядков.

Стоит отметить, что схожий по эффективности сюжет был у противника после получения установок залпового огня «Хаймарс». В тот момент они действительно очень серьезно поменяли ситуацию на фронте. Уязвимость от обстрелов в оперативной глубине заставила рассредоточить склады, расположения личного состава, увеличить количество систем ПВО на линии боевого соприкосновения.

Постепенно опыт борьбы с «Хаймарсами», их обнаружение, улучшение перехвата запущенных ракет, поражение установок, снизил эффективность таких ударов, и с начала весны ситуация поменялась зеркально. Тем более при использовании УМПК вес боевой части почти на порядок больше, а следовательно, и объём разрушений при поражении целей гораздо больше, чем у американской РСЗО.

И если русская армия смогла в основном нивелировать фактор «Хаймарса», то в ситуации ВСУ найти новые комплексы С-300 невозможно, как и комплексы «Бук». А именно они являются костяком системы ПВО Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

Западные комплексы ПВО уступают и по эффективности, и по количеству, и по мобильности. И соответственно не смогут изменить ситуацию.

При условии увеличения глубины серой зоны и удаления военных объектов от ЛБС на порядок усложняется накопление сил для внезапного удара и тем самым сводятся к нулю шансы на успешное наступление.

А пытаясь прикрыть развёртывание сил системами противовоздушной обороны вблизи ЛБС, они попадают под действие «Ланцетов», стремительно теряют зенитные установки, и ситуация снова возвращается к началу.

Изменить её в состоянии разве что быстрая поставка нескольких сотен истребителей, с лётчиками и техниками, но их Запад не готов выдать без подтверждения способности ВСУ к наступательным действиям. А их крайне сложно начинать, не имея прикрытия для развёртывания сил перед наступлением.

Всё вместе это образует классический пример уже хорошо известного с 2014-го года «Колеса генотьбы», когда очередная «перемога» стремительно превращается в «зраду». А тут ещё и погода не задалась, дождливая весна не даёт просохнуть почве, перенос даты начала наступления позволяет Воздушно-космическим силам России накопить больше УМПК, а русской армии набрать больше добровольцев.

Всё вместе приводит к тому, что если до начала лета ВСУ не начнут наступление, даже с минимальными целями, то уже к концу лета шансов удержать фронт уже практически не останется.

А значит, уже в ближайшее время мы должны увидеть пример самоубийственной атаки, и будем надеяться, что она захлебнется и тем самым приведёт к быстрому завершению СВО после обрушения фронта ВСУ.