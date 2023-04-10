Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела трёхдневные военные учения в непосредственной близости от Тайваня. В ходе манёвров «Общий меч» ударная группировка ВМС КНР отработала действия по блокаде острова, который в Пекине считают мятежной провинцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные учения Китая

Группировка включала в себя шесть кораблей: авианосец «Шаньдун», эсминец типа 055 водоизмещением 10 тысяч тонн, эсминец типа 052D, два фрегата типа 054А и корабль комплексного пополнения типа 901, перечислил официальный китайский телеканал CCTV.

Были также задействованы группы фрегатов и эсминцев ВМС Китая, которые отрабатывали сценарии преследования отступающих судов противника и блокирования судоходства.

Учения одновременно проводились в Тайваньском проливе, а также в водах к северо-западу, юго-западу и востоку от острова Тайвань. По итогам манёвров объединённым военно-морским и военно-воздушным силам удалось полностью «перехватить инициативу в Южно-Китайском море», передало пекинское англоязычное издание Global Times.

По информации журналистов, авианосная группа «Шаньдун» действовала восточнее Тайваня, отрабатывая две задачи: пресечение попыток бегства с острова, а также недопущение прорыва подкрепления в лице ВМС Японии или США.

Авианосец «Шаньдун», отметим, был спущен на воду сравнительно недавно, в 2017 году. Это второй корабль подобного класса и первый, построенный собственно в Китае. Первый авианосец — «Ляонин» — изначально строился на Черноморской судостроительной верфи в Николаеве как тяжелый авианесущий крейсер и до достройки носил название «Варяг».

В оборонном ведомстве «Китайской республики» (как официально именует себя Тайвань) сообщили гонконгской South China Morning Post: армия материкового Китая также задействовала истребители Су-30, J-16, китайские палубные истребители J-15, противолодочные самолеты Shaanxi Y-8 и беспилотники. Вблизи острова было зафиксировано почти 60 самолетов и 11 кораблей НОАК.

Кадр из видео «В Пекине начал работу XX съезд Коммунистической партии Китая» Си Цзиньпин

В октябре прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на открытии XX съезда Компартии Китая (на котором было окончательно оформлено единоличное лидерство Си в партии и госаппарате), заявил: КНР стремится к мирному воссоединению с Тайванем, но не отказывается от силового варианта решения вопроса. «Национальное воссоединение обязательно будет осуществлено».

Кадр из видео: «20th Communist party congress» 16.10.2022 XX съезд КПК

Как отметил в комментарии ИА REGNUM директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин,

установление морской блокады является одним из наиболее вероятных сценариев, по которым армия Китая может осуществить операцию по взятию Тайваня под свой контроль.

«Есть разные взгляды на то, как может развиваться операция НОАК на Тайване. Есть предположения, что Китай попытается провести молниеносную операцию, которая будет направлена на то, чтобы достичь целей по недопущению переброски сил США в Азию», — отметил Кашин.

Но, добавил эксперт, стоит отметить, что армия Китая не имеет боевого опыта со времён пограничной войны с Вьетнамом февраля–марта 1979 года. «Последние люди, которые в ней участвовали — это некоторые старшие офицеры и генералы, которые успели эту войну застать на позиции командиров взводов, рот, максимум батальонов. С тех пор в масштабных боевых действиях они не участвовали», — заметил Кашин.

«Поэтому есть серьёзная вероятность того, что высадка на Тайвань, а это крупнейшая морская десантная операция со времён Второй мировой войны или Корейской войны, не удастся. Потому что при использовании огромных сил и средств многое может пойти не так», — отметил собеседник.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Отсюда возникает второй вариант, отметил Кашин. «Может быть предпринята попытка блокады с постепенным захватом небольших островов рядом с основным островом Тайвань, и только после этого — масштабная десантная операция», — отметил эксперт.

В середине августа прошлого года ВВС НОАК проводили маневры в районе контролируемого Тайванем архипелага Пэнху (также известного как Пескадорские острова), который расположен в Тайваньском проливе к югу от основного острова. После этого президент Тайваня Цай Инвэнь посетила базу ВВС «Китайской Республики», развернутую на архипелаге, и проанонсировала увеличение военных расходов до рекордной суммы в 586,3 миллиарда тайваньских долларов (19,4 миллиарда долларов США), сообщало РИА «Новости».

Wing1990hk Архипелаг Пэнху (Пескадорские острова)

Помимо морской десантной операции на Тайване или на периферийных архипелагах командование НОАК рассматривает возможность нанесения масштабного ракетного удара — это следует из сообщения Global Times об итогах учений «Общий меч».

Условный пуск ракет осуществляли корабли ВМС Китая в тандеме с ракетно-штурмовыми группами берегового базирования и авиацией. Удар наносился одновременно с территории КНР, а также из районов к северу, востоку и югу от Тайваня.

Целью учебных пусков стали позиции островной армии — Сил самообороны Тайваня, аэродромы, узлы связи, а также мобильные цели, пояснил Global Times научный сотрудник Академии военных наук НОАК Чжао Сяочжуо.

Ранее власти Китая неоднократно заявляли о намерении нанести подобный сокрушительный удар, однако западные СМИ призывают не уделять этим угрозам особого значения. Но, как отметил Кашин, масштабный ракетный удар по Тайваню — это отнюдь не блеф, а один из наиболее вероятных сценариев развития конфликта.

«Китай занимает первое место в мире по количеству крылатых баллистических ракет средней и ближней дальности, — напомнил собеседник. — Также им принадлежит первое место по количеству реактивных систем залпового огня большой дальности, способных наносить удары на расстоянии до 200 км. При применении специальных типов ракет — на расстоянии около 500 км.

То, что они способны выпустить по Тайваню впечатляющее количество ракет — это очевидный факт. И более того — у Тайваня нет никакой возможности отразить такой удар имеющимися силами и средствами противоракетной обороны».

Соединенные Штаты осознают угрозу масштабного ракетного удара по Тайваню, в связи с чем активно принимают меры по укреплению системы ПВО и ПРО непризнанного (в том числе и не признанного Вашингтоном) островного государства. В 2022 году Госдепартамент США одобрил выделение средств на покупку комплексов Patriot, сообщало Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

Но возможности этих систем по отражению масштабных ракетных обстрелов серьёзно ограничены, что показал опыт их применения в ходе конфликта между Йеменом и Саудовской Аравией. Возможным вариантом решения задачи по защите Тайваня от ракетной угрозы стало бы размещение на острове израильских систем ПРО «Железный купол». По некоторым данным, которые, в частности, озвучивала The Wall Street Journal, командование армии США разрабатывает сценарии по отражению китайского ракетного удара с использованием этих комплексов. Впрочем, по мнению Кашина, Тайваню не стоит надеяться на поставки израильских вооружений.

«Такие слухи могут появляться, но есть сомнения, что Израиль пойдёт на поставки оружия на Тайвань, — указал собеседник. — Израиль и на прямые поставки оружия на Украину не пошёл. А у Китая рычаги воздействия на Израиль мощнейшие. Китай мощнейший партнёр в сфере политики, экономики для остальных стран Ближнего Востока, которые в целом недружественно настроены по отношению к Израилю. Поэтому вероятность того, что они пойдут на поставку вооружений Тайваню, даже если поставки будут идти при посредничестве США, невелика».

Можно констатировать, что Тайваню и его союзникам на нынешнем этапе будет сложно противостоять китайской огневой мощи. В Пекине хорошо осознают слабые места в обороне противника, и прошедшие военные учения «Общий меч» показали, что Китай готов к возвращению Тайваня военным путём. Однако конечное решение этого вопроса остаётся за политическим руководством страны.