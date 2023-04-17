Европейская комиссия сделала подарок правящей польской коалиции во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS). После того как Варшава вместе с Будапештом приняла решение запретить импорт украинского зерна, пресс-секретарь ЕК по экономическим вопросам Арианна Подеста сообщила, что «торговая политика является исключительной компетенцией Европейского союза и поэтому односторонние действия недопустимы».

Сергей Корсун ИА REGNUM Удар в спину

Это заявление подыгрывает нарративу правящей коалиции, обвиняющей Брюссель в нанесении ущерба польским фермерам «бесконтрольным» импортом украинского зерна, в то время как оппозиция «Праву и Справедливости» ставит акцент на ошибках, допущенных правительством Польши.

Однако для Еврокомиссии эти издержки менее значимы, чем возможность разрушить миф о союзе Польши и Украины. Ведь Варшава с начала специальной военной операции на Украине позиционировала себя главным партнером киевского режима, выжимая все возможные геополитические дивиденды из этого, в том числе пытаясь подорвать в ЕС позиции Германии и Франции.

Запрет на импорт украинского зерна ставит Польшу в ситуацию, когда уже ЕС может приписать ей проведение «пророссийской политики». Как отмечает американский портал Politico, «некоторые западноевропейские правительства, которых Польша и другие страны вынудили отправить Киеву тяжелое вооружение, оперативно отметили изменение ее направления».

«Любопытно наблюдать, что некоторые из этих стран (речь о Польше — С. С.) требуют больше санкций, больше боеприпасов и тому подобного. Но когда что-то затрагивает их интересы, они обращаются в Брюссель с мольбой о финансовой поддержке», — сказал один дипломат из европейской страны, выступая на условиях анонимности», пишет издание.

Подобные настроения имеют свое отражение в Польше. Как отмечает газета Rzeczpospolita, решение PiS о запрете украинского зерна «катастрофично для авторитета нашей страны». Оно ведет к «беспрецедентному конфликту» с Евросоюзом и еще раз показывает, что, вопреки всем попыткам правящей партии заявлять о суверенности Польши, реальность говорит о том, что «свободная торговля — это компетенция, которую Варшава уступила Брюсселю».

EPA/Marcin Bielecki/ТАСС Акция протеста фермеров в польском Щецине против импорта украинского зерна

Не исключено, что через некоторое время Еврокомиссия заставит польское правительство отменить запрет, после чего «Право и Справедливость» скажет, что хотела «защитить» польских фермеров, но «ей помешал противный Брюссель». Спираль недовольства Европейский союзом будет раскручиваться, напряженность между Варшавой и другими европейскими столицами станет расти.

Но это именно то, что нужно PiS, которая все предыдущие годы играла на создание Евросоюзу имиджа «врага» польской суверенности и государственности, своего рода нового Советского Союза, желающего подавить самостоятельность Польши.

И в этом контексте Варшава не боится оказаться в ситуации, когда она утеряет «хорошую прессу, которой Польша пользовалась в мире благодаря помощи, которую она оказала Украине», подав «сигнал, что в логике предвыборной кампании она способна на все, даже нанести удар в спину оказавшейся в беде Украине».

Необходимость выживания, переизбрания на третий срок определяют сегодня польскую политику. Но эти тактические задачи не могут не определять и стратегию Варшавы. Ей необходимо сделать выбор, как и в чем она видит курс страны.

Очевидно, что быть «непотопляемым англосаксонским авианосцем» Польше не по карману. Ее география говорит о том, что Варшаве, чтобы сохраниться, следует определиться по отношению к Европе и России. И, более того, к треугольнику Европа — Россия — Китай.

Иван Шилов ИА REGNUM Председатель правящей консервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский

Третий срок «Права и Справедливости», который она в силу бездарности оппозиционных сил, скорее всего, получит, поставит перед правящей партией вопрос выбора геополитических приоритетов. Ситуация с украинским зерном показывает, что со стороны Запада она поддержки не получит: ЕС уже обозначил свою негативную позицию. Также вряд ли Варшава добьется одобрения Вашингтона.

Остается одно. Возрастает роль тех сил в Польше, которые вопреки правительственной пропаганде видят в России опору и смысл польского национального интереса. С опорой на Москву Варшава сможет сохранить суверенность Польши в Европейском союзе и решить свои проблемы в новой геополитической конструкции, выявляющейся сегодня в украинском пространстве.