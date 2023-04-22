19 апреля после вспышки в небе над Киевом, которую некоторые приняли за НЛО, в столицу нежданно-негаданно прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который, в отличие от многих мировых лидеров, на Украине с начала СВО ещё не бывал.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Визиты западных чиновников теперь заранее не анонсируют, а объявляют уже постфактум. Сначала о приезде Столтенберга сообщили украинские СМИ, опубликовав его фотографии на улицах города, и только несколько часов спустя представители НАТО подтвердили этот факт.

«Визит Йенса Столтенберга — первый за время полномасштабной войны — мы трактуем как знак, что альянс готов начать новую главу в отношениях с Украиной — главу амбициозных решений», — написал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале.

Фразы, произнесённые генеральным секретарём НАТО в Киеве, звучали как услада для ушей украинских чиновников: страны Североатлантического альянса оказали Украине помощь на сумму свыше 150 млрд евро, наращивают поставки самолётов, танков и бронетехники для ВСУ, а фонд НАТО для Украины оказывает срочную поддержку, и всё это, по словам Столтенберга, сегодня меняет ситуацию на поле боя.

Однако Зеленский не стал просто принимать слова высокого гостя с радостной улыбкой на лице. На совместной пресс-конференции он сообщил, что с генсеком Альянса обсуждались конкретные решения, коих президент Украины ожидает по итогам заседания контактной группы по вопросам военной помощи Украине в «формате Рамштайн». Собственно, визит Столтенберга в Киев непосредственно этому заседанию предшествовал.

«Обратился к господину генсеку с просьбой помочь преодолеть сдержанность наших партнёров в поставке некоторого вооружения, в частности дальнобойного, современной авиации, артиллерии, бронетехники», — прямым текстом заявил президент Украины.

«Я понимаю, что президент Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе поднимет вопросы членства Украины и гарантий безопасности для Украины, это будет в числе приоритетов повестки дня. Однако сейчас главной целью НАТО должно быть обеспечение того, чтобы Украина победила, поскольку это единственный путь к тому, чтобы вести осмысленную дискуссию о будущем членстве Украины», — продолжил Столтенберг.

Но и здесь украинскому лидеру было в чём упрекнуть главу Североатлантического альянса.

«Нам нужно нечто большее, чем тот формат наших отношений, в котором мы сегодня находимся. Мы высоко ценим, что страны НАТО поддерживают нас оружием, но мы хотим понимать, когда Украина будет в НАТО.

Мы не готовим альтернативу членству в НАТО и не рассматриваем это как компромисс будущему членству в НАТО. Мы будем в Альянсе. Это и есть гарантии безопасности для Украины.

Пора лидерам определить перспективу обретения Украиной членства в НАТО, определить алгоритм движения Украины к этой цели и определить гарантии безопасности для нашего государства на период такого движения, то есть на период до членства в НАТО», — заявил Зеленский.

Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский

Принять Украину в состав НАТО сейчас, когда на её территории продолжаются боевые действия, означало бы задействование принципа коллективной защиты, т.е. специальная военная операция России на Украине трактовалась бы как нападение на весь Альянс и остальные его члены должны были бы вступить в войну. А они этого совсем не хотят.

Политолог Дмитрий Журавлёв наглядно описал тупик, в котором оказался блок НАТО: он не может прямо сейчас предоставить Украине членство, потому что страны Альянса не готовы объявлять войну России, «но при этом сказать Украине, что этого делать не будут, они тоже не готовы».

В Киеве Столтенберг старался демонстрировать солидарность с Украиной и в то же время её не обнадёживать.

«Надлежащее место Украины — в евроатлантической семье, в НАТО. И со временем наша поддержка поможет сделать это возможным», — сказал он на пресс-конференции.

Где-то мы уже слышали: «вы станете членом НАТО, когда-нибудь потом». Бухарест, 2008 год…

«Переводя изречение генерального секретаря НАТО с украинско-английского на понятный английский: «со временем» означает «войдёт частями в составе Польши, Венгрии, Румынии», а «наша поддержка вам поможет» переводится как «хорошо, что скоро меня там не будет», — написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Twitter.

Менее чем через полгода, в сентябре, срок полномочий Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО истекает, и продлевать их он не намерен.

И вот, с полученными наказами из Киева он отправился в Германию, на заседание контактной группы с участием представителей 50 стран под председательством главы Пентагона Ллойда Остина.

«Как я вчера сказал в Киеве, будущее Украины — в семье Альянса. Все страны Альянса согласны с тем, что будущее Украины — в НАТО, — заявил по прибытии на мероприятие Столтенберг, сделав важное уточнение. — Конечно, говорить об этом будет иметь смысл только тогда, когда Украина одержит победу».

Только, как оказалось, не все страны НАТО были в курсе своего же согласия по этому вопросу.

«Что?!» — написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Twitter, сопроводив запись цитатой Столтенберга и его фотографией с Зеленским.

Сейчас вообще не время поднимать тему о возможном членстве Украины, говорят немецкие политики, и это позиция всех союзников по НАТО, подчеркнул на полях заседания контактной группы министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press Йенс Столтенберг и Борис Писториус

«В настоящее время нет решений о вступлении Украины», — сказала на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства Германии Кристиане Хофман.

Столтенберг также сообщил союзникам, что его сигнал Зеленскому был таков: НАТО будет поддерживать Украину в течение длительного времени, и в связи с этим пообещал Киеву новые поставки вооружений, а также логистическую помощь для поддержания в рабочем состоянии уже поставленных систем.

Сам Зеленский запросил у руководителя Альянса новые системы ПВО, тяжёлые танки и самолёты.

О намерении Киева попросить у западных партнёров срочно увеличить поставки ракет для систем ПВО, в которых ВСУ нуждаются для защиты от российских самолётов и беспилотников, сообщала за 2 дня до встречи в Рамштайне британская газета The Financial Times, ссылаясь на 3 источника.

«Если окажется правдой, что ПВО Украины, которая сильно зависит от техники и боеприпасов российского образца, испытывает нехватку боеприпасов, то Запад не сможет легко или быстро заменить этот тип материалов. Это повышает риск того, что, как только начнётся украинское контрнаступление, Украина не сможет осуществлять контроль над собственным небом. Это сделало бы её силы очень уязвимыми и позволило бы российским ВВС проникнуть в любую точку Украины, куда они пожелают», — предупреждал бывший командующий Объединённых вооруженных сил Великобритании Ричард Бэрронс.

По оценке Пентагона, запасы ракет для ЗРК С-300 могут закончиться у Украины к 3 мая, в результате чего около 40 критических объектов останутся без прикрытия систем ПВО, стало известно из секретных документов, попавших в интернет в результате массовой утечки.

По окончании заседания Остин заявил, что прямо сейчас Украина больше всего нуждается именно в системах ПВО наземного базирования, причём отвечал он на вопрос о возможности поставок истребителей.

Боевые самолёты Киев от членов НАТО уже получил — советские МиГ-29 от Польши и Словакии, но хочет-то современные западные, в частности F-16, только партнёры не спешат опустошать свои запасы и передавать машины ВСУ. Проблема заключается ещё и в том, что эксплуатации новейших моделей истребителей украинских пилотов надо ещё научить, а это процесс не быстрый, другое дело МиГ-29 — сел и полетел, эти борты им знакомы.

Andreas Franke/picture alliance/Global Look Press МиГ-29 ВВС Польши

Министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил отказ Берлина в поставках истребителей Киеву: немецкие Eurofighter и Tornado «имеют иные возможности, нежели те, в которых нуждаются на Украине. Это адресовано тем, у которых есть правильные самолёты. Из одной арендованной машины не пересаживаются в другую».

Тяжёлое оружие Украина запрашивает у Запада с самого начала боевых действий. Раньше красной чертой была поставка танков, но Соединённым Штатам удалось продавить своих европейских партнёров, и к настоящему моменту участники «формата Рамштайн» уже передали Киеву более 230 танков.

15 марта Остин говорил о взятом 9 странами обязательстве передать Украине более 150 немецких Leopard, а сейчас издание Foreign Policy рассказало, какие проблемы это создало Киеву: танки поступают из 8 государств и стреляют разными снарядами, следовательно, украинцы не могут закупать боеприпасы оптом.

На нынешней встрече, как удалось узнать агентству Associated Press, достигнута договорённость, что на немецком полигоне Графенвер, куда в конце мая прибудет 31 американский танк Abrams, инструкторы из США на протяжении 10 недель будут обучать 250 украинских военных управлять и ремонтировать эти машины. Официально о решении про обучение бойцов ВСУ объявят позднее, отмечает Associated Press.

Зато чиновники не делали секрета из общего количества украинских военных, прошедших подготовку на Западе, так, Евросоюз обеспечил тренировку 16 000 бойцов и передал 600 млн различных боеприпасов, включая ракеты, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, а ещё завершена подготовка 65 украинских операторов ЗРК Patriot, добавил председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли.

Общая сумма военной помощи, оказанной Украине участниками контактной группы, составила $55 млрд, объявил Остин, причём стоимость поставок вооружений и других форм военной поддержки Киева со стороны НАТО с начала конфликта выросла в 10 раз.

EPA/ADAM VAUGHAN/ТАСС Боевая подготовка украинских военнослужащих под руководством инструкторов из 11-й бригады содействия силам безопасности в Великобритании

Такая активная накачка Украины оружием неспроста происходит именно сейчас — Запад готовит ВСУ к контрнаступлению, хотя, как стало известно из утекших секретных документов, не возлагает на них больших надежд, признавая успешные действия российских войск.

Вот и в Рамштайне партнёры Киева неохотно говорили на эту тему.

На вопрос журналистов о том, насколько успешным будет контрнаступление украинской стороны, генерал Марк Милли уклончиво ответил:

«Я не собираюсь комментировать конкретно будущие операции. Наша задача и наши обязательства перед Украиной заключались в том, чтобы обеспечить подготовку и оснащение до 9 бронетанковых бригад для проведения наступательных или оборонительных операций. Эти бригады обучены, экипированы и готовы к боевым операциям».

А дела у ВСУ на поле боя даже по части обороны складываются настолько сложно, что, пока в Германии продолжалось заседание контактной группы, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала продвижение сил РФ в Артёмовске — городе, который Зеленский приказал военным удерживать любой ценой.

Однако ещё в январе американцы советовали украинскому руководству оставить его, предупреждая о риске окружения ВСУ российскими войсками, говорится в секретной документации Пентагона и разведки США, обнародованной The Washington Post.

С заявлением о запланированном контрнаступлении после заседания в Рамштайн также выступил Столтенберг в интервью немецкой газете Die Welt:

«Я твёрдо убежден в том, что когда Украина подберет подходящий момент для контрнаступления с освобождением большего количества территории, то оно может пройти победоносно. Мы поставили больше артиллерийского вооружения, больше средств ПВО, БМП, танков».

Евгений Биятов/РИА Новости Боец ЧВК «Вагнер» возле уничтоженной украинской БМП-2 в центре Артемовска

На словах звучит красиво, а в реальности всё обстоит иначе. Украина надеялась начать наступление в апреле, но недостаток оружия отодвинул дату начала на неопределённый срок, сообщило издание Foreign Policy со ссылкой на депутата Верховной рады от партии «Голос» Александру Устинову. Она же посетовала, что США передали украинской армии оружия намного меньше, чем просил у Пентагона главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, американская военная помощь поступает по крупицам, по словам парламентария, Киев получает старое оружие.

Кроме того, источники Foreign Policy в правительственных кругах Украины выразили недовольство объёмами поставок танков странами Запада.

Этот тезис находит подтверждение в секретных документах Пентагона, обнародованных газетой The New York Times: по оценке американского оборонного ведомства, для продвижения вперёд ВСУ понадобится 253 танка, но украинская армия не имеет такого количества, а поступление Abrams на Украину ожидается только к осени. Но даже если поставка осуществится раньше, то всё равно к началу контрнаступления танки не успеют достичь поля боя.

Так что Западу становится всё сложнее изыскивать возможности для оказания военной помощи ВСУ, которым требуется больше и больше техники, снарядов, и Зеленский уже не может сдерживать свой гнев, хотя раньше всегда старался общаться вежливо и тактично. Но сейчас ситуация выходит из-под контроля и складывается явно не в пользу Киева, о чём чаще стали говорить на Западе.