Последнюю неделю в сети обсуждаются утечки с секретных брифингов Пентагона, о ситуации в том числе и с вооружёнными силами Украины. Из того внушительного массива данных хотелось бы выделить ту часть, которая касается ПВО Вооруженных сил Украины. Наиболее значимой и эффективной их частью являются установки С-300 (дальнобойная зенитная система) и «Бук» (зенитная ракетная система средней дальности).

Иван Шилов ИА REGNUM Зенитно-ракетный комплекс «Бук»

По информации из утечек, на данный момент у ВСУ остались 28 пусковых установок С-300 и 57 — «Бук». И для С-300 запас ракет составляет около 470 шт., то есть по 4 ракеты в среднем на одну пусковую трубу (в пусковой установке 4 трубы). Для комплексов «Бук» запас на одну пусковую ещё меньше.

Конечно же, необходимо учитывать, что утечка вполне может быть целенаправленным вбросом дезинформации, призванным усыпить нашу бдительность перед началом анонсированного наступления ВСУ.

Но тем не менее для оценки потенциала украинской ПВО есть и другие объективные данные.

Изначально от СССР ВСУ досталось в наследство около 240 пусковых установок С-300, в которых, напомним, имеется по 4 пусковых трубы. Округлим для удобства приблизительных подсчетов, и мы получим около 1000 ракет для единоразовой зарядки всех установок. Какая часть из них была списана, достоверно неизвестно, но, исходя из нормативов по наличию боекомплекта (БК) непосредственно в частях и местах дислокации, расчёт был минимум 4-5-кратный. Таким образом, Украине от СССР досталось примерно 4-5 тысяч зенитных ракет для С-З00.

При этом у данного комплекса первая разгонная ступень ракеты довольно большого размера и используется твёрдое ракетное топливо на основе пороха, которое хранится не очень долго. В среднем 10–15 лет. В частности, герметик, который обеспечивает защиту пороховой шашки в этой ступени, рассыхается, и при запуске ракеты порох сгорает не полностью и может как просто просыпаться, так и взорваться при запуске.

Такие случаи с начала СВО неоднократно наблюдали наши лётчики. Украинская зенитная ракета либо недобирала скорость, либо неадекватно вела себя на траектории, чему доказательством являются и попадания в жилые дома именно ракетами С-300.

Алексей Колчин ИА REGNUM Зенитно-ракетный комплекс С-300

Часть запаса ракет ВСУ прошли восстановление годности в 2000-е годы в России, в рамках оборонного сотрудничества, когда специалисты днепропетровского КБ «Южное» продлевали ресурс наших стратегических ракет класса «Воевода». Точные цифры неизвестны, но с учётом общего сокращения Вооружённых сил Украины к началу нового столетия можно предположить, что такую процедуру восстановления прошли не более 50% украинских ракет.

К началу СВО Украина обладала примерно 70 боеготовыми пусковыми установками С-300, к которым в наиболее благоприятном для нее случае имела до десяти полных боекомплектов кондиционных ракет. По информации от источников с той стороны, к началу массированных ударов по энергетике запасы БК были израсходованы примерно до половины.

Таким образом, эти приблизительные прикидки подтверждают порядок цифр, который содержится в слитых документах Пентагона.

Исходя из них можно ожидать, что ВСУ будут максимально оттягивать применение оставшихся зенитных ракет для наиболее важных целей, так как пополнить запасы физически невозможно, больше никто на планете их не производит.

Аналогичная ситуация и с установками «Бук».

Причём опыт войны показал, что они являются наиболее опасными для авиации во многом в силу того, что на одном гусеничном шасси сочетают сразу все основные узлы комплекса: и пусковые, и систему наведения, и управления. При этом имеют достаточно высокие параметры по дальности и высоте поражения.

Заменить эти комплексы планируется системами ПВО производства стран НАТО.

Но они, как правило, создавались на основе авиационных ракет, так как идеология построения ПВО на Западе основана в первую очередь на использовании авиации и малоподвижных, почти стационарных комплексов для ПВО важных объектов. Такую мобильную ПВО, как создавали в СССР, в НАТО практически не проектировали. В сравнении с отечественными системами использование авиационных ракет ухудшает их энергетику, ведь в авиации ракета запускается с учётом уже имеющейся скорости носителя.

Но естественно, что и западные системы вполне эффективны, а главное, к ним имеется возможность производства БК.

Подводя итоги, можно ожидать что по мере исчерпания запасов ракет к «Букам» и С-300 ПВО ВСУ не исчезнет, но снизится его эффективность и плотность насыщения. Встанут проблемы не только ТТХ натовских вооружений и количественного насыщения ими войск, но и сложности с логистикой и отсутствие унификации с уже имеющимися системами ПВО советского образца.

Рассчитывать, что проблемы с противовоздушной обороной на Украине наступят в те сроки, что указаны в утечке секретных данных Пентагона, не стоит. Но запасы там реально на грани, поэтому ВСУ постараются их растянуть как можно дольше и прикрывать этими системами наиболее важные объекты.

Нужно учитывать, что имеющиеся системы ПВО стран НАТО поставлены Украине из наличия либо были выкуплены у третьих стран. Для промышленности членов Альянса проблематично быстро произвести необходимое Украине количество систем ПВО. Поэтому противовоздушная оборона ВСУ обречена на деградацию, по мере того как снижается до критического числа количество пусковых установок и контролируемое ими пространство.

Ministry of Defense of Ukraine Зенитный ракетный комплекс ПВО Украины 9К37 «Бук»

Уже в среднесрочной перспективе российская авиация сможет подавить остатки ПВО ВСУ, и тем самым катастрофически ухудшается ситуация для украинской пехоты. Без воздушного зонтика она резко потеряет эффективность, и тогда никаких шансов на сопротивление не останется.

Единственный способ сохранить для ВСУ хотя бы нынешний уровень защиты воздушного пространства, это поставки нескольких сотен истребителей. Оптимально в этой ситуации американских F-16. Они есть на хранении, их много списывают под замену новыми моделями, на Западе множество пилотов, отлично владеющих этой техникой и готовых сесть за штурвалы в качестве наемников.

Именно этим объясняется то, почему Запад подталкивает Киев к наступлению. Чтобы пустить в дело последний козырь в виде истребителей, Киев должен продемонстрировать, что ещё способен к активным действиям. Иначе примерно к осени-зиме на фоне деградации ПВО ВСУ и массового набора добровольцев в России ситуация для Киева станет необратимой.

Подтверждением этому являются слова организаторов очередной встречи министров обороны стран НАТО в формате «Рамштайн» о том, что дополнительные поставки артиллерийских боеприпасов и боеприпасов для истощённой ПВО Украины будут в центре внимания на ближайшем заседании.

И именно поэтому для нас крайне важно не просто отбить наступление, но и не дать даже маломальской возможности объявить перемогу, то есть не дать противнику взять хотя бы какой-нибудь заметный населённый пункт, который украинцы смогут обернуть в медийной сфере как военный суперуспех.

Конечно же, в идеале было бы вообще разгромить ударный кулак ВСУ и в образовавшуюся брешь пойти в контрнаступление, которое может обрушить фронт ВСУ. Но это в идеале. А в реальности нужно строить расчёт исходя из худшего для нас сценария, так, чтобы не дать Киеву аргументы для получения истребителей и не затягивать тем самым боевые действия ещё на пару лет.