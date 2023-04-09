С Бандерой в Европу. Польша готова потерпеть отсутствие извинений Украины
Президент Польши Анджей Дуда, комментируя в эфире Polskie Radio визит в Варшаву президента Украины Владимира Зеленского с супругой, отметил «феномен произошедшего». По словам Дуды, «посреди всех ужасных несчастий войны два народа — украинцы и поляки — смогли разрушить барьеры, которые были, есть и связаны с очень сложной историей, порой со многими предрассудками…»
«Разрушение барьеров» в Варшаве связывают с Зеленским. Ведь его предшественнику, украинскому президенту Петру Порошенко лидер польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский несколько лет назад говорил, что «Украина с Бандерой в Европу не войдет».
Сейчас польские политики о «Бандере» предпочитают не вспоминать. Это характерно не только для правящей PiS, но и ведущей оппозиционной партии «Гражданская платформа». Из представленных в Сейме Польши сил единственными, кто поднимает тему неурегулированности сложных вопросов истории, остается объединение «Конфедерация».
Один из его лидеров, депутат Кшиштоф Босак говорит, что визит Зеленского «был полон красивых слов, но в нем не было конкретики». В том числе по вопросам исторической политики, так как от Киева хотелось бы увидеть действия. Не просто очередные извинения за Волынский геноцид, а план проведения эксгумационных работ на месте гибели сотни тысяч поляков.
Но Варшаве не до этого. Хотя премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и сообщил по итогам переговоров с Зеленским, что «мы очень сильно настаиваем» на получении разрешения на эксгумацию, реальных сдвигов нет.
Ведь даже на уровне простых извинений за Волынский геноцид, как поясняет депутат Европейского парламента и бывший польский премьер Лешек Миллер, «ни украинские власти, ни украинское общество не готовы к решению этой проблемы».
Киев не хочет, Варшава не настаивает. «В таких вопросах всегда был ответ, что сейчас не время, никогда не время, — замечает Миллер. — А я думаю, что очень даже время, потому что сегодня украинское общество, я думаю, больше осознает, что такое боль, кровь и что чувствуют поляки. Такое очищение в отношении Волынской резни именно сейчас, в это время, имело бы очень глубокий смысл».
Однако польские власти в общении с киевским режимом проявляют особую деликатность. Они аплодируют словам Зеленского о том, что Россия должна ответить за «Смоленск и Катынь», и игнорируют последовательный отказ Украины от какой-либо ответственности за свои действия в принципе. Причем не только уходящие корнями в историю.
«В конце концов, зачем русскоязычному еврею извиняться за преступления украинских греко-католиков? — задается в контексте Волынской резни издатель польского журнала Myśl Polska Пшемыслав Пяста. — А вот за что Зеленский мог бы извиниться, так это за обстрел нашей территории украинскими ракетами, за так называемый инцидент в Пшеводово. В конце концов, именно по вине украинцев польские граждане потеряли свои жизни и имущество. Однако мы не получили и этих извинений. Это неудивительно. Извинения подразумевают признание вины, что, в свою очередь, подразумевает выплату компенсации».
Тема «компенсаций» хорошо понятна полякам, и на ней правящая партия могла бы сыграть в ходе избирательной кампании. Но именно поэтому «Право и Справедливость» прижимает изо всех сил крышку этого польско-украинского ящика Пандоры. Хотя в случае с Германией ведет себя прямо противоположным образом, выдвигая официальные требования о выплате 1,3 триллиона евро репараций за Вторую мировую войну.
Польша претендует стать для Украины чем-то большим. «Как будут встречать поляка в Украине в будущем? — задается вопросами Дуда. — Польские магазины? Польскую, не знаю, еду? Как будут воспринимать польских поставщиков услуг? Это очень важно для будущего, а также для обычного ведения бизнеса. Как будут чувствовать себя поляки, когда поедут отдыхать на Черное море? Как их примут украинцы?»
Однако поляки и раньше торговали с украинцами, трудились и отдыхали на Украине, и Варшаву не заботили проблемы имиджа своих сограждан. То, что президент Польши «вдруг» задумался над этим, вызывает интерес. Конечно, если в мечтах польской элиты — доминирование над Украиной, работа над образом «новых хозяев», тем, как их будут воспринимать украинцы, очень важна.
И ради этого варшавский салон готов потерпеть, рассчитывая стать безальтернативным «партнером» для киевского режима, после чего Украине и будет предъявлен настоящий счет за все, включая сложные исторические вопросы.