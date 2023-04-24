В ближайшее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны будут получить все танки Leopard 2, обещанные странами НАТО, отмечает Foreign Policy. Подготовка для украинских экипажей продолжается на полигонах Польши и Германии. К подготовке привлекаются инструкторы из Норвегии и Канады. Норвежский инструктор по имени Томас рассказал американскому изданию, что ускоренные курсы обучения длятся всего пять недель. Как ранее отмечало ИА REGNUM, подобная спешка приводит к тому, что машины выходят из строя ещё на полигонах.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

Выявилась еще одна проблема — категорическая нехватка военной техники. Генерал финской армии Пекка Товери сообщил журналистам, что ранее НАТО планировало сформировать не менее шести бригад украинской армии, которые бы воевали на западной бронетехнике. Однако предоставленной Западом техники оказалось недостаточно.

«Задача состояла в том, чтобы получить достаточно танков, БМП, самоходных гаубиц и инженерных машин для оснащения шести украинских бригад. Теперь их хватает только на две», — констатировал генерал Товери.

Если изначально Украина планировала получить от 200 до 300 современных западных танков, то в итоге в распоряжение ВСУ было передано лишь 100 машин, отмечает Foreign Policy.

Но и на этом проблемы ВСУ с западной военной техникой не заканчиваются. В той же публикации отмечается: поставкой танков Leopard для украинской армии занимаются восемь стран, что создаёт серьёзные проблемы с логистикой украинской армии и делает невозможным закупку танковых боеприпасов оптом.

Западная пресса, говоря о современных танках для ВСУ, скорее всего, объединяет немецкие машины Leopard 2 и британские Challenger 2, пояснил ИА REGNUM военный эксперт, отставной офицер танковых войск Александр Михайловский.

Brian Robert Marshall Танк Challenger 2

«Всего семь стран согласились передать ВСУ свои танки Leopard 2: Германия, Польша, Канада, Норвегия, Швеция, Португалия и Испания. Речь идёт о поставке 71 машины в общей сложности. Откуда журналисты взяли 100 машин и восемь стран — не совсем понятно. Вероятно, добавили британские «Челленджеры». В таком случае утверждение о том, что ВСУ столкнутся с трудностями при закупке снарядов, в целом объяснимо», — отметил эксперт.

Все танковые орудия стран НАТО унифицированы под снаряд калибра 120 мм, напомнил Михайловский. На танках Challenger устанавливается орудие британского производства L30A1. На «Леопарды» ставят орудия, изготовленные немецкой фирмой Rheinmetall, — Rh-120. Британия и Германия самостоятельно производят боеприпасы для военной техники, из-за чего, действительно, могут возникнуть трудности с оптовой закупкой танковых снарядов. Их придётся приобретать в разных странах, пояснил Михайловский.

Он также обратил внимание на то, что в статье речь идёт о танках Leopard без указания модели, однако именно фактор модели имеет решающее значение в вопросе унификации танковых боеприпасов для ВСУ.

«Калибр основного орудия на танке Leopard 1 — 105 мм — против 120 мм у Leopard 2, — объяснил военный эксперт. — Ранее о поставке Leopard 1 высказались в Нидерландах и Дании. Какое-то их количество для ВСУ сейчас готовит Германия. Действительно, украинской армии будет сложно решать задачи по использованию таких машин «в одном строю», особенно с точки зрения логистики. В одну и ту же часть придётся поставлять снаряды двух разных калибров. Словом, у ВСУ явно будет очень много проблем с решением задач по логистике».

Сейчас ВСУ используют советские танки Т-72 и Т-64 различных модификаций, на которых стоят орудия калибра 125 мм, указал Михайловский. Таким образом, заметил он, поставка западной техники создаёт ещё больше логистических проблем для ВСУ накануне широко разрекламированного контрнаступления.

«Допустим, что в наступлении участвует бригада на Leopard 2, с ней вместе — бригада на Leopard 1, а на флангах — части ВСУ на Т-72, которые остаются основной машиной украинской армии, — пояснил эксперт. — В этом случае снабженцам необходимо создавать или три разных склада, или на одном складе сосредотачивать снаряды 125 мм, 120 мм и 105 мм.

Может сложиться ситуация, когда одному подразделению по ошибке доставят не тот калибр, могут закончиться снаряды одного калибра — и целое подразделение просто останется не у дел. Словом, это настоящий логистический ад».

Не сильно помогает ВСУ и поставка авиационной техники. В Киеве возлагали серьёзные надежды на передачу военных самолётов производства НАТО. Однако на прошедшей 21 апреля встрече на базе Рамштайн в Германии вопрос о поставке боевой авиации даже не поднимался.

Вместо истребителей F-16 производства США, о поставке которых Киев просит на протяжении последних месяцев, Запад согласился направить на Украину старые советские самолёты. Партию МиГ-29 пожертвовали для украинских ВВС Польша и Словакия. Однако и эти поставки обернулись для ВСУ новыми проблемами.

Julian Herzog МиГ-29А ВВС Польши

Часть из переданных странами НАТО истребителей находится в нелётном состоянии, указывают источники The Economist. Еще часть самолётов командование ВСУ было вынуждено разобрать на запчасти, чтобы поднять в воздух остальные машины.

Запад не идет на масштабные поставки самолётов Украине, сказал The Economist Дэвид Дептула, декан Института аэрокосмических исследований Митчелла в Арлингтоне (США). Все заявления о неподготовленности украинских экипажей и необходимости поставок ракет для украинской ПВО, которые делают чиновники в США и НАТО, отвечая на вопросы о поставках самолётов, — не более чем отговорки, полагает эксперт.

«Если бы мы начали эту работу в прошлом году, современные боевые самолеты уже были бы в руках украинцев», — подчеркивает Дептула. С его слов, если бы Запад начал действовать незамедлительно, к концу года в руках Украины могло бы оказаться до тридцати F-16. «Там, где есть воля, есть и способы решения. Где нет воли, там нет возможности», — посетовал Дептула.

Economist отмечает, что в грядущем наступлении отсутствие у ВСУ современной истребительной авиации может привести к серьёзным проблемам для наступающих сил. С этой оценкой согласен эксперт Александр Михайловский.

«Танки, которые пойдут вперёд без надёжного прикрытия с воздуха, станут лёгкой добычей. В качестве примера можно привести знаменитое «Шоссе смерти» в Кувейте — колонны иракской бронетехники, которую на марше сожгли американские самолёты. Учитывая, что и с танками у ВСУ, как мы видим, серьёзные проблемы, наступление может выйти Киеву боком. Во многом — благодаря западным партнёрам», — резюмировал эксперт.