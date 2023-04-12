Позитивный тренд.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В эпоху Дональда Трампа США начали вести торговые войны со всем миром, пытаясь развернуть назад процессы глобализации и начать возвращение к себе на родину «уехавших» промышленных производств.

Нынешний президент США Джо Байден продолжает эту политику даже более принципиально, чем его предшественник. И она уже начала давать плоды: на фоне геополитически бурного 2022 года США стали внезапно активно прирастать новой промышленностью.

Текущие экономические проблемы, с которыми столкнулась Америка, широко известны.

Это и высокий уровень инфляции, и рост ключевой ставки ФРС до такого уровня, что ипотека становится просто недоступной для многих американцев. Это и финансовый кризис с разорением нескольких региональных банков, и негативные процессы на рынке корпоративного кредитования. Всё это находит довольно полное освещение в прессе.

Однако за этим незаметно скрывается ещё один тренд, очень позитивный для США.

В 2022 году расходы на строительство новых фабричных предприятий в Америке выросли на треть и достигли 108 миллиардов долларов — это рекордный показатель за всю историю страны.

На фоне нынешних торговых войн США с Китаем и Евросоюзом одновременно американские компании постепенно «релоцируют» свои производства. Из Китая они в массе своей перетекают в соседние Вьетнам и Индию.

Например, корпорация Apple уже производит до 5% своих iPhone в Индии и намерена увеличить эту долю до 25% в следующие несколько лет.

LUONG THAI LINH/ТАСС Производственная линия во Вьетнаме

«Сделано в США»

Но некоторые компании в США стали переносить предприятия обратно в Америку, хоть это и грозит дополнительными расходами. Отдельные штаты пытаются смягчить эту финансовую ношу, предлагая налоговые льготы и субсидии возвращающимся предприятиям.

Более существенная проблема состоит в том, что в США уже не осталось сильной технической и инженерной базы, какая есть в Китае. И поэтому многие производства, перенесённые в США, представляют из себя лишь «отвёрточную сборку» компоновки, которая импортируется из того же Китая.

Но на готовый продукт всё равно можно горделиво наклеить ярлык «Сделано в США» — что, по данным маркетинговых исследований, является важным фактором для американских потребителей при выборе товара.

При переносе «отвёрточных производств» американская экономика выигрывает — хотя бы за счёт появления новых рабочих мест уже внутри США. К тому же многие в Вашингтоне надеются, что стране удастся постепенно восстановить ту техническую базу, которая была всего 50 лет назад — до начала эпохи глобализации. И первым шагом в этом направлении является возвращение хотя бы каких-то предприятий обратно в Америку.

Кроме того, политический истеблишмент США предпринимает серьезные шаги, чтобы завлечь к себе производства из других стран.

В начале 2023 года на Давосский форум съехались представители отдельных американских штатов. Они убеждали европейский бизнес строить новые предприятия в Америке, обещая взамен щедрые льготы. Этому благоволила и политика администрации Байдена, который принял так называемый «Акт о снижении инфляции», куда была заложена возможность предоставления субсидий на производство электромобилей в Северной Америке.

Такая политика отчасти возымела успех.

Например, немецкий автогигант BMW согласился построить большую фабрику по сборке электромобилей в штате Южная Каролина. А в Джорджию переедет производство батарей для электромобилей норвежской фирмы Freyr.

В США начнут производить солнечные панели и батареи южнокорейские компании. А в Аризоне к 2024 году появится большая фабрика по производству полупроводниковых чипов тайваньской корпорации TSMC.

EPA/ТАСС Президент США Джо Байден посетил строящийся завод по производству полупроводников тайваньской компании TSMC в Финиксе, штат Аризона

Decoupling как подготовка к войне

Во многом эта политика США имеет очевидную антикитайскую направленность. Ведь Поднебесная контролирует 80% рынка солнечных панелей и батарей, а также превращается в мирового лидера по производству электромобилей.

Кроме того, обостряется ситуация вокруг Тайваня, что в случае начала военных действий может лишить многие страны мира доступа к производимым там чипам.

Уже несколько лет в самых разных стратегиях экономического развития США указывается стремление к большей независимости от Китая. Это на английском называют decoupling, что можно дословно перевести как «отрыв», подразумевая стремление оторваться от экономической сцепки с Китаем.

На рост промышленной базы в США влияет и постепенное наращивание мощностей американского ВПК. В некоторых штатах — например, Оклахоме — сейчас наблюдается даже локальный экономический бум из-за роста спроса на ракетные системы HIMARS, которые там производятся.

К лету 2023 года Пентагон намерен увеличить количество выпускаемых ежемесячно снарядов с нынешних 14 тысяч единиц в месяц до 20 тысяч. А ещё через несколько лет — аж до 100 тысяч в месяц. Увеличивается и количество выпускаемых ракет самых разных классов, от тех же боеприпасов для HIMARS до крылатых «Томагавков».

В качестве причины роста производства оружия Пентагон обычно указывает необходимость дальнейшей поддержки Киева, а также восполнение своих запасов, истраченных на украинском фронте.

Однако многие военные эксперты в США уверены, что это лишь отговорка — а на самом деле уже идёт подготовка к полноценному вооружённому конфликту в Тихом океане.

Cpl. Austin Fraley/Global Look Press Американские гаубицы M777

И не зря сам Пентагон сейчас оценивает готовность к возможной войне с Китаем как низкую — например, американские запасы ракет в таком случае будут истрачены всего лишь за одну неделю. С этим связана и некоторая спешка с релокацией производств из Китая в США.

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Пока что успехи Америки на этом фронте носят довольно умеренный характер.

Да, часть производств удалось перевести из Китая в другие страны, в том числе к себе домой. Однако общий товарооборот двух стран в 2022 году достиг рекордных 700 миллиардов долларов. Иными словами, зависимость США от Китая по многим направлениям никуда не девается.

Ещё одна сложность для новой американской промышленной политики состоит в реакции на эти процессы союзников Америки. Например, в Евросоюзе многие политики уже вовсю критикуют Белый дом за то, что он лишает европейцев собственной промышленности, завлекая её к себе.

И недавние антиамериканские выпады со стороны президента Франции Эммануэля Макрона, который призвал снижать зависимость от США, тому подтверждение.

Чем дольше будет продолжаться отток производств в Америку, тем активнее даже ближайшие партнёры США станут этому сопротивляться.