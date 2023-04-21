Краткосрочная перспектива диктует Варшаве необходимость поддержки киевского режима. За счет этого правящая польская коалиция во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) решает свои сиюминутные задачи: победы на осенних выборах в Сейм Польши, «стрижки купонов» в качестве транзитного центра для переправки американской военной помощи киевскому режиму, зарабатывания политического капитала в Европейском союзе.

Сергей Корсун ИА REGNUM Удар в спину Украине

Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе в интересы Варшавы входит уничтожение украинской государственности как таковой. Эту задачу перед Польшей ставит польская демография.

Вышедший на днях прогнозный доклад Евростата говорит о том, что к 2100 году население Польши сократится более чем на 8,1 миллиона человек.

«Таким образом, на нашу страну придется почти 30% всех потерь населения в Евросоюзе, — пишет польский портал Gazeta. — Только Италия к концу XXI века обезлюдеет больше». Ситуацию спасет только миграция: без нее население Польши сократилось бы более чем на 13 миллионов человек.

Эти прогнозы имеют решающее значение для функционирования государства, в том числе с точки зрения рынка труда, отмечает издание. Проблемы последнего, говорит эксперт Варшавской школы экономики Павел Кубицкий, будут все больше и больше «смягчаться» за счет мигрантов.

«Уже сейчас около 6,5% нашей рабочей силы составляют иностранцы, — отмечает Кубицкий. — В ближайшие годы мы, по крайней мере, удвоим, а то и утроим этот процент». Именно поэтому, по его словам, «единственным вариантом для PiS является именно то, что она делает — громко говорит о социальной политике и тихо открывает двери для миграции».

Откуда правящая партия собирается брать мигрантов, понятно.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Распад Украины как государства, вышедший на поверхность в 2014 году и получивший ускорение после начала специальной военной операции, стал для Польши возможностью «даром» приобрести рабочую силу. И речь идет не только о сезонных гастарбайтерах, трудящихся в Польше вахтовым способом.

По данным опроса международного агентства по трудоустройству Gremi Personal, уже сейчас 38% выехавших на работу в соседнюю страну украинцев не собираются возвращаться обратно. Для правящей польской партии это означает, что в 2023–2025 годах она получает возможность «смягчить» негативные демографические тенденции за счет мигрантов с Украины. Но потом этот источник начнет «пересыхать». Более того, украинцы могут начать возвращаться обратно.

Уничтожение украинской государственности в этой ситуации становится для Польши при всех побочных эффектах выгодным предприятием.

Украина и так стремительно теряет свое население. По данным отчета Фонда народонаселения ООН, который цитирует украинское издание «Страна», население Украины сократилось в настоящее время до 36,7 миллиона человек, хотя еще 20 лет назад составляло немногим более 48 миллионов. Варшаве нужно если не «подтолкнуть», то хотя бы не препятствовать этой тенденции.

Помимо демографических плюсов есть для Польши и политические выгоды.

В случае ликвидации украинской государственности исчезает необходимость решать трудные вопросы имплементации чужого языка, культуры и истории, что стало бы острой необходимостью в ходе строительства польско-украинской унии.

Нет украинской государственности — нет нужды наделять украинский язык статусом второго государственного в Польше, предоставляя ему незаслуженные преференции. В конце концов, на украинском языке не делаются научные открытия, а в международном общении он не выходит за пределы украинских диаспор. Наконец, не надо мучиться над тем, как обратно вернуть Львов с остальными Восточными Кресами.

Восточные Кресы. Народы Польши по переписи 1931 г.

Ассимиляция бывших украинских граждан, лепка из них новых поляков, использующих исключительно польский язык, польские культурные коды и польское историческое видение, становится, соответственно, первоочередной задачей Варшавы.

В том числе в деле ликвидации «эмбрионов» агрессивного украинского национализма, которым окажется заражена Польша. Правда, может возникнуть и ситуация, когда часть мигрантов из соседней страны превратится в «пророссийскую» социальную общность, выбрав русский язык и культуру в качестве основы своей самоидентификации.

Но ведь и Польша не обречена вечно «делать бизнес» на политической русофобии, а такая «пророссийская» общность поможет Варшаве реанимировать в будущем отношения с Россией и выстроить диалог.

Судя по некоторым показателям, над вопросами удержания украинцев в своей стране в Польше уже задумываются. Что становится вызовом также для Москвы.

Как отмечают некоторые эксперты, и России необходимо выстроить более эффективный механизм привлечения украинских граждан, желающих переселиться в нашу страну. Ведь зачастую, преодолев путь «через пол Европы», они сталкиваются с труднопреодолимыми проблемами в адаптации на новом месте.

Задача не сказать, чтобы оригинальная. В прошлом Польша и Россия уже занимались «переманиванием» населения друг друга. Посмотрим, как она будет решаться на сей раз.