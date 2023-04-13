Администрация Джо Байдена признала подлинным по крайней мере один из фрагментов в потоке «слитых» в открытые источники секретных документов Пентагона. Соединенные Штаты действительно располагают контингентом спецназа на территории Украины, подтвердил официальный представитель Белого дома Джон Кирби в комментарии Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецназ США

Чуть ранее лондонская The Guardian, процитировав «утекшие» в Сеть документы, сообщила: по состоянию на 1 марта на Украине действовало около 100 бойцов спецподразделений армий США, Франции и Великобритании. 50 из них — британские военные, 14 и 15 человек, соответственно, от Соединенных Штатов и Франции, сообщило лондонское издание.

В публикации Guardian отмечается: в секретных документах Пентагона не были указаны цели развертывания на Украине натовских сил спецназначения.

Кирби, прокомментировав статью Guardian и признав присутствие спецназа США на Украине, тут же заверил: американские военные не принимают участия непосредственно в боевых действиях, а сосредоточены в районе украинского посольства в Киеве.

«В составе посольства присутствует некоторое количество военных, которые работают совместно с офисом атташе по вопросам обороны, чтобы помочь нам работать с подотчетными материалами, которые ввозятся и вывозятся с Украины», — заявил официальный представитель администрации Байдена.

Yuri Gripas — Pool via CNP/Global Look Press Джон Кирби

Делая такие заявления, Белый Дом признаёт участие своего спецназа в конфликте, сказал ИА REGNUM заместитель руководителя Союза десантников России, полковник в отставке Валерий Юрьев.

«Война — это всегда обман. Если говорят, что будем наступать, значит наступать не будут. Если говорят, что спецназ не принимает участие в боевых действиях, значит скорее всего его задействуют для выполнения каких-то задач военного характера», — пояснил Юрьев.

Собеседник пояснил: численность состава группы может достигать 15 человек. Но спецназ может выполнять задачи и половиной группы — в 5–7 человек.

Что касается предполагаемых боевых задач, то маловероятно, чтобы американских спецназовцев задействовали для диверсий в тылу российских войск, отметил Юрьев. Бойцы спецназа западных стран не знают языка, выдают себя стилем движений и действий и потому рискуют быть обнаруженными.

Кроме того, маловероятно, что американские спецназовцы захотят «подписаться» на миссию, чреватую повышенным риском, указал собеседник.

«В 1997 и 2001 годах я был заместителем командира миротворческой бригады в Боснии и Герцеговине. Была у нас с НАТО программа «Партнёрство ради мира». У американцев ротация происходила каждые три месяца. Так что я видел и «зелёных беретов», и «морских котиков», и подразделение «Дельта». Они там проходили стажировку», — рассказал Юрьев. Наблюдение за американскими спецназовцами позволило сравнить их с российскими коллегами.

Стрингер/РИА Новости Военнослужащие армии США

«Наши разведчики действуют прежде всего исходя из опыта и имеющихся военных знаний и благодаря воинской смекалке. У них в первую очередь важна инструкция, — поделился собеседник. — Если написано, что нельзя без бронежилета выходить за территорию базы, не выходят. Потому что если кто-то поцарапает палец, то страховку не выплатят.

Это бойцы, которые служат за зарплату, поэтому они будут избегать того, чтобы рисковать собой».

«Единственное, что их могут использовать в качестве снайперов для того, чтобы вести огонь по нашим бойцам, уничтожать офицеров. Так что на дальности от 500 метров до 2 км от линии фронта они могут работать. А вот работать в нашем тылу — вряд ли. У них задача — поскорее заработать денег и уехать», — добавил эксперт.

Ещё одна задача, которую спецназ стран НАТО может выполнять на территории Украины, — подготовка кадров для спецподразделений украинской армии. Так, судя по данным Reuters, Великобритания заявляла о готовности обучать украинских морпехов. По некоторым данным, США также ведут подготовку кадров для украинского спецназа, отмечало издание Business Insider.

Но надо учесть, что подготовка квалифицированных бойцов спецназа занимает длительное время и требует привлечения большого количества инструкторов, комментирует Юрьев.

«История этой подготовки началась ещё в 2014 году, когда на Яворовский полигон прибыла группа спецназа из Италии в составе 30 человек. Уже тогда все говорили, что теперь они обучат украинский спецназ и тот сразу будет хорошо действовать. Но не может 30 человек подготовить большое количество бойцов», — подчеркивает полковник в отставке.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press ВСУ

Для того чтобы более качественно готовить спецназовцев, необходимо уделять внимание каждому отдельному бойцу при подготовке, указывает Юрьев. «Если я учу одного, то будет эффективнее, чем если я буду учить 20 человек. Нужно контролировать действия каждого. Возникшие недостатки учитывать, тренировать снова», — пояснил собеседник. Кроме того, надо учесть языковой барьер, который осложняет обучение. Чтобы подготовить спецназовца, нужны годы, и поэтому сообщение о готовности обучить за три, пять, шесть месяцев выглядят несерьезно, уверен Юрьев.

При этом эксперт отметил: по стандартам НАТО интенсивность подготовки бойцов спецназа серьёзно снижена, что также сказывается на качестве обучения. Юрьев призвал не преувеличивать факт подготовки украинских военных западными инструкторами.

«Мы привыкли считать, что если в чем-то замешаны США, то это само по себе свидетельствует о качестве и высокой технологичности, — заметил собеседник. — В Боснии я наблюдал, как они фотографируют объекты, находящиеся на большом расстоянии. Я думал, что у них специальная аппаратура, а они берут фотоаппарат, приставляют к объективу бинокль и фотографируют».

Американцы подготовят специалистов, они будут лучше воевать, чем, условно говоря, украинская тероборона. Но это не значит, что они будут подготовлены лучше, чем бойцы российских спецподразделений, резюмировал эксперт.