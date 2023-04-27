Русская община Латвии ведет в этом году подготовку ко Дню Победы в новых, невиданных прежде для себя условиях. Парламент страны принял постановление о запрете любых праздничных публичных мероприятий 9 мая. А латвийская Служба госбезопасности уже приступила к поиску возможных «преступников», собирающихся на свой страх и риск всё же отдать публичные почести своим дедам и прадедам, освобождавшим мир от нацизма.

Иван Шилов ИА REGNUM Памятник воинам Советской армии в Риге

Закатать праздник в асфальт

На протяжении 2022 года в Латвии демонтировали в общей сложности не менее семидесяти памятников советским солдатам-освободителям. Как рассчитывают власти, теперь латвийцам будет некуда нести цветы 9 мая. Остались, правда, ещё воинские кладбища, могилы воевавших отцов и дедов, но они, по крайней мере, находятся на окраинах городов, там отдаваемые почести не будут резать глаза чиновникам.

Тем не менее в парламенте пришли к выводу, что нужна дополнительная страховка. И 20 апреля (по совпадению — в день рождения Адольфа Гитлера) Сейм Латвии принял в окончательном чтении закон, запрещающий проведение 9 мая «публичных мероприятий, которые не защищают интересы национальной безопасности, раскалывают общество, искажают историю и не солидаризируются с украинским народом».

В документе не прописано временных рамок, поэтому он распространяется не только на нынешнюю, но и на будущие даты 9 Мая. Законодатели уверяют, что, запрещая мероприятия Дня Победы, они стремятся к «защите интересов государства и общественной безопасности, предотвращению беспорядков, защите здоровья и нравственности населения».

Откровенно говоря, «просоветские мероприятия» Сейм Латвии запретил еще в прошлом году. Так что новый закон меняет не многое, разве что прописан дополнительный запрет на использование 9 мая пиротехники.

В общем, любые возможные проявления праздничной активности постарались «закатать в асфальт» так усердно, что запущенная одним юмористическим сайтом шутка о том, что в Латвии 9 мая запустят дроны, оснащенные видеокамерами высокого разрешения, которые будут заглядывать в окна и выявлять праздничные застолья и людей с радостными лицами, кажется не столько остроумной, сколько грустной. Не исключено, что когда-нибудь дойдет и до такого.

Особенно неравнодушных русских жителей Латвии расстроило то, что в Сейме не нашлось ни одного депутата, который проголосовал бы против законодательного запрета святого для них праздника — лишь один-единственный политик от оппозиционного «Союза зеленых и крестьян» воздержался, а восемь представителей партии «Стабильность» в голосовании вовсе не участвовали.

«Сегодня разговаривал с одним латышским бизнесменом из Латгалии. Спросил, что думает про запрет 9 Мая. Понимаешь, Алексей. Это признак их слабости и бессилия. Нагадить мелко и убежать. Впечатлило», — пишет известный в среде русской общины Латвии блогер Алексей Гуленко.

Стрингер/ТАСС Снос памятника Освободителям Риги в Латвии

Варианты и предложения

В этой ситуации люди ведут дискуссию на тему того, как организовать празднование Дня Победы в нынешних нелегких условиях. Пока что все сходятся на мысли о том, что необходимо устроить массовое возложение цветов на братских кладбищах.

Уже сейчас проходят субботники с участием добровольцев. Неравнодушные активисты приходят для того, чтобы произвести уборку на территориях воинских захоронений.

Цветы на День Победы планируется возложить не только на кладбищах, но и в Саласпилсе, у мемориала узникам находившегося здесь в годы войны нацистского концлагеря.

Тут, однако, необходимо указать на прецедент, созданный в сентябре прошлого года. Самоуправление Саласпилса отказало участникам организации бывших узников нацистских концлагерей в проведении традиционного памятного мероприятия.

В оппозиционной непарламентской партии «Русский союз Латвии» (РСЛ) сообщили, что отказ в проведении мероприятия мотивировали так: «Время собрания совпадает с тем, которое идеология тоталитарного коммунистического оккупационного режима Советского Союза во время оккупации Латвии определила как время, когда Саласпилсский лагерь якобы освободила Красная армия. На это указывают изданные во время советского оккупационного режима публикации и историография, а также современные прокремлевские СМИ».

По словам же исполнительного директора думы Саласпилса Сильвии Пурини, современные латвийские историки установили, что обстоятельства прекращения деятельности местного концлагеря отличаются от утверждений времен «советской оккупации». Так что и 9 мая массовых мероприятий у мемориала в память узников не будет.

Однако, как сейчас напоминают в РСЛ, в Саласпилсе прямо за мемориалом находится местное гарнизонное кладбище. «Это одно из тех мест, куда стоит принести цветы и отдать дань памяти погибшим. Индивидуальные возложения цветов на местах захоронений массовыми мероприятиями не являются и под действие нового закона не подпадают», — подчеркивают в «Русском союзе Латвии».

Стрингер/РИА Новости Женщина возлагает цветы к мемориалу памяти жертв фашизма, построенному на месте концентрационного лагеря «Саласпилс»

Также поступило предложение и о том, чтобы принести 9 мая цветы к монументу Пушкину в центре Риги. В последнее время этот памятник поэту стал новым символом русского сопротивления, поскольку столичные власти в марте объявили монумент «символом российского империализма» и выразили намерение убрать его с привычного места в столичном парке Кронвальда.

После того как многие жители Риги начали выражать негодование по этому поводу, в городской думе, казалось, готовы были отступиться от своих планов. Но 25 апреля в самоуправлении сообщили о том, что Пушкин на прежнем месте всё-таки не останется.

Заместитель председателя думы Линда Озола написала в соцсети, что статую заберут из парка до 9 мая. Причина такой поспешности секрета не составляет — по мнению Озолы и ее единомышленников, присутствие поэта в парке Кронвальда может спровоцировать там «риск незаконных сборищ» 9 мая и таким образом способствовать «расколу общества».

Возникла мысль и о том, чтобы, как прежде, устроить массовое возложение цветов в рижском парке Победы — на том месте, где ещё год назад стоял величественный мемориал Освободителям.

Впрочем, столичные власти уже подготовили план перепланировки этой территории. Там уже в нынешнем году планируется создать парк развлечений, опубликованы его эскизы.

Пользователи соцсетей, рассматривая эти эскизы, начали задавать уточняющие вопросы мэру Риги Мартиньшу Стакису. Один из них, обратив внимание на некий треугольный объект, поинтересовался у градоначальника: «А это что такое? Это оставили вместо столба, чтобы оркам было где в мае цветы возложить?»

Стакис, недолго думая, ответил: «Если очень хочется нести цветы к пункту проката лыж и к туалету, то почему бы и нет?» Это сообщение вызвало восторг националистов, довольных столь откровенным унижением ненавистной им «ваты».

Однако многие другие горожане восприняли обещание мэра выстроить туалет на месте, где рижане десятилетиями возлагали цветы у памятника советским солдатам, в качестве акта особенно циничного глумления.

Мартиньш Стакис, к слову сказать, считается одним из самых непопулярных мэров за всю историю города. Он печально прославился не только борьбой с советскими памятниками, но и своей крайней бесхозяйственностью.

Стрингер/Sputnik/РИА Новости Участники акции «Бессмертный полк» у мемориала Освободителям Риги в 2017 году

Цветы понесут на братские кладбища

Латвийская Служба государственной безопасности (СГБ) выступила с призывом сообщать о «провокационных и противоправных акциях», которые планируются 9 мая. В СГБ считают, что в этот день «отдельные прокремлевски настроенные лица могут предпринять демонстративные и противоправные действия в поддержку государства-агрессора России».

В связи с этим эмигрировавший из Латвии (дабы избежать репрессий) журналист Алексей Стефанов выступил с неожиданной идеей. «Есть такое предложение — к памятнику Свободы (она же «Милда», находящаяся в центре Риги. — Прим. авт.). А может, и вправду устроить эдакий флешмоб? Пусть 9 мая этот памятник утонет в красных гвоздиках потомков победителей. В конце концов, наши деды сражались именно за свободу от нацизма. И в советское время этот памятник не снесли», — предлагает Стефанов.

В свою очередь, блогер Дэги Караев устроил у себя в телеграм-канале опрос на тему — куда рижанам лучше всего нести цветы 9 мая? Им были предложены такие варианты, как могилы погибших на войне родственников, любые братские захоронения, памятник Свободы в Риге, место в парке Победы, где еще недавно стоял рижский мемориал Освободителям.

Большинство (42%) выбрали вариант возложения цветов на братских кладбищах.

«Идея отнести цветы к «Милде» в основном воспринимается как стёб, троллинг, сатира. Многим элементарно чужд этот памятник, потому что годами к нему маршировали нацисты. Самой адекватной в итоге идеей становится возложение цветов на Братское кладбище на ул. Айзсаулес, 1b. Именно туда и возлагали цветы до строительства памятника в 1985-м году», — отмечает Караев.

Поэтому, надо полагать, указанное кладбище и станет в праздничный день объектом массового паломничества.