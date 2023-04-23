Выступая в видеообращении под названием «Алевиты», опубликованном 19 апреля, лидер турецкой оппозиции, главный соперник ныне действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана и председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу заявил, что идентичность — это актив, который делает людей такими, какие они есть.

Иван Шилов ИА REGNUM Кемаль Кылычдароглу

«Дорогие молодые люди, которые впервые будут голосовать на выборах, пришло время поговорить об очень личной, очень деликатной теме сегодня вечером, — сказал он отеческим тоном. — Я алевит… я мусульманин».

В этом твите Кылычдароглу в первый раз после начала избирательной кампании заявил о своей религии. Его конфессиональная принадлежность была одним из главных спорных вопросов в преддверии выдвижения его кандидатуры в президенты, так как многие, включая его союзников по оппозиционному блоку, утверждали, что турецкие консервативные избиратели и верующие сунниты откажутся голосовать за алевита.

Алевиты — это синкретическая религиозная группа в Анатолии, по свои взглядам близкая ордену бекташей, который опекал корпус янычар (с точки зрения ортодоксального суннизма янычары были ближе к «еретикам», чем к истинным верующим).

ErzincanliGenc24 Шахкулу Султан Дергани джемеви в Стамбуле. Место религиозного поклонения алевитов — дом, а не мечеть. Церемония состоит из музыки и танцев, символизирующих очищение и единение с Богом. Мужчины и женщины равноправны и молятся вместе

В религии алевитов присутствуют черты крайних течений шиитского ислама — чрезмерное почитание, вплоть до обожествления Али бин Аби Талиба — двоюродного брата пророка Мухаммада и мужа его дочери Фатимы, строгое деление членов общины по степени посвящения в тайны учения.

В то же время большое влияние на воззрения алевитов оказали, например, тюркский шаманизм, зороастризм, маздеизм, манихейство, а также христианство и мифология древней Анатолии и Месопотамии.

В связи с этим среди суннитов распространена точка зрения, что алевиты — это отдельная синкретическая секта, вышедшая за рамки ислама, поэтому подобные признания главы оппозиционного блока явно пришлись по душе не всем его союзникам.

Qizilbash Расселение алевитов в Турции. Красный — анатолийские алевиты (турки, курды). Тёмно-красный — алевиты (арабы) на юге Турции

В турецкий оппозиционный «Национальный альянс», или «Платформу шести» входят шесть партий. Это кемалисты из Народно-республиканской партии Кылычдароглу, которых в Турции принято считать «левыми», хотя с точки зрения их идеологических корней они скорее «правые»; консервативные националисты из «Хорошей партия» (İyi Parti); отколовшаяся от Партии справедливости и развития (ПСР) Эрдогана Партия демократии и прогресса (Deva).

Но в коалиции также присутствуют партии исламской консервативной ориентации, которых, как и правящую ПСР, обычно считают «исламистами» — это Партия счастья (Saadet) и Партия будущего (Gelecek) во главе с Ахметом Давутоглу — бывшим министром иностранных дел и главой правительства в администрации Эрдогана.

С точки зрения «исламистов» Кылычдароглу нарушил «табу» и открыто заявил, что он алевит. Это поставило в неловкое положение представителей этих партий, которые выступают с происламских позиций, перед лицом своих избирателей из числа ортодоксальных суннитов, которые готовы были поддерживать лидера кемалистов, закрывая глаза на его алевитские корни, пока он их открыто не проявлял.

Но, видимо, у Кылычдароглу был велик соблазн позиционировать себя именно как представителя «угнетенного меньшинства», чьи права якобы нарушаются «исламистом» Эрдоганом. Таким жестом он, конечно, если и привлек к себе симпатии светских и либеральных кругов, но заставил насторожиться сторонников исламско-ориентированных партий из оппозиционной коалиции и их последователей.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

Алевит алавита поймет

Нынешний президент Сирии Башар аль-Асад принадлежит к этноконфессиональной группе алавитов, которая, кроме созвучия, имеет ряд близких к турецким алевитам черт и также является синкретическим культом, который большинство суннитов выводят за рамки ислама.

Однако сам Асад, в отличие от Кылычдароглу, никогда не заявлял, что является алавитом. Наоборот, он всячески демонстрирует свою близость суннитскому исламу. Асад публично посещает не алавитские молельные дома, но суннитские мечети, где участвует в коллективных молитвах и иных обрядах мусульман-суннитов. Тем самым сирийский лидер демонстрирует единство с большинством сирийцев, которые являются суннитами.

NordNordWest and Supreme Deliciousness Расселение алавитов в Сирии, Ливане и приграничных территориях

То, что лидер турецкой оппозиции алевит, и ранее не скрывалось, но и не афишировалось. То есть формально Кылычдароглу мог так же, как и сирийский президент, заявить, что он просто «мусульманин». Тот факт, что он подчеркнул свою приверженность алевизму, способен лишь разогреть межконфессиональные проблемы в преддверии выборов.

При этом Эрдоган вряд ли бы стал целенаправленно акцентировать внимание на конфессиональной принадлежности своего оппонента, как раз, чтобы не подливать масла в огонь этнических и конфессиональных противоречий в стране.

Сам турецкий лидер, вопреки распространяемым слухам, не имеет каких-либо предубеждений против алевитов. Так, Бинали Йилдырым, бывший глава правительства в администрации Эрдогана и кандидат в мэры Стамбула от правящей партии, также является алевитом.

В то же время, если алевит Кылычдароглу все-таки сможет переиграть на выборах суннита Эрдогана, то нельзя исключать, что его первым внешнеполитическим актом будет как раз встреча с алавитом Асадом. Никого не должно удивить, что Дамаск может стать одним из первых пунктов официальных визитов Кылычдароглу в качестве главы турецкого государства в случае его победы.

Кылычдароглу давно заявляет о том, что готов нормализовать отношения с сирийским президентом. Эрдоган также продвинулся в этом направлении, но, видимо, личная неприязнь лидеров двух стран, возникшая во время гражданской войны в Сирии, не позволила ускорить процесс восстановления связей между Анкарой и Дамаском при нынешней каденции турецкого президента. Поэтому, если брать сирийское досье, здесь приход к власти Кылычдароглу не будет противоречить российским интересам.

Тем не менее, скорее всего, контакты Асада и Кылычдароглу, если таковые произойдут, вряд ли тут же приведут к положительному разрешению всех противоречий между странами. Не следует ожидать одномоментного отказа нового турецкого руководства от сирийской политики предшественника.

Для Турции сирийский кейс увязан непосредственно с проблемами беженцев и терроризмом курдских леворадикальных группировок.

Поэтому, пока сам Асад не предложит внятного решения, которое позволило бы оппозиционно настроенным сирийцам чувствовать себя в безопасности в своей стране, а не бежать в Турцию, и пока Дамаск будет проводить политику «умиротворения» тех сил, которые в Турции признаются террористами, связанными с Рабочей партией Курдистана, а не борьбы с ними, до этого момента турецкие войска, скорее всего, будут по-прежнему оставаться на сирийской территории, даже в случае победы Кылычдароглу.

В свою очередь, возглавляемый Кылычдароглу «Национальный альянс» заявляет, что положит конец внешнеполитической активности Турции и по иным направлениям, прекратит дорогостоящие внешнеполитические «авантюры», то есть откажется от того курса Эрдогана, который превратил страну в кандидата на полюс многополярного мира.

Какая-то часть избирателей, вероятно, прельстилась подобным подходом, так как ее удалось убедить в том, что внешняя политика была слишком затратной. Хотя очевидно, что те или иные внешнеполитические шаги нынешней турецкой администрации, например, ливийская кампания, обещают окупиться уже в ближайшем будущем с учетом получения Турцией доступа к нефтяным и газовым богатствам не только самой Ливии, но и Восточного Средиземноморья, с учетом подписанного соглашения о морских границах между Анкарой и Триполи.

С другой стороны, снижение внешнеполитической активности вряд ли придется по душе упомянутому выше Давутоглу — автору турецкой внешнеполитической концепции «стратегической глубины», которую он пытался реализовать в бытность министром иностранных дел, а затем и премьер-министром в администрации Эрдогана.

Да и сам оппозиционный претендент на пост президента страны, скорее всего, в случае своей победы, в итоге не захочет полностью отказаться от достаточно успешной внешней политики своего предшественника, в которую были заложены и экономические дивиденды.

ИА REGNUM Этапы расширения НАТО на восток. Инфографика

Снова лицом к Евросоюзу и НАТО

Что касается отношения Кылычдароглу с НАТО и Евросоюзом, то здесь стоит ожидать, в случае его победы, некоторых отличий от подходов Эрдогана. И эти подходы будут не в пользу развития отношений с РФ.

В частности, «Платформа шести» заявляет, что «предпримет инициативы» по возвращению к программе производства ударных истребителей F-35. Турецкое правительство планировало приобрести 100 боевых самолетов и было частью международного консорциума во главе с США, создавшего и производящего этот истребитель.

Иван Шилов ИА REGNUM Истребитель-бомбардировщик F-35

Но после того как Эрдоган приобрел российские зенитные ракетные системы С-400, Соединенные Штаты заблокировали участие Анкары в программе F-35. Естественно, восстановление участия Турции в этой программе возможно только после отказа от С-400.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Наиболее эскалационным сценарием в этом случае будет их передача киевскому режиму. Это может серьезно ухудшить отношения России и Турции. Подобные предложения уже поступили Эрдогану со стороны Соединенных Штатов, но нынешний турецкий лидер их отверг.

В целом же, говоря о событиях на Украине, сторонники Кылычдароглу заявляют, что в случае их победы они «напомнят России о том, что Турция является членом НАТО». Нельзя исключать увеличения объемов турецкой военной помощи режиму в Киеве.

В то же время Кылычдароглу не собирается отказываться от роли посредника в российско-украинских переговорах, но, видимо, будет действовать с большей оглядкой на позиции Вашингтона и Брюсселя.

Вместе с тем Кылычдароглу вряд ли готов присоединиться к антироссийским санкциям, так как торговля с Россией приносит Анкаре баснословные финансовые выгоды. Тем не менее не исключено, что в случае успеха на выборах Национальный альянс будет более восприимчив к сигналам из США и ЕС по поводу недопустимости использования Турции в качестве хаба для обхода рестрикций в отношении Москвы.

Кылычдароглу обещает перезапустить процесс вступления Турции в ЕС и обязать страну выполнять решения Европейского суда по правам человека.

Также в одном из пунктов программы оппозиционный платформы утверждается, что она «будет преследовать цели защиты приобретенных прав Турецкой Республики Северного Кипра», которую признает только Турция.

Реализация этого пункта, несомненно, осложнит отношения Анкары и Брюсселя, поскольку, похоже, это является призывом к продолжению присутствия турецких войск и потенциальному разделу государства — члена ЕС, каким является Кипр.

Также показательно, что в программе Национального альянса не упоминаются Соединенные Штаты. Это, вероятно, потому, что турки долгое время придерживались явно негативных взглядов на внешнюю политику США, и само по себе упоминание этой страны в положительном ключе уже является «токсичным».

Надо отметить, что и оппозиционные турецкие политики, включая Кылычдароглу, также приложили руку к поддержанию негативного образа США в глазах турок просто потому, что они извлекали из этого политическую выгоду.

Но при этом очевидно, что представители оппозиции ведут конструктивные переговоры с американскими дипломатами и чиновниками, хотя и не могут удержаться от критических замечаний в адрес Вашингтона в публичной сфере.

Кылычдароглу дважды посещал Вашингтон за последние десять лет, но каждый раз он пытался преуменьшить значение поездки или даже скрыть этот факт от турецкой прессы и своих оппонентов.

Поэтому следует ожидать, что, несмотря на сближение позиций Анкары с Евросоюзом и НАТО, в случае победы Кылычдароглу, он будет по-прежнему проводить самостоятельную внешнюю политику и далеко не во всём намерен придерживаться американских установок.