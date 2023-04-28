Многие страны мира предпочли занять нейтральную позицию по украинскому вопросу, также не оказывать кому-либо помощи, но и не вводить против участников конфликта каких-либо ограничений. Однако остаться «над схваткой» удалось далеко не всем, включая страны, для которых нейтралитет — это часть многолетнего внешнеполитического курса. Особое место в их числе занимает Австрия.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения киевскому режиму

Эрозия нейтралитета

После того как стало известно о транспортировке более 20 гаубиц M-109L через территорию республики в Польшу, генеральный секретарь Австрийской партии свободы (FPÖ) Кристиан Хафенекер сделал запрос в министерство обороны о количестве военной техники армий стран НАТО, прошедшей транзитом через Австрию за весь период российской СВО. И вот что выяснилось.

«Начиная с марта 2022 года через территорию нейтральной Австрии ежедневно совершалось более четырех транспортировок оружия Вооружённых сил США. Таким образом, всего за 1 год американская армия смогла незаконно провезти через Альпийскую республику в общей сложности 1657 танков, орудий или машин», — гласит ответ ведомства.

Кроме того, с марта 2022 года через Австрию более 500 раз перевозили вооружения Словении, Венгрии — более 400, Словакии — более 300, Чехии — более 150, Сербии — два раза.

Министерство обороны уточнило, что многое из этой техники служит для усиления контингентов НАТО в Восточной Европе. По версии Австрийской партии свободы, эта формулировка может означать, что в конечном итоге вооружения окажутся на Украине, в «театре военных действий».

Но и это ещё не всё. Воздушное пространство Австрии также активно использовалось другими странами, в том числе входящими в НАТО. В среднем самолёты вооружённых сил членов альянса пролетали над республикой более 20 раз в день, или около 7400 раз за последний год.

Причём зачастую военные лайнеры входили в воздушное пространство Австрии без разрешения. Так поступали Швейцария, Румыния и Египет по одному разу, Германия, Франция и Чехия дважды, Италия — пять раз, рекордсмен — США: на их счету семь подобных случаев.

«Ответ министра обороны Клаудии Таннер на наш запрос дал ошеломляющее представление о количестве военной техники, проходящей через Австрию. В 2022 году резко возросло её количество из стран НАТО, в первую очередь из США. Это ещё одно свидетельство нарушения нашего нейтралитета. Поэтому АПС снова призывает к немедленной остановке таких военных перевозок через Австрию и ужесточению существующего законодательства», — заявил Хафенекер.

Michael Indra via www. imago-imag/www. imago-images.de/Global Look Press Кристиан Хафенекер

Прокомментировало информацию, предоставленную республиканским министерством обороны, и посольство России в Австрии:

«Цифры и конкретные дела говорят сами за себя, как бы ни заверяли австрийские политики, что транзитные поставки вооружения непосредственно для сторон вооружённых конфликтов через её территорию не осуществляются. Ползучая эрозия «постоянного» нейтралитета, вопреки чаяниям большинства австрийцев, становится всё более очевидна».

Нейтралитет: постоянный, военный, политический

Статус «постоянно нейтрального государства», каковым является Австрия, подразумевает, что в мирное время такая страна не присоединяется к военным блокам, а в случае войны обязана не выступать ни на одной из сторон конфликта и не оказывать им непосредственную военную помощь.

На государства, обладающие таким международно-правовым статусом, в период вооружённых конфликтов главным образом ложатся обязательства по реализации норм гуманитарного права. Одна из важнейших функций, возложенных на них, — посредническая: конфликтующие стороны могут обратиться к постоянно нейтральному государству с просьбой выступить посредником и предоставить площадку для переговоров.

Австрия стала постоянно нейтральным государством 15 мая 1955 года в результате подписания государственного договора в венском дворце Бельведере.

Украинский конфликт стал первой серьезной проверкой для австрийского нейтрального внешнеполитического курса.

Позицию Вены по этой ситуации пояснила министр обороны Австрии Клаудия Таннер в интервью порталу Euractive в начале февраля:

«Важно подчеркнуть, что, хотя мы нейтральны в военном отношении в соответствии с нашей Конституцией и правовыми нормами, мы, конечно, не нейтральны политически, когда речь идёт об Украине. Вот почему мы с самого начала поддерживали все санкции ЕС. Главная идея заключается в солидарности с Украиной».

Zuma/TASS Клаудия Таннер

Республика как член Евросоюза присоединилась ко всем санкциям и поддержала идею создания специального трибунала «по военным преступлениям России».

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг было попытался оправдаться: «Нравится ли нам это (санкции против РФ. — Прим. ред.)? Нет! — Но затем всё же скатился к западной риторике. — Но мы не можем сидеть в стороне, если одна сторона решает ударить по всем базовым принципам (Устава ООН. — Прим. ред.)».

К слову об Уставе ООН. Донбасс воспользовался правом на самоопределение, закреплённым в Уставе, а Россия, признав независимость региона, по их просьбе оказала военную помощь, опять же в соответствии с Уставом, а именно статьёй 51, о чём президент РФ Владимир Путин напомнил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу на встрече в апреле 2022 года.

«Не наша война»

С действиями властей на украинском направлении согласны далеко не все австрийцы. В начале марта в центре Вены прошёл митинг с требованием поддержания нейтральной позиции Австрии в украинском конфликте и выражением протеста против поставок оружия Киеву.

Люди держали флаги Австрии и России, плакаты с лозунгами «Это не наша война, подстрекателей — на фронт», «Сегодня оружие, завтра танки, послезавтра твои сыновья», «Агитаторы — на фронт», «Против подстрекательства и за мир».

Стрингер\ТАСС Акция протеста в Вене. Надпись на плакате «Не наша война»

Да и что значит быть нейтральным в военном плане, но не в политическом? Государство, реализующее политику постоянного нейтралитета, должно быть нейтральным во всех смыслах.

Бывший вице-канцлер Австрии и бывший лидер FPÖ Хайнц-Кристиан Штрахе, выступая в конце февраля 2023 года с речью в Дрездене, где проходила демонстрация против вооружения Киева, обвинил свою страну в потере нейтралитета, а потому в неспособности внести вклад в урегулирование конфликта на Украине.

В начале марта Милош Земан, будучи ещё президентом Чехии, после переговоров с австрийским коллегой Александером Ван дер Белленом выразил мнение, что Австрия за счёт своего нейтралитета могла бы стать посредником между Россией и Украиной, отметив, что страна, не являющаяся нейтральной, конечно, не может играть такой роли.

Однако о каком посредничестве может идти речь, когда Вена совершенно определённо заняла позицию одной из сторон конфликта, при этом разорвав почти все связи с другой? Посредник должен относиться к обеим странам одинаково и поддерживать контакт с обеими.

А Вена, как сообщил 27 февраля 2023 года посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский на заседании общего собрания членов РОО «Общество дружбы с Австрией», заморозила де-факто все форматы и механизмы двустороннего взаимодействия — от политических контактов до научно-образовательных и молодёжных обменов, — а также выслала российских дипломатов.

Посол оценил ситуацию как «содержательную деградацию основополагающего для австрийской государственности принципа постоянного нейтралитета, который местный политикум не стесняется публично трактовать теперь как сугубо военный» и подчеркнул, что на этом фоне продвижение в вопросе о «посреднической повестке» нет и «венская переговорная площадка в таких условиях не может быть востребована».

По оценке бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая была вынуждена переехать в Ливан из-за угроз, у той же Турции шансов стать площадкой для переговорного процесса по урегулированию украинского вопроса больше, чем у Австрии и Швейцарии. Да, это нейтральные страны, но они утратили нейтральную внешнюю политику. К тому же налицо явная поддержка Веной одной из сторон конфликта: после переизбрания на президентский пост Ван дер Беллен совершил первую поездку в Киев, добавила Кнайсль.

«Такие страны НАТО, как Венгрия и Турция, де-факто, не де-юре, но де-факто придерживаются гораздо более нейтральной внешнеполитической схемы», — констатировала дипломат.

Вот так Австрия утратила постоянно нейтральный статус, который сыграл важную роль в новейшей истории республики.