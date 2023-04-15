Практически с момента своего назначения на пост министра иностранных дел Германии Анналена Бербок считается в Пекине враждебно настроенной сторонницей жесткой линии. Потому ее поездка в Китай рассматривалась через призму ее предыдущих высказываний. Причем не только китайскими товарищами.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР

Коллеги по «светофорной» коалиции в Берлине (название дано по партийным цветам участников: СДПГ, СвДП, «Зеленые». — Прим. ред.) искренне надеялись, что своими неоднозначными заявлениями вкупе с феминистским пафосом Бербок в ходе визита хотя бы в этот раз не настроит хозяев против себя.

Например, летом минувшего года в ходе поездки в Нью-Йорк на вопрос о Тайване глава немецкого МИД ответила, что Германия не приемлет, «когда нарушается международное право и более крупный сосед вторгается в меньшего соседа в нарушение международных правовых норм», имея в виду российскую специальную операцию. И почему-то добавила: «Это, конечно, относится и к Китаю», чем создала собственной стране огромную проблему практически на ровном месте.

Пекин прогнозируемо гневно отреагировал на сравнение с Украиной. Не помогло и то, что чуть позже Бербок подчеркнула, что она не ставила под сомнение политику «единого Китая».

Усложняло задачу и то, что президент Франции Эммануэль Макрон, посетивший Китай незадолго до Бербок, предупредил о «большом риске» того, что Европа может быть «втянута в кризисы, к которым мы не имеем отношения, что помешает нам построить нашу стратегическую автономию» в отношении тайваньского вопроса. Европа, по мнению французского лидера, не должна ни следовать «американскому ритму», ни подстраиваться под «чрезмерную реакцию Китая», а вместо этого позиционировать себя как третий полюс между двумя сверхдержавами.

Сергей Корсун ИА REGNUM «Сипломатия» (Макрон, Си Цзиньпин, Байден)

Хотя правительство Германии отказалось дать оценку высказываниям Макрона, перед отъездом Бербок заявила, что подчеркнет общеевропейскую убежденность в том, «что одностороннее изменение статус-кво в Тайваньском проливе и, конечно, военная эскалация были бы неприемлемы».

Китай, как уже определил ЕС, является партнером, конкурентом и системным соперником. Какой элемент в этой триаде будет решающим в будущем, «также зависит от того, какой путь выберет Китай», — сказала Бербок.

Bündnis 90 Анналена Бербок

Не нужно быть дипломатом, чтобы понять, что подобный фон был не самым конструктивным для начала встречи на высшем государственном уровне.

Однако, несмотря на это, китайские товарищи в минувший четверг оказали министру иностранных дел Анналене Бербок необычайно дружелюбный прием.

Программа визита главы немецкого МИД была подчеркнуто символична: лишь сойдя с трапа самолета в Тяньцзине после десятичасового перелета, Бербок в рамках «зеленой» повестки родной партии тут же отправилась осмотреть производство турбин для ветряных электростанций и завод электроприводов для автомобилей.

После этого немецкий министр иностранных дел решила поучить демократии учеников китайской спецшколы с углубленным изучением немецкого языка, рассказав, что один из членов германской делегации — одновременно член оппозиционной партии ХДС/ХСС, 16 лет находившейся у власти, а затем лишившейся её в результате очередных выборов.

сайт Президента Российской Федерации Цинь Ган

Дав Бербок возможность донести свет европейской демократии до представителей далекой восточной страны, изнывающей под пятой коммунистического авторитаризма, ее китайский коллега Цинь Ган лично приехал в портовый город Тяньцзинь, чтобы забрать главу немецкого МИД с первой остановки ее пребывания.

Ему потребовалось в общей сложности шесть часов, чтобы проговорить все детали в ходе встречи с «зеленым» политиком. Но на последующей пресс-конференции, которая длилась почти час, Бербок ясно дала понять, что китайское очарование не произвело на нее никакого впечатления.

Многие в мире, сказала Бербок, задаются вопросом, как Китай будет использовать свое растущее влияние. «Европа ассоциировала свой собственный подъем 150 лет назад с экспансионизмом, агрессией и колониализмом», — напомнила министр иностранных дел. Именно поэтому многие внимательно слушают, когда Китай заявляет, что станет мировой державой к 2049 году. Это также определит, «насколько мы, европейцы, сможем в будущем развивать экономические связи с Китаем».

Министр иностранных дел Цинь Ган, который также известен как сторонник жесткой линии, в своем вступительном слове подчеркнул важность партнерства с Германией. Затем он использовал последующее время вопросов для высказывания, которое длилось несколько минут. «В чем Китай нуждается меньше всего, так это в западных учителях», — гневно заявил глава МИД страны, долгое время бывшей полуколонией западных держав, активно продававших Китаю опий под дулом канонерок.

Обе стороны также четко обозначили свои разные позиции по поводу поведения Китая в отношении Тайваня.

«Конфликты должны решаться только мирным путем», — напутствовала министр иностранных дел Бербок своего коллегу в Пекине.

Тот, нимало не смутившись напору и задору бывшей батутистки, в очередной раз озвучил официальную позицию Китая, согласно которой Тайвань принадлежит Китаю и никто не должен вмешиваться в китайские внутренние дела. Рост напряженности в регионе, по мнению Китая, вызван сепаратистскими силами, поддерживаемыми «иностранными державами».

Бербок также затронула вопрос о несправедливом отношении к немецким компаниям в Народной Республике, о чем накануне ей сообщили представители немецкого бизнеса. О том, связаны ли проблемы немецкого бизнеса в Китае с трудностями, которые испытывают в Германии производители и операторы телекоммуникационного оборудования из КНР, а также китайские акционеры гамбургского морского порта, немецкие бизнесмены тактично умолчали.

Бербок также не обошла стороной и чувствительный для Китая вопрос о правах человека.

Она выразила свою обеспокоенность тем, что пространство для участия гражданского общества в Китае все больше и больше сужается, а права человека ущемляются. «Что это означает для уйгуров, черным по белому задокументировано в докладе верховного комиссара по правам человека», — подчеркнула политик от «Зеленых».

Китай обвиняют в серьезных нарушениях прав человека в отношении уйгурской этнической группы, которая в основном проживает в западном китайском регионе Синьцзян. По словам Бербок, Германия будет рада, если содержащиеся в докладе рекомендации по улучшению ситуации также будут выполнены.

Однако Цинь Ган снова гневно отверг западные поучения, заявив, что у каждого государства есть свои обстоятельства, а также культурные и исторические предпосылки. Что касается прав человека, то «в мире не существует единых стандартов», сказал министр, отвергнув апелляцию Бербок к Уставу ООН и Конвенции ООН по правам человека, призвав смотреть на мир без розовых очков.

Особо деликатной темой пресс-конференции стал конфликт на Украине. Бербок похвалила Пекин за приверженность поиску мирного решения, однако наигранно удивилась, что «позиция Китая до сих пор не включает призыв к России-агрессору прекратить войну».

Цинь парировал укол, заявив, что Китай не поставляет оружие «воюющим сторонам» и впредь этого делать не собирается. Поставки же так называемых товаров двойного назначения, которые также могут быть использованы в военных целях, рассматриваются в соответствии с требованиями китайского законодательства.

ИА REGNUM Голосование Генассамблеи ООН по резолюции с осуждением действий России на Украине 02.03.2022 г.

Еще одним скрытым уколом Бербок стал анонс визита китайского министра обороны Ки Шанфу в Москву, который должен состояться в это воскресенье. Ну а апофеозом проявления реального отношения Поднебесной к «антикитайскому» министру стал арест китайских правозащитников Юй Вэньшэна и его жены Сюй Янь, когда они направлялись к делегации ЕС на встречу с Бербок.

Немецкие СМИ были вполне единодушны в оценках визита: хотя позиция Запада Анналеной Бербок была озвучена, а озабоченности евроатлантического сообщества донесены до китайских партнеров, вряд ли это что-то радикально изменит в поведении Поднебесной.

Пожалуй, единственное, что можно занести в актив Бербок, — это в очередной раз озвученное твёрдое обещание главы китайского МИД не поставлять оружие сторонам конфликта на Украине. Которое и так никто никому поставлять не собирался.

Грегор Шпицен