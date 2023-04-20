Минэнерго США направило Росатому предупреждение о «технической информации, относящейся к ядерной сфере, происходящей из США» и потому «подлежащей экспортному контролю со стороны правительства Соединенных Штатов». Любое обращение с американскими технологиями со стороны любых российских граждан или организаций незаконно, заявили американские чиновники.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

Об этом 19 апреля сообщил телеканал CNN. «Письмо является подлинным», — подтвердила Шайела Хассан, заместитель директора по связям с общественностью управления национальной ядерной безопасности США. Уточняется, что письмо было отправлено Росатому 17 марта. О реакции российской стороны пока неизвестно.

«Американцы говорят о двух расчётных программах — кодах. Это так называемые инженерные программы. На жаргоне это называется «технарской приспособой», которая нужна для обслуживания американского топлива на Запорожской АЭС, — пояснил ИА REGNUM специалист по атомной энергетике Александр Уваров. — Этот набор программных инструментов США передавали на Украину. Как вы понимаете, это не самые лучшие варианты американцев — на экспорт они такие варианты не поставляют».

Что же касается предупреждения, которое Росатому отправило американское минэнерго, то не исключено, что это связано с попытками ввести новые санкции против Росатома, поскольку именно это обсуждается в последнее время, полагает Уваров. Продавливание мнения о том, что Росатом якобы ворует американские технологии, может являться дополнительным элементом информационного давления, считает эксперт.

По сути, в упомянутой технической информации нет ничего суперсекретного даже на уровне грифа «для служебного пользования» — это максимум коммерческая тайна, заметил Уваров.

«Формально придираются к тому, что поставки в третьи страны всё равно требуют штампа об экспорт-контроле США. Такой штамп стоял лишь применительно к поставкам на Украину, и поэтому они придираются и говорят, что штампа для Россию не было, — пояснил эксперт. — Они предупреждают, что в российском распоряжении оказалась американская собственность, и «ни в коем случае не смейте её подсматривать — она интеллектуальная». Но нашим специалистам это и неинтересно: это наши аппараты, мы их знаем лучше всех в мире, потому что мы их производили и развивали».

Никаких сверхсекретных или уникальных технологий американские компании на Запорожской АЭС не оставили, соглашается президент фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов.

Кадр из видео с канала: День ТВ. Алексей Анпилогов

Более того, заметил эксперт, все нововведения, которые Westinghouse, Toshiba и Holtec испытывали на Запорожской АЭС, связаны с тем, что Westinghouse уже на протяжении десятилетий пытаются вывести на рынок шестиугольную тепловыделяющую сборку, которая используется в реакторах советского дизайна.

Тепловыделяющая сборка (ТВС) — компонент устройства ядерного реактора. Это шестигранный или четырехгранный пучок твэлов (тепловыделяющих элементов), в которых содержится делящееся вещество — уран. В советских реакторах ВВЭР используются шестиугольные сборки.

«Все эти технологии представляли из себя не более чем «заплатки» на советско-российский дизайн. Американские компании старались разрабатывать их, с тем чтобы адаптировать свои продукты к другим технологическим и техническим решениям, которые использовались в реакторах советского, а теперь и российского образца», — подчеркивает Анпилогов. По его мнению, «ни о каком технологическом прорыве в данном случае говорить не приходится».

Сама американская ТВС «проявила себя, мягко говоря, не более технологично и обеспечивала меньшую надёжность, чем российские аналоги, и она оказалась дороже», указал Анпилогов.

Вряд ли Россию заинтересует и внедренная американской компанией Holtec технология хранения отработанного ядерного топлива (ОЯТ), полагает эксперт. ОЯТ из американских сборок Westinghouse не утилизируется, а складируется в сухом хранилище — после «мокрой» выдержки в бассейне в течение нескольких лет ОЯТ помещается в наземные герметичные контейнеры. «Решение, которое было выбрано — наземное применение модифицированных транспортных контейнеров, — вызывало постоянную критику со стороны ответственных лиц. Ведь подобное хранение поблизости от крупных городов — это не самое безопасное решение», — пояснил Анпилогов. Расстояние от ЗАЭС до центра города Энергодар с населением около 50 тыс. человек всего 7 километров, до города Запорожье — около 70 км.

Не самым новым и не самым безопасным американским технологиям такого рода явно не грозит быть «украденными» российскими специалистами, так как Россия обладает лучшими технологиями. «Все предлагавшиеся американцами нововведения, скорее, ухудшали безопасность станции и диктовались именно несовместимостью американского топлива с дизайном советско-российских реакторов», — пояснил Анпилогов.

Причина появления грозного предупреждения минэнерго США, впрочем, вполне понятна. Действия американской стороны показывают — и Киев, и Запад осознали, что Запорожская АЭС окончательно перешла в юрисдикцию России, и «никакие «гибридно-дружественные» и совместные схемы по эксплуатации станции невозможны», отмечает Анпилогов. «Более того, такие схемы были отвергнуты украинской стороной, которая разрушила линии электропередач», — подчеркивает эксперт.

«Теперь США закладывают основы для будущих юридических рисков на предмет злоупотребления некоторыми авторскими разработками, неправомерным использованием и так далее. Росатому надо вымести метлой эти «заплатки» и временные решения типа сухого хранилища», — уверен Анпилогов.

Явная угроза, требующая международного контроля и вмешательства, — это украинские обстрелы станции. В конце марта, тогда же, когда минэнерго США отправило предупреждение в Росатом, Запорожская АЭС подверглась атаке украинских беспилотников польского производства — притом, что на станции присутствовали сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Существовала угроза, способная привести к техногенной катастрофе с крайне негативными последствиями не только для Украины и России, но и ряда стран Европы, отмечал тогда источник в Минобороны России.

В марте ЗАЭС во второй раз посетил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он осмотрел территорию станции и объекты, получившие повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ. В частности, Гросси увидел место разрыва одной из ракет, которая попала между баками с охлаждающей жидкостью на четвертом энергоблоке.

До этого ни один подобный объект в мире не подвергался целенаправленным ударам артиллерии, указал в комментарии ТАСС советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

В начале апреля гендиректор Росатома Алексей Лихачев заверил Гросси в готовности российской стороны работать по обеспечению ядерной безопасности на Запорожской АЭС.

Речь, в частности, идёт о введении в строй альтернативного источника питания на случай, если стационарный дизель-генератор выйдет из строя, как уже происходило однажды из-за обстрелов ВСУ. Укреплению безопасности призваны содействовать дополнительные инженерные конструкции, установленные на АЭС для защиты упомянутого выше «американского» сухого хранилища ОЯТ.