На днях Запад и Украина обменялись взглядами на украинское будущее в НАТО. Так, 19 апреля в ходе своего визита в Киев генсек альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что Украина обязательно пополнит список стран-членов и по этому поводу внутри НАТО уже есть консенсус. «Будущее Украины в НАТО. Все союзники согласны с этим», — пояснил чиновник.

Сергей Корсун ИА REGNUM НАТО

Со своей стороны, посол украинского режима в Лондоне Вадим Пристайко в интервью изданию Newsweek раскритиковал руководство альянса за постоянные задержки этого самого вступления, за нерешительность и прочее. А также заявил о том, что вступление Украины в НАТО нужно не только Киеву, но и самому Брюсселю.

Польза от вступления Украины

«У кого-нибудь из вас есть миллион вооруженных людей, закаленные в боях ветераны? — спросил Пристайко у корреспондента. — Единственной вашей целью является борьба с Россией.… И если вы хотите иметь в своих рядах кого-то, кто знает, не просто готов, а знает, как это делать, зовите Украину. Умоляйте ее стать членом вашего альянса».

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

«Умолять», по мнению Киева, Брюссель должен начать уже в июле — на очередном саммите НАТО, куда прибудет президент Украины Владимир Зеленский. Украинское руководство прямым текстом говорит, что на этом саммите Запад просто обязан пригласить Украину в альянс.

«Ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство жителей всего пространства НАТО не поймут лидеров альянса, если на этом саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение для Украины в альянс», — пояснял свою мысль Зеленский.

И, казалось бы, после слов Столтенберга, после колоссальных оружейно-технических вливаний, после множества натовских наемников в рядах ВСУ надежды киевского режима не безосновательны. И в словах Вадима Пристайко о том, что прежние опасения разозлить Россию включением Украины в НАТО сейчас вообще нерелевантны, есть своя логика.

«Отдельные страны всегда были против, так как не хотели обострять отношения с Россией и потому, что Украина могла бы соответствовать критериям членства и перевооружиться в соответствии со стандартами альянса только за счёт внешних спонсоров. Однако за последние несколько лет, и особенно после начала СВО, произошли колоссальные изменения. Аргумент «не злить Россию и не портить с ней отношения» больше не актуален совершенно», — сказал ИА REGNUM старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

И польза от вступления Украины в НАТО тоже вроде как очевидна.

«Украина объективно НАТО нужна, так как это идеальный плацдарм для развёртывания войск непосредственно в подбрюшье России», — продолжает Офицеров-Бельский. Да, у Запада есть сейчас другой плацдарм — Прибалтика. Но с чисто географической точки зрения это, скорее, капкан для находящихся там войск.

С «материковой» территорией НАТО прибалтийский плацдарм соединяется лишь полоской земли шириной в 100 километров — так называемым Сувалкским коридором, расположенным между Калининградской областью РФ и Белоруссией.

LEhAN. Сувалкский коридор

После признания и снятия

Однако, несмотря на всю нужность и важность, с точки зрения вступления Украины в НАТО за последний год ничего не изменилось. Украина войдет в НАТО, точнее, войдет то, что от нее останется по итогам российской СВО. Но войдет на определенных условиях.

Если речь пойдет об остатке как о суверенном государстве, то необходимым условием для вступления (или даже начала процедуры вступления — того самого приглашения) является урегулирование всех территориальных споров с Россией. То есть, проще говоря, Украина должна официально признать российскими Крым, Донбасс, Причерноморье и все другие территории, которые к этому времени могут стать частью Российской Федерации.

Да, теоретически это не обязательно.

«Латвию, Эстонию, Словению и Хорватию приняли в НАТО с не до конца утверждёнными границами», — напоминает ИА REGNUM доцент РГГУ Вадим Трухачев. Однако эти страны не состояли из-за данных территорий в конфликте с ядерной державой.

Еще одно условие для вхождения остатка Украины в НАТО: Москва должна снять свое требование о демилитаризации и внеблоковом статусе украинского государства.

Если же Украина не сохранится как государство, то часть ее территории все равно может оказаться в НАТО, как часть других государств, например Польши, Венгрии, Румынии.

Теоретически, конечно, есть еще один сценарий, на который надеются в Киеве, — военное поражение Москвы. Однако проблема в том, что даже приближение к этому сценарию вполне может привести к активизации пунктов российской ядерной доктрины (касающихся отражения экзистенциальных угроз) и тогда уже некому и некуда будет вступать.

ИА REGNUM Этапы расширения НАТО на восток

Образ будущего

Тогда зачем НАТО и Киев продолжают играть вокруг темы вступления? Зачем Йенс Столтенберг демонстративно искажает факты, говоря, что все союзники «за»?

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже ему многозначительно ответил, что это не так. На деле многие члены НАТО против приёма Украины. В том числе и родная для Столтенберга Норвегия. Которая, гранича с Россией, не хочет стать жертвой нашего ответного удара из-за очередного украинского «фокуса», — напоминает Трухачев.

Одной из причин является создание образа счастливого будущего. «Этот вопрос используют как мотивацию для Украины воевать дальше», — отмечает собеседник.

Запад и украинское руководство использует вопрос вступления для того, чтобы вдохновить украинских националистов и всех тех, кто готов воевать с Россией за вступление в Европу. Чтобы убедить тех, кто уже начал разочаровываться в целесообразности Евромайдана, приведшего Украину к нынешнему состоянию полураспада.

Именно поэтому Столтенберг и говорит о неизбежности вхождения Украины в НАТО, и именно поэтому Киев говорит о том, что Украина не будет в альянсе пятым колесом. Что она станет важным и нужным элементом для сдерживания России.

При этом киевские дипломаты намеренно игнорируют логическую несостыковку. Украина войдет в НАТО только по итогам компромиссного, военно-политического завершения российско-украинского конфликта. То есть, проще говоря, пакетного соглашения, которое урегулирует отношения России с Западом.

В этом случае миллион ветеранов боевых действий для Европы, выстраивающей новую систему безопасности, будет, скорее, в тягость. В лучшем случае украинских боевиков можно направить на общезападный фронт с Китаем или с Ираном, но для этого совсем не обязательно включать Украину в НАТО.

Есть, впрочем, еще одна причина, почему Киев так настаивает на переходе от гарантий включения к началу процедуры включения.

«Украинское руководство поднимает вопрос членства не только для внутреннего потребления, чтобы население не переставало думать о евроатлантических перспективах. На самом деле это членство в НАТО является неким подобием коллективной гарантии со стороны Запада. Гарантии того, что Украину (или, по крайней мере, то, что от неё останется, если вообще останется) после завершения конфликта с Россией не бросят с разрушенной подчистую экономикой», — говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

Всемирный банк, напоминает РБК, оценил восстановление Украины в 400 миллиардов долларов, и Запад эти средства чужому государству выделять вряд ли захочет. Другое дело, когда страна находится с ним в одном блоке. Конечно, с этой точки зрения идеальным было бы вхождение Украины в Евросоюз, а не НАТО, однако туда Киев вообще никто не зовет. Поэтому нужно хотя бы НАТО — в надежде на то, что альянс вложится в укрепление своего восточного плацдарма.