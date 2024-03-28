17 апреля министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров начал свое рабочее турне в страны Латинской Америки, в рамках которого планируется посетить Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Первой точкой в маршруте главы российского внешнеполитического ведомства стала бразильская столица, которая, впрочем, и без того находилась в фокусе внимания мировых СМИ всю последнюю неделю.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров и Мауро Виейра

В первую очередь — из-за президента Лулы да Силвы, только вернувшегося с переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином, где он успел заявить о «вкладе» США и Европы в разжигание конфликта на Украине.

Стратегическое партнерство на всех направлениях

На совместной пресс-конференции, проведенной по итогам переговоров с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой, Сергей Лавров подтвердил нацеленность на плодотворное конструктивное сотрудничество между странами, опирающееся на принципы равноправного и взаимоуважительного диалога, «не подверженного той или иной перемене в международной конъюнктуре».

В частности, сохраняется намерение на стратегическое партнерство на всех направлениях — в первую очередь в сфере торговли, экономики и инвестиций (где, как оказалось, только за последний год был достигнут рекордный уровень вложений, превысивший 8 миллиардов долларов).

Были затронуты вопросы сотрудничества в сфере энергетики (отдельно отмечены хорошее взаимодействие и перспективы в сфере атомной энергетики), сельского хозяйства, здравоохранения, фармацевтики и космоса.

Отдельно остановились и на украинском вопросе. Лавров выразил признательность бразильским коллегам за «правильное понимание генезиса сложившейся ситуации» и за стремление внести вклад в ее урегулирование.

Также было озвучено намерение «тесно сотрудничать» в Совете Безопасности ООН, где Бразилия в настоящий момент является непостоянным членом. Российские власти подтвердили поддержку заявки южноамериканской страны на получение постоянного членства.

В региональном контексте Сергей Лавров и Мауро Виейра говорили о процессах политической и экономической интеграции в Латинской Америке.

Российская сторона приветствовали нацеленность президента Бразилии Лулы да Силвы на укрепление региональных механизмов, таких как СЕЛАК (Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна), МЕРКОСУР, УНАСУР (Союз южноамериканских наций), а также шаги, предпринимаемые Бразилией по восстановлению полноценных отношений со всеми странами латиноамериканского региона и региона Карибского бассейна (вероятно, говорилось о взаимодействии бразильского лидера с властями Венесуэлы, Никарагуа и Кубы).

Ton Molina/Global Look Press Президент Бразилии Лула да Силва

После переговоров с Виейрой глава российского внешнеполитического ведомства был принят и самим президентом Бразилии Лулой да Силвой. Как сообщается, Сергей Лавров передал бразильскому лидеру приглашение президента Владимира Путина посетить Петербургский международный экономический форум, который состоится с 14 по 17 июня 2023 года.

Переговоры с бразильской стороной прошли в спокойной атмосфере, если не считать двух-трех демонстрантов, расхаживающих по правительственному кварталу столицы с плакатами в стиле «Нет российскому империализму», а также серии статей в проамериканских изданиях, толковавших сказанное на пресс-конференции на свой фирменный лад.

Ожидаемая реакция США

Визит Сергея Лаврова в Бразилию почти сразу попал на страницы американских медиа, еще только начавших «смаковать» поездку президента Бразилии на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Находясь в Пекине, Лула да Силва выступил со своими предложениями по поводу урегулирования российского-украинского кризиса и заявил, что США и Европе необходимо перестать разогревать конфликт, поставляя оружие официальному Киеву.

После этого в бразильском Globo появилось интервью с анонимным источником из Государственного департамента США, в котором заявлялось, что в Вашингтоне не знают, с чего вдруг Луле да Силве пришло в голову «так критиковать США», ведь когда он был здесь с визитом в январе, то не высказывался таким образом.

На этом анонимный источник не остановился и выдал кое-что более интересное.

Оказывается, это Соединенные Штаты защищали бразильскую демократию на фоне протестов, случившихся 8 января, когда сторонники проигравшего выборы президента Жаира Болсонару захватили ряд административных зданий, а в стране было объявлено чрезвычайное положение. Эти события сравнивали тогда с захватом Капитолия сторонниками Дональда Трампа. Где были в тот момент Россия, Китай, а также где сейчас путешествует благодарность президента Бразилии, так и осталось в числе риторических вопросов.

Matheus Alves/Global Look Press Жаир Болсонару, бывший президент Бразилии, машет сторонникам из окна отеля

Позже подключилась и The New York Times, решившая написать заметку о визите главы российского МИД. Оказывается, целью поездки делегации в Латинскую Америку является «острая нужда в союзниках для помощи в украинском конфликте», а также работа над тем, чтобы «эти страны не поддерживали разоренную войной (прим. — украинскую) нацию».

Отмечено, что Москва работает над расширением влияния в Латинской Америке, особенно в «традиционно близких Вашингтону странах». Правда, чтобы организовать подобное, президенту Владимиру Путину приходится поднимать свои связи, «восходящие к советской эпохе», а также пользоваться местным недовольством США и «капризами отдельных лидеров». Список «капризничающих» редакция издания не сочла нужным публиковать.

Позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби обвинил Лулу да Силву в повторении «российской и китайской пропаганды без учета фактов». Американские медиа (в частности, Reuters) немедленно стали уточнять, что именно за это Сергей Лавров и «похвалил» бразильское руководство во время пресс-конференции.

Мауро Виейра ответил на критику Белого дома, сказав, что не согласен с подобной позицией и не понимает, как американские власти пришли к таким выводам.

Позже позицию Лулы да Силвы прокомментировал и специальный советник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим — он сообщил, что южноамериканский лидер продолжает «искать путь к миру в конфликте между Россией и Украиной», не указывает ни на кого пальцем и уж точно не хотел никого обидеть.