22 апреля в Париже на автодорожном вокзале Берси арестовали двух французов, возвращавшихся после «волонтёрской службы» в составе украинской армии. Помимо того, что оба они давно состояли в списках спецслужб за экстремизм, при них ещё нашли компоненты для вооружения, запрещённого к владению гражданскими лицами: магазины для автоматов и оптические прицелы. Обоих приговорили к 15 месяцам тюрьмы, из которых 9 месяцев условно, плюс 15-летний запрет на право ношения оружия.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

С самого начала война на Донбассе привлекала ультраправых всего мира, в том числе и французов. Для них это являлось хорошей возможностью практически вблизи от дома получить боевой опыт и пообщаться с единомышленниками из ВСУ.

Французские ультраправые заявили о поддержке Украины ещё в 2014 г. Тогда представители «Группы совместной обороны» (Groupe union défense, GUD) — объединения, периодически возникавшего и пропадавшего с конца 1960-х гг. — выпустили коммюнике в поддержку неофашистского националистического батальона «Азов» (организация запрещена в РФ).

Организация тесно сотрудничает с международным фашистским движением «Paneuropa», съезды которого ежегодно проходили в Киеве.

Исследователь ультраправого движения Николя Лебур говорит, что сегодня большинство экстремистов Франции находятся на стороне Украины, считая войну, которую она ведёт, сражением за «цивилизацию» против «орд с востока».

Во франкоязычных телеграм-каналах соответствующей тематики можно увидеть агитационную рекламу, изображающую с одной стороны Владимира Путина и азиатских солдат, а с другой — белокурых и голубоглазых украинских военных, гладящих котиков и прощающихся с семьями.

Среди ультраправых блогеров Франции также развивается концепция, известная еще из пропаганды нацистской Германии. Ютубер Даниэль Конверсано распространяет идеи, согласно которым украинцы являются «истинно европейским» народом в отличие от «азиатской России». Также он считает необходимым заселить европейскую часть России «европейцами», а русских отодвинуть на восток, поскольку они «сами себя называют врагами Европы».

Кадр из видео с канала: Français de Sang Даниэль Конверсано

Убитый летом 2022 г. под Харьковом французский наёмник из Нормандии Уилфрид Блерио, фотографии которого в футболке с украинским тризубом и надписью на украинском «Смерть врагам» разошлись по интернету, также принадлежал к ультраправым кругам. Основанный ветеранами Майдана и АТО телеграм-канал Misanthropic Division (организация запрещена в РФ) воспел память о погибшем, который «всю свою жизнь сражался с большевизмом и антифашизмом» и пал, «защищая Европу и Украину от азиатских орд».

Всего, по данным спецслужб Франции, в их списках значится порядка 400 имён французов, воюющих на Украине. Некоторые из них являются бывшими военными, уже получившими опыт в прежних конфликтах в странах Азии, Югославии, Сирии и др.

Возвращающиеся домой «гастролёры» с фронта, как правило, пытаются перенести свою борьбу на родную почву. Так, 14 декабря 2022 г. футбольные фанаты и радикалы решили отметить в Париже победу сборной Франции над сборной Марокко в Чемпионате мира по футболу, побив марокканских болельщиков. Полиция задержала 38 человек, все они были в балаклавах. При них обнаружили гранаты со слезоточивым газом, тактические перчатки для боя и дубинки.

Одним из задержанных оказался представитель богатой старинной аристократической семьи, ведущей свою историю с XIV в., Марк де Какре-Вальменье. Он открыто называет себя неонацистом, а также является основателем группировки «Zouaves Paris», запрещённой судом Франции 5 января 2022 г. Кстати, эта организация 1 декабря 2018 г. устроила беспорядки во время манифестации «жёлтых жилетов» на Елисейских полях.

Кадр из видео с канала: Parisien Марк де Какре-Вальменье

Предыдущий срок (год тюремного заключения) Марк де Какре-Вальменье получил в январе 2022 г. за беспорядки, устроенные во время митинга в поддержку Эрика Земмура. Однако благодаря вмешательству семьи вышел на свободу черед 2 месяца. Нынешний суд уже дважды откладывался. Заседание должно было состояться 13 января, но его перенесли на сентябрь.

Основной постулат группировки «Zouaves»: превосходство «белой расы». В связи с этим они, как и GUD, высказывали свою поддержку нацистскому батальону «Азов». Сам Марк де Какре-Вальменье ездил на Украину и получал боевую практику в составе этого батальона, воюя на Донбассе. Правда, это весьма интересное обстоятельство не упоминается во французской прессе, пишущей о происшествии.

Во французских СМИ создаётся, скорее, позитивный образ «идеалистов», сражающихся на украинском фронте, формируя в целом положительное отношение к тем, кто решился принимать участие в боевых действиях.

Журналисты предпочитают поменьше говорить о том, что часто в составе ВСУ их согражданам приходится воевать бок о бок с неонацистами, которые были интегрированы в структуры армии и полиции Украины, а также вместе со своими соотечественниками ультраправых взглядов, некоторые из которых разыскиваются за преступления на родине.

Ведь подобного рода информация будет дискредитировать дальнейшие усилия Франции по поставкам на Украину вооружения и вливания в бюджет этой страны всё новых финансовых средств из Евросоюза, граждане которого куда больше нуждаются в них.