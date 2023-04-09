Президент Польши Анджей Дуда, комментируя в эфире Polskie Radio визит в Варшаву президента Украины Владимира Зеленского с супругой, отметил «феномен произошедшего». По словам Дуды, «посреди всех ужасных несчастий войны два народа — украинцы и поляки — смогли разрушить барьеры, которые были, есть и связаны с очень сложной историей, порой со многими предрассудками…»

Иван Шилов ИА REGNUM Польша. Бандера

«Разрушение барьеров» в Варшаве связывают с Зеленским. Ведь его предшественнику, украинскому президенту Петру Порошенко лидер польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский несколько лет назад говорил, что «Украина с Бандерой в Европу не войдет».

Сейчас польские политики о «Бандере» предпочитают не вспоминать. Это характерно не только для правящей PiS, но и ведущей оппозиционной партии «Гражданская платформа». Из представленных в Сейме Польши сил единственными, кто поднимает тему неурегулированности сложных вопросов истории, остается объединение «Конфедерация».

Один из его лидеров, депутат Кшиштоф Босак говорит, что визит Зеленского «был полон красивых слов, но в нем не было конкретики». В том числе по вопросам исторической политики, так как от Киева хотелось бы увидеть действия. Не просто очередные извинения за Волынский геноцид, а план проведения эксгумационных работ на месте гибели сотни тысяч поляков.

Но Варшаве не до этого. Хотя премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и сообщил по итогам переговоров с Зеленским, что «мы очень сильно настаиваем» на получении разрешения на эксгумацию, реальных сдвигов нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Волынская резня

Ведь даже на уровне простых извинений за Волынский геноцид, как поясняет депутат Европейского парламента и бывший польский премьер Лешек Миллер, «ни украинские власти, ни украинское общество не готовы к решению этой проблемы».

Киев не хочет, Варшава не настаивает. «В таких вопросах всегда был ответ, что сейчас не время, никогда не время, — замечает Миллер. — А я думаю, что очень даже время, потому что сегодня украинское общество, я думаю, больше осознает, что такое боль, кровь и что чувствуют поляки. Такое очищение в отношении Волынской резни именно сейчас, в это время, имело бы очень глубокий смысл».

Однако польские власти в общении с киевским режимом проявляют особую деликатность. Они аплодируют словам Зеленского о том, что Россия должна ответить за «Смоленск и Катынь», и игнорируют последовательный отказ Украины от какой-либо ответственности за свои действия в принципе. Причем не только уходящие корнями в историю.

Марина Захарова ИА REGNUM Катынь, место расстрела нацистами польских военнопленных

«В конце концов, зачем русскоязычному еврею извиняться за преступления украинских греко-католиков? — задается в контексте Волынской резни издатель польского журнала Myśl Polska Пшемыслав Пяста. — А вот за что Зеленский мог бы извиниться, так это за обстрел нашей территории украинскими ракетами, за так называемый инцидент в Пшеводово. В конце концов, именно по вине украинцев польские граждане потеряли свои жизни и имущество. Однако мы не получили и этих извинений. Это неудивительно. Извинения подразумевают признание вины, что, в свою очередь, подразумевает выплату компенсации».

Тема «компенсаций» хорошо понятна полякам, и на ней правящая партия могла бы сыграть в ходе избирательной кампании. Но именно поэтому «Право и Справедливость» прижимает изо всех сил крышку этого польско-украинского ящика Пандоры. Хотя в случае с Германией ведет себя прямо противоположным образом, выдвигая официальные требования о выплате 1,3 триллиона евро репараций за Вторую мировую войну.

Польша претендует стать для Украины чем-то большим. «Как будут встречать поляка в Украине в будущем? — задается вопросами Дуда. — Польские магазины? Польскую, не знаю, еду? Как будут воспринимать польских поставщиков услуг? Это очень важно для будущего, а также для обычного ведения бизнеса. Как будут чувствовать себя поляки, когда поедут отдыхать на Черное море? Как их примут украинцы?»

Однако поляки и раньше торговали с украинцами, трудились и отдыхали на Украине, и Варшаву не заботили проблемы имиджа своих сограждан. То, что президент Польши «вдруг» задумался над этим, вызывает интерес. Конечно, если в мечтах польской элиты — доминирование над Украиной, работа над образом «новых хозяев», тем, как их будут воспринимать украинцы, очень важна.

И ради этого варшавский салон готов потерпеть, рассчитывая стать безальтернативным «партнером» для киевского режима, после чего Украине и будет предъявлен настоящий счет за все, включая сложные исторические вопросы.